Las primeras imágenes de Cazzu en su debut como actriz en la película 'Risa y la cabina del viento'

Cazzu hará su debuta como actriz en la película ‘Risa y la cabina del viento’

Dirigida por el cineasta argentino Nicanor Loreti, Risa y la cabina del viento mezcla humor, crítica social y una estética contemporánea.

Cazzu (Especial)

En la película, Cazzu interpreta a una joven que trabaja en una cabina de grabación de mensajes para personas que desean enviar audios a sus seres queridos que han muerto, en un mundo donde la comunicación se ha vuelto cada vez más fragmentada.

Su personaje se ve envuelto en situaciones absurdas, emotivas y cómicas que revelan las contradicciones de la vida moderna.

Risa y la cabina del viento (Especial)

La cantautora compartió previamente su entusiasmo por este nuevo reto en redes sociales, donde publicó imágenes del rodaje y agradeció al equipo por confiar en ella. “Fue una experiencia increíble, muy distinta a lo que estoy acostumbrada, pero me encantó poder explorar otra forma de expresión”, escribió en una de sus historias.

El elenco incluye también a Martín Piroyansky, Malena Villa y Daniel Aráoz, quienes aportan su talento a una narrativa que ha sido descrita como una “comedia existencial”. La película busca conectar con públicos jóvenes y adultos por igual, y su estreno en cines será seguido por su llegada a plataformas digitales, aunque aún no se ha confirmado la fecha exacta para streaming.