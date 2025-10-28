Las primeras imágenes de Cazzu en su debut como actriz en la película 'Risa y la cabina del viento'

La cuenta regresiva ha comenzado: este jueves 30 de octubre, llega a las salas de cine de Argentina la película Risa y la cabina del viento, la comedia que marca el debut como actriz de la cantante Cazzu.
La cinta no solo representa un éxito más en la carrera de la trapera, sino también uno de los estrenos más comentados de la temporada en el país sudamericano.
Cazzu hará su debuta como actriz en la película ‘Risa y la cabina del viento’
Dirigida por el cineasta argentino Nicanor Loreti, Risa y la cabina del viento mezcla humor, crítica social y una estética contemporánea.
En la película, Cazzuinterpreta a una joven que trabaja en una cabina de grabación de mensajes para personas que desean enviar audios a sus seres queridos que han muerto, en un mundo donde la comunicación se ha vuelto cada vez más fragmentada.
Su personaje se ve envuelto en situaciones absurdas, emotivas y cómicas que revelan las contradicciones de la vida moderna.
La cantautora compartió previamente su entusiasmo por este nuevo reto en redes sociales, donde publicó imágenes del rodaje y agradeció al equipo por confiar en ella. “Fue una experiencia increíble, muy distinta a lo que estoy acostumbrada, pero me encantó poder explorar otra forma de expresión”, escribió en una de sus historias.
El elenco incluye también a Martín Piroyansky, Malena Villa y Daniel Aráoz, quienes aportan su talento a una narrativa que ha sido descrita como una “comedia existencial”. La película busca conectar con públicos jóvenes y adultos por igual, y su estreno en cines será seguido por su llegada a plataformas digitales, aunque aún no se ha confirmado la fecha exacta para streaming.
Cazzu prueba una nueva faceta artística en su carrera
Este debut actoral llega en un momento clave para Cazzu, quien recientemente ha estado en el centro de atención por la disputa legal de la manutención de su hija con el cantante Christian Nodal.
La fecha de estreno ha generado expectativa para sus seguidores, quienes esperan verla en una faceta completamente distinta. Para muchos, será la oportunidad de descubrir a “La Nena Trampa” fuera del escenario, en una historia que promete risas, reflexión y una mirada distinta sobre los vínculos humanos.
Con este trabajo, Cazzu no solo se atreve a salir de su zona de confort, sino que también se suma a una generación de músicos que exploran otros lenguajes artísticos para ampliar su impacto cultural. El estreno promete ser uno de los más comentados de octubre y podría marcar el inicio de una nueva etapa en su carrera.
A inicios de enero, Cazzu fue captada en las grabaciones de la cinta. La intérprete argentina estuvo varios días en la ciudad de Ushuaia en Argentina, donde estuvo filmando algunas escenas.
Antes de dedicarse a la música, Julieta Emilia Cazzuchelli, nombre real de la cantante, estudió cine y se especializó en multimedia. Gracias a esa formación previa, la artista domina el lenguaje audiovisual y ahora tendrá la oportunidad de demostrar que su talento también se extiende a la actuación, no sólo al canto y la composición.