A través de una entrevista con Esquire, Chris Hemsworth reveló que su padre Craig Hemsworth padece alzhéimer. El actor australiano hizo esta revelación como parte de la promoción de su nuevo documental Chris Hemsworth: A Road Trip to Remember, que se estrena el 24 de noviembre en Disney+, donde emprendió un viaje con su papá a través de Australia como parte de una terapia para su enfermedad.
El papá de Chris Hemsworth tiene alzhéimer y él tiene mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad
¿Cómo fue el viaje de Chris Hemsworth y su papá?
Como se ve en el documental Chris Hemsworth: A Road Trip to Remember, Chris emprendió un viaje junto a su padre Craig Hemsworth donde visitaron lugares importantes para su familia como la casa donde vivieron en la década de los noventa, el rancho donde Craig trabajó en los ochenta y el arroyo donde los hermanos Hemsworth, Chris, Liam y Luke, jugaban cuando eran niños.
El propósito de este viaje fue que sirviera como un experimento de terapia de reminiscencia para el alzhéimer de su padre.
La idea es que, a través de revivir los recuerdos de su vida, el padre de Chris Hemsworth pudiera estimular su hipocampo para poder contrarrestar los efectos de la enfermedad.
Chris Hemsworth tiene mayor probabilidad de padecer alzhéimer
En 2022, mientras grababa el documental Limitless de National Geographic, Chris Hemsworth se realizó estudios de genética donde descubrió que tenía dos copias del gen APOE4, uno por parte de su padre y otro del lado de su mamá.
Este gen está relacionado con una mayor probabilidad de desarrollar alzhéimer, por lo que Chris recibió el diagnostico de que es 8 a 10 veces más probable que él desarrolle alzhéimer que el promedio de la población.
La lección que el alzhéimer ha dejado a Chris Hemsworth
Si bien ha sido impactante para Chris Hemsworth el hecho de que su padre haya sido diagnosticado con esta alzhéimer y que él tenga mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad, el actor ha logrado ver el lado positivo de la situación.
La mayor lección que ha obtenido de esta experiencia es siempre buscar nuevas aventuras y salir de la comodidad y lo conocido, ya que esto es algo saludable para la mente y el cuerpo.
Desde que Chris Hermsworth conoció su predisposición a la enfermedad, ha decidido enfocarse en cuidar su salud y agradecer la gran cantidad de herramientas que tiene para poder prepararse ante el futuro.
El actor australiano quien dio vida a Thor en el Universo Cinematográfico de Marvel aún lidia con el miedo de llegar a desconocer su esposa o sus hijos ya que ese es su mayor temor.
Además de ayudar al padre de Chris Hemsworth, el viaje que el actor realizó con su papá los unió e hizo ver que se debe aprovechar cada minuto de la vida y que el mejor momento para cuidarse de enfermedades futuras es hoy.
Ahora el actor vive un estilo de vida mucho más enfocado en su salud junto a su esposa, Elsa Pataky, y sus hijos, con quienes busca disfrutar al máximo y vivir el mayor número de aventuras posibles.