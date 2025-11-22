El papá de Chris Hemsworth tiene alzhéimer y él tiene mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad

¿Cómo fue el viaje de Chris Hemsworth y su papá?

Como se ve en el documental Chris Hemsworth: A Road Trip to Remember, Chris emprendió un viaje junto a su padre Craig Hemsworth donde visitaron lugares importantes para su familia como la casa donde vivieron en la década de los noventa, el rancho donde Craig trabajó en los ochenta y el arroyo donde los hermanos Hemsworth, Chris, Liam y Luke, jugaban cuando eran niños.

El propósito de este viaje fue que sirviera como un experimento de terapia de reminiscencia para el alzhéimer de su padre.

La idea es que, a través de revivir los recuerdos de su vida, el padre de Chris Hemsworth pudiera estimular su hipocampo para poder contrarrestar los efectos de la enfermedad.

Chris Hemsworth y su padre Craig visitaron lugares especiales para su familia alrededor de Australia. (Instagram - @chrishemsworth)

Chris Hemsworth tiene mayor probabilidad de padecer alzhéimer

En 2022, mientras grababa el documental Limitless de National Geographic, Chris Hemsworth se realizó estudios de genética donde descubrió que tenía dos copias del gen APOE4, uno por parte de su padre y otro del lado de su mamá.

Este gen está relacionado con una mayor probabilidad de desarrollar alzhéimer, por lo que Chris recibió el diagnostico de que es 8 a 10 veces más probable que él desarrolle alzhéimer que el promedio de la población.