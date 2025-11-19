Christian Nodal no es vinculado a proceso en su pleito con Universal Music por falsificación

Tras una larga audiencia que duró más de 17horas, el cantante salió de los juzgados esta mañana acompañado por sus papás y y dio sus primeras palabras a la prensa que se encontraba esperándolo.

"Satisfactoriamente, no fuimos vinculados", aseguró.

“Siempre he creído en la justicia. Buenos días a todos, todos estamos muy cansados aquí, quiero agradecerles justo por eso por ser tan pacientes. Soy fiel creyente que los hechos hablan más que las palabras, hoy estamos aquí mi señor padre y mi señora madre fue una jornada muy larga como ustedes lo vivieron también, fueron 17 horas valió la pena, satisfactoriamente no fuimos vinculados, quiero pedirles con respeto, así como se les dio la oportunidad de decir que había 33 documentos falsos…una jueza ya dictó que no hay vinculación, no hay ni siquiera un solo papel que justifique que nosotros hemos falsificado ningún documento”, dijo el cantante.

La audiencia se realizó tras la judicialización del caso por parte de la Fiscalía General de la República, que investiga el supuesto uso de “documento público falso”.

Aunque la vía penal parece haberse cerrado por ahora, el proceso civil entre Nodal y Universal continúa activo. Universal, se había alegado que las firmas en los contratos presentados por la familia no coincidían con las del notario público correspondiente, razón por la cual la disquera presentó la denuncia ante la FGR.

Christian Nodal (Getty Images)

Por su parte, la defensa legal de Nodal sostiene que las pruebas mostradas en la audiencia demostraron su inocencia, y esto marcó un paso importante para él y su familia en su reclamo por los derechos de su repertorio.