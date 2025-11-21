Cynthia Erivo defiende su reacción tras la agresión de un fan a Ariana Grande en la premier de Wicked: For Good

Cynthia Erivo defiende su reacción tras la agresión de un fan a Ariana Grande

Durante una reciente entrevista con Savannah Guthrie en el programa Today, Erivo explicó que su reacción no fue planificada, sino motivada por un instinto: “Solo quería asegurarme de que mi amiga estuviera a salvo”, afirmó la actriz.

El agresor fue identificado como Johnson Wen, mejor conocido en redes como “Pyjama Man”. Según los reportes, Wen saltó la valla de seguridad y se abalanzó sobre Ariana Grande. Cynthia Erivo se interpuso entre el hombre y la estrella, mientras elementos de seguridad se acercaban para controlarlo.

Ariana Grande (Getty Images)

Este acto de protección ha generado opiniones divididas entre sus seguidores. Mientras algunos celebran su valentía, otros han criticado que pudo haber sido una reacción excesiva.

Más allá del incidente, Cynthia Erivo destacó la profundidad de su relación con Grande: “Somos como hermanas en este momento”, dijo, y añadió que han aprendido mucho la una de la otra durante la producción de Wicked.

