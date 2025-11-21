En el estreno en Singapur de Wicked: For Good, Cynthia Erivo intervino rápidamente para proteger a su compañera, Ariana Grande , luego de que un fan irrumpiera en la alfombra roja y corriera a abrazar a la cantante.
Cynthia Erivo defiende su reacción tras la agresión de un fan a Ariana Grande en la premier de Wicked: For Good
Durante una reciente entrevista con Savannah Guthrie en el programa Today, Erivo explicó que su reacción no fue planificada, sino motivada por un instinto: “Solo quería asegurarme de que mi amiga estuviera a salvo”, afirmó la actriz.
El agresor fue identificado como Johnson Wen, mejor conocido en redes como “Pyjama Man”. Según los reportes, Wen saltó la valla de seguridad y se abalanzó sobre Ariana Grande. Cynthia Erivo se interpuso entre el hombre y la estrella, mientras elementos de seguridad se acercaban para controlarlo.
Este acto de protección ha generado opiniones divididas entre sus seguidores. Mientras algunos celebran su valentía, otros han criticado que pudo haber sido una reacción excesiva.
Más allá del incidente, Cynthia Erivo destacó la profundidad de su relación con Grande: “Somos como hermanas en este momento”, dijo, y añadió que han aprendido mucho la una de la otra durante la producción de Wicked.
Cynthia Erivo habló con emoción sobre el lazo que ha construido con Ariana Grande durante los meses de trabajo en Wicked, un proyecto que las obligó a convivir en jornadas intensas, compartir vulnerabilidades y apoyarse mutuamente frente a la presión de una de las producciones más esperadas del año.
Para Erivo, ese proceso no solo fortaleció su química en pantalla, sino que también consolidó una amistad profunda basada en la confianza, la empatía y en una admiración mutua que ambas han expresado públicamente.
La actriz explicó que, en medio de la gira promocional, sintió que ellas dos se volvieron un pequeño “refugio” la una para la otra.
La intérprete de Elphaba también destacó que su relación con Grande trascendió lo profesional: “hemos crecido como personas, como amigas, como hermanas, como artistas”, dijo en un evento reciente.