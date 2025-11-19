North West, hija de Kim Kardashian, generó debate tras aparecer en TikTok con un piercing dérmico en el dedo medio, lo que provocó críticas por su corta edad. Ante la polémica, Kim y su hija respondieron con tranquilidad, evitando confrontaciones pese a la fuerte reacción en redes sociales.
Kim Kardashian defiende los polémicos piercings que lleva su hija North West, de 12 años
Kim Kardashian y su hija North West decidieron responder directamente a las críticas que surgieron en redes sociales por los piercings que la preadolescente lleva en uno de sus dedos.
La conversación se intensificó en TikTok, donde usuarios expresaron preocupación por la decisión de permitirle a la niña de 12 años llevar un piercing dérmico, considerado por especialistas como un procedimiento delicado.
North West (12) Shows off her new finger piercing. 👀 pic.twitter.com/k1Lb5jSxdK— Rain Drops Media (@Raindropsmedia1) November 12, 2025
A principios de este mes, una usuaria de la red social afirmó en un video que a la hija mayor de Kardashian “le rompe el corazón que se haya hecho un piercing en el dedo”. La internauta subtituló el video: “¿Qué está pasando? #Northwest #kardashians”.
Sin embargo, la cofundadora de Skims y North, de 12 años, le respondieron que no se preocupara, ya que comentaron desde su cuenta conjunta de TikTok: “está bien ”.
Kim Kardashian defiende a North West tras polémica por su looks
Durante su participación en el podcast Call Her Daddy de Alex Cooper, Kim Kardashian habló sobre la polémica que a perseguido su hija North West por sus controvertidos looks, especialmente cuando la preadolescene de 12 años llevó un corset durante sus vacaciones en Italia.
“Es muy difícil y muy interesante porque todos los niños llevan la misma ropa”, explicó Kim.
“Pero entonces mi hija intentó ponérselo y entonces pensé: 'Vale, no nos lo volvemos a poner nunca más'. Por desgracia, cometimos ese error delante de todo el mundo”, añadió, reconociendo que la exposición pública amplificó la crítica hacia su hija.