Kim Kardashian defiende los polémicos piercings que lleva su hija North West, de 12 años

Kim Kardashian defiende los controvertidos piercings que lleva su hija North West

Kim Kardashian y su hija North West decidieron responder directamente a las críticas que surgieron en redes sociales por los piercings que la preadolescente lleva en uno de sus dedos.

La conversación se intensificó en TikTok, donde usuarios expresaron preocupación por la decisión de permitirle a la niña de 12 años llevar un piercing dérmico, considerado por especialistas como un procedimiento delicado.

North West (12) Shows off her new finger piercing. 👀 pic.twitter.com/k1Lb5jSxdK — Rain Drops Media (@Raindropsmedia1) November 12, 2025

A principios de este mes, una usuaria de la red social afirmó en un video que a la hija mayor de Kardashian “le rompe el corazón que se haya hecho un piercing en el dedo”. La internauta subtituló el video: “¿Qué está pasando? #Northwest #kardashians”.

Sin embargo, la cofundadora de Skims y North, de 12 años, le respondieron que no se preocupara, ya que comentaron desde su cuenta conjunta de TikTok: “está bien ”.