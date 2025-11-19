Fátima Bosch manda mensaje de empoderamiento previo a la final de Miss Universo

En este contexto, las palabras de Fátima Bosch desde Tailandia cobran aún más peso. Ella afirmó: “voy a dar lo mejor de mí … quiero dejar el nombre de México en alto … si no vienes por todo, ¿para qué vienes?”, pero también insistió en que “una corona no me define… yo soy Fátima Bosch … antes … después … lo seguiré siendo.” Su postura refleja que, más allá de las reinas o los títulos, su identidad y valores son lo que realmente importa.

Fátima Bosch (Instagram)

Bosch también habló en entrevista con Sale el Sol del empoderamiento y la seguridad personal: dijo que su valor no está en un reconocimiento, sino en lo que aporta al mundo y cómo trata a los demás. “Tú vales por la persona que eres … en eso se basa mi seguridad, no en una corona”, afirmó, recordando que muchas candidatas compiten para “ser portavoz de esa corona”.

Incluso ante la posibilidad de no avanzar, su idea está clara: “si no clasificas, no pasa nada … sigues con tu vida, te sientes orgullosa de haber dado lo mejor de ti”. Esa frase parece reafirmar su mensaje contra la cultura de la presión y la humillación que surgió en el incidente con Itsaragrisil.

