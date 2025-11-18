Lo que nunca se contó sobre la muerte de Selena Quintanilla: salen a la luz nuevos detalles de su autopsia

Salen a la luz nuevos detalles de la autopsia de Selena Quintanilla

Treinta años después de la trágica muerte de Selena Quintanilla, han surgido nuevos detalles sobre la causa de su muerte. Según Daily Mail, el examen médico de la autopsia reveló que la trayectoria de la bala atravesó sus costillas y penetró sus pulmones, causando graves daños a la arteria subclavia, una de las más importantes para la circulación hacia el brazo, cuello y cabeza.

El forense Lloyd White concluyó que la muerte de la cantante se debió a una “hemorragia interna y externa exsanguinante”, es decir, una pérdida de sangre tan grave que resultó irreversible.

La serie está basada en el libro que Arrarás publicó en 1997, y se transmitirá próximamente a través de la cadena Telemundo.

La bala seccionó la arteria subclavia derecha y perforó el lóbulo pulmonar superior derecho antes de salir por la parte frontal del pecho; si hubiera entrado apenas un milímetro más arriba o más abajo, Selena podría haber sobrevivido. Por esta razón, White dictaminó que su fallecimiento fue un homicidio provocado por “una herida de bala perforante en el tórax”.

Otro detalle inesperado del informe revela que la sudadera verde de Selena, por donde ingresó la bala, desapareció misteriosamente tras la llegada de su cuerpo desde el Centro Médico Memorial de Corpus Christi. Además, se encontraron rastros de sangre en varias partes de su ropa, lo que evidencia la magnitud del sangrado y el impacto de la herida.

La muerte de Selena fue una tragedia para el mundo de la música latina. (Barbara Laing/Getty Images)

Asimismo, otra de las cosas que se desconocía sobre el caso fue que los médicos intentaron transferirle sangre, pero el líquido no se quedó dentro del cuerpo; rebotaba debido a la gravedad de la herida. Además, el documento revela que su ropa estaba empapada en sangre, lo que evidencia la magnitud del sangrado tras el impacto.

Este descubrimiento coincide con el 30 aniversario de su muerte y con el reciente estreno del documental Selena y Los Dinos en Netflix, que incluye material inédito grabado por su hermana Suzette.