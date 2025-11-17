Hombre que atacó a Ariana Grande en la premier de 'Wicked: For Good' es condenado a prisión: esta es su sentencia

El ataque del ‘Pyjama Man’: cómo un fan sorprendió a Ariana Grande durante premier

Durante el estreno de Wicked: For Good en Universal Studios Singapur, Johnson Wen, conocido en redes sociales como “Pyjama Man”, provocó un momento de tensión al irrumpir en la alfombra amarilla en su intento por acercarse a Ariana Grande.

El joven saltó las barreras de seguridad y corrió hacia la cantante, abrazándola y brincando con entusiasmo, lo que generó preocupación entre el equipo del evento.

La seguridad intervino de inmediato para contener la situación, mientras que Cynthia Erivo, coprotagonista de la película e íntima amiga de Grande, actuó rápidamente para separar al fan y proteger a la cantante, asegurándose de que no ocurriera ningún daño físico.

Después del incidente, "Pyjama man" publicó varios videos en sus redes sociales, agradeciendo a Ariana Grande y afirmando que estaba “libre”, como si su acción hubiera sido un logro.

La policía de Singapur lo arrestó al día siguiente y lo acusó de alteración del orden público. Wen se declaró culpable del cargo.

Cynthia Erivo se pronuncia tras el ataque de un fan a Ariana Grande

De acuerdo con Page Six, Cynthia Erivo habló por primera vez sobre el incidente ocurrido durante la premier de Wicked: For Good en Singapur, cuando Johnson Wen, saltó una barrera para abalanzarse sobre Ariana Grande.

En una reciente proyección de la Screen Actors Guild, la actriz reveló lo angustiosa que fue la experiencia, refiriéndose al momento como parte de una “semana difícil” para ella y Grande.

Erivo señaló que esa situación fue algo más que un simple ataque: es una prueba de la conexión profunda que se ha formado entre el elenco: “Esta película nos ha permitido crecer como personas, como amigas, como hermanas, como artistas”, dijo, agradeciendo la oportunidad de compartir una “familia” tan unida en el set.

Ariana Grande y Cynthia Erivo (Getty Images)

Durante la entrevista, la actriz también resaltó la valentía del equipo para explorar partes vulnerables de sí mismas y usarlas para enriquecer sus personajes: “Hemos excavado dentro de nosotros para entender quiénes somos y cómo eso da forma a los personajes”, agregó.