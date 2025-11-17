Hombre que atacó a Ariana Grande en la premier de 'Wicked: For Good' es condenado a prisión: esta es su sentencia

Wen había saltado una barrera de seguridad, corrió hacia la cantante y la abrazó mientras brincaba alegremente, un acto que lo convirtió en noticia internacional y ahora le costó su libertad temporal.
Fan de Ariana Grande sentenciado a 9 días de prisión tras irrumpir en estreno en Singapur
De acuerdo con The New York Times, Johnson Wen, de 26 años, fue condenado a nueve días de prisión tras ser arrestado por irrumpir en la alfombra amarilla y abalanzarse sobre Ariana Grande durante el estreno de Wicked: For Good en Universal Studios Singapur.
La sentencia fue dictada por el magistrado Christopher Goh, quien calificó las acciones de Wen como “premeditadas” y señaló que merecían un castigo ejemplar, considerando también su historial previo de interrupciones en eventos de alto perfil.
Durante el juicio, se destacó que Wen ya había irrumpido en conciertos de artistas como Katy Perry y The Weeknd, evidenciando un patrón de conducta orientado a llamar la atención.
Aunque admitió no haber querido causar daño, sus publicaciones en redes sociales celebrando el incidente mostraron que no comprendía completamente la gravedad de sus actos, lo que influyó en la decisión del tribunal.
El ataque del ‘Pyjama Man’: cómo un fan sorprendió a Ariana Grande durante premier
Durante el estreno de Wicked: For Good en Universal Studios Singapur, Johnson Wen, conocido en redes sociales como “Pyjama Man”, provocó un momento de tensión al irrumpir en la alfombra amarilla en su intento por acercarse a Ariana Grande.
El joven saltó las barreras de seguridad y corrió hacia la cantante, abrazándola y brincando con entusiasmo, lo que generó preocupación entre el equipo del evento.
La seguridad intervino de inmediato para contener la situación, mientras que Cynthia Erivo, coprotagonista de la película e íntima amiga de Grande, actuó rápidamente para separar al fan y proteger a la cantante, asegurándose de que no ocurriera ningún daño físico.
Cynthia Erivo se pronuncia tras el ataque de un fan a Ariana Grande
De acuerdo con Page Six, Cynthia Erivo habló por primera vez sobre el incidente ocurrido durante la premier de Wicked: For Good en Singapur, cuando Johnson Wen, saltó una barrera para abalanzarse sobre Ariana Grande.
En una reciente proyección de la Screen Actors Guild, la actriz reveló lo angustiosa que fue la experiencia, refiriéndose al momento como parte de una “semana difícil” para ella y Grande.
Erivo señaló que esa situación fue algo más que un simple ataque: es una prueba de la conexión profunda que se ha formado entre el elenco: “Esta película nos ha permitido crecer como personas, como amigas, como hermanas, como artistas”, dijo, agradeciendo la oportunidad de compartir una “familia” tan unida en el set.
Durante la entrevista, la actriz también resaltó la valentía del equipo para explorar partes vulnerables de sí mismas y usarlas para enriquecer sus personajes: “Hemos excavado dentro de nosotros para entender quiénes somos y cómo eso da forma a los personajes”, agregó.