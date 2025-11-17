Ca7riel y Paco Amoroso fueron detenidos por el FBI tras grabarse bailando en un pasillo de avión

Ca7riel

y Paco Amoroso fueron detenidos por el FBI tras grabarse bailando en un avión

Ca7riel y Paco Amoroso protagonizaron un polémico incidente durante un vuelo en Estados Unidos al grabarse bailando su tema ‘Chapulín’ en el pasillo del avión. El dueto cantó y bailó sobre los asientos, grabando todo con una cámara portátil, mientras los demás pasajeros los observaban sorprendidos.

Aunque buscaban capturar un momento divertido como parte de la promoción de su nuevo sencillo, su espontaneidad no fue bien recibida por la tripulación: una azafata del vuelo, visiblemente incómoda, les pidió que regresaran a sus asientos. En un momento tenso, se escuchó claramente su voz decir: “¡No! ¡No me toques!”, en inglés.

[ESPECTÁCULOS] "¡No! ¡Don't touch me!": el enojo de una azafata con "Ca7riel" por estar grabando un video en el avión. https://t.co/dSzgmjZPcV pic.twitter.com/k2oUJHh7EO — ElCanciller.com (@elcancillercom) November 16, 2025

La situación escaló rápidamente: al llegar al aeropuerto de destino, personal de seguridad y agentes del FBI esperaban al dúo. En la sala de embarque, cuatro oficiales uniformados interrogaron a Ca7riel y a Paco Amoroso, cuando uno de sus acompañantes intentó mediar traduciendo gestos en palabras.

🔵 Ca7riel y Paco Amoroso fueron demorados por el FBI por grabar un video en un avión



👉 Después de la gala de los #LatinGrammy, los artistas anunciaron el lanzamiento de "Chapulín" con Ysy A.



📌 En ese marco, subieron un video adelanto grabado en diferentes partes icónicas de… pic.twitter.com/xPzpAQQtHy — Filo.news (@filonewsOK) November 17, 2025

Hasta el momento, ninguno de los dos artistas ha hecho declaraciones públicas sobre el incidente que los puso en jaque.