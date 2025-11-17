Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Espectáculos

Ca7riel y Paco Amoroso fueron detenidos por el FBI tras grabarse bailando en un pasillo de avión

El dúo originario de Argentina fue retenido por seguridad estadounidense tras grabar un video cantando y bailando durante un vuelo.
lun 17 noviembre 2025 12:14 PM
catriel-y-paco-amoroso-avion.jpg
Catriel y Paco Amoroso fueron detenidos en un aeropuerto de Estados Unidos por no seguir indicaciones en el vuelo. (Getty Images)

Después de ganar cinco premios Latin Grammy en la ceremonia realizada en Las Vegas, Ca7riel y Paco Amoroso enfrentaron un momento de polémica: el dueto argentino fue detenido por el FBI al aterrizar en Estados Unidos luego de grabar un video improvisado durante un vuelo.

Publicidad

Ca7riel

y Paco Amoroso fueron detenidos por el FBI tras grabarse bailando en un avión

Ca7riel y Paco Amoroso protagonizaron un polémico incidente durante un vuelo en Estados Unidos al grabarse bailando su tema ‘Chapulín’ en el pasillo del avión. El dueto cantó y bailó sobre los asientos, grabando todo con una cámara portátil, mientras los demás pasajeros los observaban sorprendidos.

Aunque buscaban capturar un momento divertido como parte de la promoción de su nuevo sencillo, su espontaneidad no fue bien recibida por la tripulación: una azafata del vuelo, visiblemente incómoda, les pidió que regresaran a sus asientos. En un momento tenso, se escuchó claramente su voz decir: “¡No! ¡No me toques!”, en inglés.

La situación escaló rápidamente: al llegar al aeropuerto de destino, personal de seguridad y agentes del FBI esperaban al dúo. En la sala de embarque, cuatro oficiales uniformados interrogaron a Ca7riel y a Paco Amoroso, cuando uno de sus acompañantes intentó mediar traduciendo gestos en palabras.

Hasta el momento, ninguno de los dos artistas ha hecho declaraciones públicas sobre el incidente que los puso en jaque.

ca7riel y paco amoroso
La historia arranca en Buenos Aires, donde Catriel (Ivo) y Paco (Ulises) comenzaron a sacar temas en SoundCloud. (Instagram @ca7rielypacoamoroso)

Publicidad

¿Quiénes son Ca7riel y Paco Amoroso? El dúo que redefine la música urbana argentina

Ca7riel y Paco Amoroso son un dueto argentino que se ha consolidado como uno de los exponentes más innovadores de la música urbana y el trap en América Latina.

Originarios de la ciudad de Rosario, comenzaron su carrera de manera independiente, experimentando con ritmos que combinan trap, hip hop, R&B y elementos del folklore argentino, lo que les ha permitido construir un estilo único y reconocible.

ca7rielypacoamoroso
No es solo música, es pertenencia. Los fans de Catriel y Paco llenan venues con energía de estadio, corean cada palabra y convierten sus shows en fiestas colectivas. (Instagram @ca7rielypacoamoroso)

Su propuesta artística se caracteriza por letras introspectivas y emocionales que abordan temas como la vida cotidiana, las relaciones y la identidad urbana, conectando de manera directa con una audiencia joven y diversa. Con varios álbumes y EPs publicados, han logrado reconocimiento nacional e internacional, destacándose en escenarios de festivales y plataformas digitales.

Además de su música, Ca7riel y Paco Amoroso se han vuelto conocidos por su presencia en redes sociales y sus videos innovadores, que muchas veces combinan narrativa visual con sus canciones.

Ca7riel & Paco Amoroso Perform In Milan
Ca7riel y Paco Amoroso fueron detenidos por el FBI tras grabarse bailando en un avión. (Francesco Prandoni/Getty Images)

Gracias a su éxito, el dúo argentino fue galardonado con cinco premios Latin Grammy en la ceremonia celebrada este año en Las Vegas.

“Quiero agradecerle a mi hermano Catriel, mi amigo, a todo nuestro equipo, a nuestros músicos, a mi mamá”, dijo. “Yo empecé a cantar a los veinticinco años, así que nunca es tarde. Si quieren hacer algo, arranquen. Hoy nos toca disfrutar”.

El éxito de su música no se limita a los premios: el dúo ha participado en importantes escenarios globales. Han sido invitados al programa de Jimmy Fallon, donde presentaron su música ante una audiencia estadounidense, y también se han presentado en Coachella, uno de los festivales más importantes del mundo.

Publicidad

Tags

Celebridades

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Octubre 25

Publicidad