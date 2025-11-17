Ca7riel y Paco Amoroso fueron detenidos por el FBI tras grabarse bailando en un pasillo de avión

Después de ganar cinco premios Latin Grammy en la ceremonia realizada en Las Vegas, Ca7riel y Paco Amoroso enfrentaron un momento de polémica: el dueto argentino fue detenido por el FBI al aterrizar en Estados Unidos luego de grabar un video improvisado durante un vuelo.
Ca7riel y Paco Amoroso protagonizaron un polémico incidente durante un vuelo en Estados Unidos al grabarse bailando su tema ‘Chapulín’ en el pasillo del avión. El dueto cantó y bailó sobre los asientos, grabando todo con una cámara portátil, mientras los demás pasajeros los observaban sorprendidos.
Aunque buscaban capturar un momento divertido como parte de la promoción de su nuevo sencillo, su espontaneidad no fue bien recibida por la tripulación: una azafata del vuelo, visiblemente incómoda, les pidió que regresaran a sus asientos. En un momento tenso, se escuchó claramente su voz decir: “¡No! ¡No me toques!”, en inglés.
[ESPECTÁCULOS] "¡No! ¡Don't touch me!": el enojo de una azafata con "Ca7riel" por estar grabando un video en el avión. https://t.co/dSzgmjZPcV pic.twitter.com/k2oUJHh7EO— ElCanciller.com (@elcancillercom) November 16, 2025
La situación escaló rápidamente: al llegar al aeropuerto de destino, personal de seguridad y agentes del FBI esperaban al dúo. En la sala de embarque, cuatro oficiales uniformados interrogaron a Ca7riel y a Paco Amoroso, cuando uno de sus acompañantes intentó mediar traduciendo gestos en palabras.
🔵 Ca7riel y Paco Amoroso fueron demorados por el FBI por grabar un video en un avión— Filo.news (@filonewsOK) November 17, 2025
👉 Después de la gala de los #LatinGrammy, los artistas anunciaron el lanzamiento de "Chapulín" con Ysy A.
📌 En ese marco, subieron un video adelanto grabado en diferentes partes icónicas de… pic.twitter.com/xPzpAQQtHy
Hasta el momento, ninguno de los dos artistas ha hecho declaraciones públicas sobre el incidente que los puso en jaque.
¿Quiénes son Ca7riel y Paco Amoroso? El dúo que redefine la música urbana argentina
Ca7riel y Paco Amoroso son un dueto argentino que se ha consolidado como uno de los exponentes más innovadores de la música urbana y el trap en América Latina.
Originarios de la ciudad de Rosario, comenzaron su carrera de manera independiente, experimentando con ritmos que combinan trap, hip hop, R&B y elementos del folklore argentino, lo que les ha permitido construir un estilo único y reconocible.
Su propuesta artística se caracteriza por letras introspectivas y emocionales que abordan temas como la vida cotidiana, las relaciones y la identidad urbana, conectando de manera directa con una audiencia joven y diversa. Con varios álbumes y EPs publicados, han logrado reconocimiento nacional e internacional, destacándose en escenarios de festivales y plataformas digitales.
Además de su música, Ca7riel y Paco Amoroso se han vuelto conocidos por su presencia en redes sociales y sus videos innovadores, que muchas veces combinan narrativa visual con sus canciones.
Gracias a su éxito, el dúo argentino fue galardonado con cinco premios Latin Grammy en la ceremonia celebrada este año en Las Vegas.
“Quiero agradecerle a mi hermano Catriel, mi amigo, a todo nuestro equipo, a nuestros músicos, a mi mamá”, dijo. “Yo empecé a cantar a los veinticinco años, así que nunca es tarde. Si quieren hacer algo, arranquen. Hoy nos toca disfrutar”.
El éxito de su música no se limita a los premios: el dúo ha participado en importantes escenarios globales. Han sido invitados al programa de Jimmy Fallon, donde presentaron su música ante una audiencia estadounidense, y también se han presentado en Coachella, uno de los festivales más importantes del mundo.