Kenia Os apoya a Belinda tras demanda contra Lupillo Rivera por violencia digital

Kenia Os apoya a Belinda tras demanda contra Lupillo Rivera

Ante esta situación, Kenia Os celebró que Belinda no se quedara de brazos cruzados y tomara acciones legales en contra Lupillo Rivera por el delito de violencia digital.

Belinda y Kenia Os (Instagram)

“Me encanta, me encanta que ella alce la voz, que se defienda, que no se quede callada, porque creo que a veces es muy injusto todos los chismes y las cosas que se dicen, sobre todo a las mujeres, que siempre se nos están poniendo en chismes con tal persona, con otra persona”, expresó la cantante.

La influencer también subrayó el derecho de su colega a vivir su vida sin ser juzgada: “Y me encanta que alzó la voz y que dijo: ‘Paren’, o sea, hasta aquí. Y si fue, no fue, lo que sea, es su vida personal. Aparte, tiene todo el derecho, está soltera, está hermosa, está guapísima, o sea, ¿qué les importa con quién salió? Que disfruten, ¿no?”



La artista reconoció que ella misma ha optado por el silencio en muchas ocasiones, aunque celebra que cada vez más mujeres se atrevan a hablar sin miedo.

“Yo por muchísimo tiempo me quedé callada con muchísimas cosas y hay cosas que todavía me sigo quedando callada. Pero estoy bien con ellos, ¿sabes? Creo que eso me da paz mental a mí y salud mental”.