Kylie Jenner debutará como actriz en la película ‘The Moment’ junto a Charli XCX

Kylie Jenner debutará como actriz en la película 'The Moment'

Durante su participación en el podcast Khloé in Wonderland, conducido por su hermana Khloé Kardashian, Kylie Jenner reveló que debutará como actriz al interpretarse a sí misma en la próxima película del estudio A24, The Moment, la cual está inspirada en una idea original de Charli XCX.

Charli XCX (Getty Images)

“Es algo importantísimo, obviamente”, dijo la creadora de Kylie Cosmetics. “¡Dios mío! ¿Para la película de Charli, yo?… Khloé, estuve muerta de miedo durante días antes de hacerlo. Tenía un papel muy pequeño. Quiero decir, tenía muchas líneas, pero estaba aterrada”.

“Creo que antes hacía muchas más cosas fuera de mi zona de confort, y ahora estoy acostumbrada a estar muy protegida, a quedarme como en una especie de burbuja”, continuó la empresaria.

Kylie Jenner (Getty Images)

Aseguró que no se atrevió antes a dar este importante paso en su carrera por el miedo a ser criticada pero el resultado la dejó con un gran sabor de boca: “Probablemente sea la razón por la que no comparto tanto, para evitar ser juzgada o criticada. Años de eso te pasan factura y creo que llega un punto en que piensas: ‘Vale, voy a hacer A, B y C para protegerme’. Tenía mucho miedo de hacer esto y me sentí muy orgullosa de mí misma cuando lo hice”.