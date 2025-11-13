Kylie Jenner debutará como actriz en la película ‘The Moment’ junto a Charli XCX

Hace unas semanas, Kylie Jenner sorprendió a sus seguidores al dar un giro inesperado en su carrera para incursionar en la música con el lanzamiento de su primer sencillo, “Fourth Strike”, en colaboración con el grupo pop Terror Jr.
Ahora, la empresaria reveló que se interpretará a sí misma en la próxima película The Moment, junto a la cantante y compositora británica Charli XCX.
Kylie Jenner debutará como actriz en la película 'The Moment'
Durante su participación en el podcast Khloé in Wonderland, conducido por su hermana Khloé Kardashian, Kylie Jenner reveló que debutará como actriz al interpretarse a sí misma en la próxima película del estudio A24, The Moment, la cual está inspirada en una idea original de Charli XCX.
“Es algo importantísimo, obviamente”, dijo la creadora de Kylie Cosmetics. “¡Dios mío! ¿Para la película de Charli, yo?… Khloé, estuve muerta de miedo durante días antes de hacerlo. Tenía un papel muy pequeño. Quiero decir, tenía muchas líneas, pero estaba aterrada”.
“Creo que antes hacía muchas más cosas fuera de mi zona de confort, y ahora estoy acostumbrada a estar muy protegida, a quedarme como en una especie de burbuja”, continuó la empresaria.
Aseguró que no se atrevió antes a dar este importante paso en su carrera por el miedo a ser criticada pero el resultado la dejó con un gran sabor de boca: “Probablemente sea la razón por la que no comparto tanto, para evitar ser juzgada o criticada. Años de eso te pasan factura y creo que llega un punto en que piensas: ‘Vale, voy a hacer A, B y C para protegerme’. Tenía mucho miedo de hacer esto y me sentí muy orgullosa de mí misma cuando lo hice”.
Kylie Jenner filmó la película en medio de un complicado momento
La integrante del reality The Kardashians filmó la película, que sigue la historia una estrella pop en ascenso (Charli XCX) que enfrenta las complejidades de la fama y la presión de la industria musical mientras se prepara para su primera gira en estadios, poco después de que su amigo el estilista, Jesús Guerrero, muriera de una infección pulmonar por hongos durante un viaje a Dubái en febrero.
“Me comprometí, pero luego pensé: ‘Estoy pasando por un momento muy difícil y no sé si dentro de un mes estaré bien para hacerlo’. Creo que faltaba como un mes (para empezar la filmación)”, recordó Jenner. “Conozco al director, obviamente, Aiden (Zamiri). Así que estuve en contacto con él y le dije: ‘De verdad quiero hacerlo. Espero estar mejor. Dame una oportunidad. Seguro que me recupero’”.
Kylie Jenner reconoció que su familia fue su mayor apoyo ante su debut en la actuación, especialmente su hermana mayor, Kim Kardashian, quien recientemente protagonizó la serie All’s Fair, además de haber actuado en American Horror Story.
“Llamé a Kim y le dije: 'Sé que estás en plena actuación y solo necesito un poco de ánimo y algunos consejos'”, compartió. “Le leí las líneas tal como yo las diría, y ella me dijo: 'Lo estás diciendo perfecto. Tú puedes. Esto es facilísimo'”.
Kylie no descarta continuar explorando la actuación en el futuro. Cuando Khloé le preguntó si le gustaría seguir actuando, Jenner respondió: "Lo haría si fuera lo adecuado y el papel adecuado", y agregó que le gustaría hacer comedias.