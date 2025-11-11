El inesperado encuentro de Andrea Legarreta y sus hijas con la hermana de Pablo Lyle

Andrea Legarreta y sus hijas se reúnen con Silvia, la hermana de Pablo lyle

La conductora Andrea Legarreta viajó con sus hijas a Miami y durante su estancia, se reunieron con Silvia Lyle y su esposo, Lucas Delfino, con quienes compartieron una cena en la que también estuvieron presentes los dos hijos menores de la pareja.

Silvia Lyle, Andrea Lagarreta, Nina y Mía (Instagram)

La también actriz acompañó las fotos con un mensaje en el que destacó su amistad con la familia de Pablo Lyle, quien cumple una condena en una cárcel de Miami por homicidio imprudencial luego de agredir físicamente a Juan Ricardo Hernández, un hombre de origen cubano de 63 años en 2019.

"Hay instantes y personas que acarician el alma hasta lo más profundo. Que te hacen sentir lo valioso de estar aquí y ahora, y a la vez darse la oportunidad de ver hacia adelante y soñar con días felices. Hay seres y momentos que nos recuerdan que a veces lo más parece lo más simple e insignificante puede ser lo más bello y lo más valioso", escribió en la primera parte de su mensaje.

Andrea Lagarreta, Nina y Mía Rubín (Instagram)

“Almas que nos hacen sentir, que, aunque la vida de vuelcos, nos sacuda y nos estremezca hasta lo más profundo, podemos con todo”, agregó.

Junto a una serie de fotografías del viaje, Andrea reflexionó sobre la importancia de disfrutar el presente y valorar cada momento. En su publicación, la conductora expresó: “Han sido días felices, intensos, días de amor y amistad incondicional. De conectar y reconectar. De risas y llanto. De agradecimiento profundo, sincero, dulce. Agradecimiento que conmueve y toca cada poro de la piel, cada fibra, cada emoción. Días de estar en el presente al 100, sin filtros ni distracciones”.

Andrea Legarreta junto a la familia de Silvia, hermana Pablo

Finalmente, la conductora recalcó el valor de vivir plenamente y apreciar cada nueva oportunidad que la vida da: “De mirarse a los ojos y recordar la importancia de vivir y sentir a profundidad porque la vida es una, pero puede volver a empezar muchas veces. Y si la vivimos bonito ya valió la pena y el gozo. Gracias por todo, por tanto. Mi amor para ustedes”, concluyó.