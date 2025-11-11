El inesperado encuentro de Andrea Legarreta y sus hijas con la hermana de Pablo Lyle

El fin de semana, Andrea Legarreta viajó a Miami junto a sus hijas, Mía y Nina Rubín, para disfrutar unos días de descanso y reunirse con Silvia Lyle, hermana del actor Pablo Lyle, quien cumple una condena en prisión por homicidio imprudencial.
A través de su cuenta de Instagram, la conductora de Hoy compartió fotografías del encuentro con la familia del actor, a quien ha manifestado su apoyo en diversas ocasiones.
Andrea Legarreta y sus hijas se reúnen con Silvia, la hermana de Pablo lyle
La conductora Andrea Legarreta viajó con sus hijas a Miami y durante su estancia, se reunieron con Silvia Lyle y su esposo, Lucas Delfino, con quienes compartieron una cena en la que también estuvieron presentes los dos hijos menores de la pareja.
La también actriz acompañó las fotos con un mensaje en el que destacó su amistad con la familia de Pablo Lyle, quien cumple una condena en una cárcel de Miami por homicidio imprudencial luego de agredir físicamente a Juan Ricardo Hernández, un hombre de origen cubano de 63 años en 2019.
"Hay instantes y personas que acarician el alma hasta lo más profundo. Que te hacen sentir lo valioso de estar aquí y ahora, y a la vez darse la oportunidad de ver hacia adelante y soñar con días felices. Hay seres y momentos que nos recuerdan que a veces lo más parece lo más simple e insignificante puede ser lo más bello y lo más valioso", escribió en la primera parte de su mensaje.
“Almas que nos hacen sentir, que, aunque la vida de vuelcos, nos sacuda y nos estremezca hasta lo más profundo, podemos con todo”, agregó.
Junto a una serie de fotografías del viaje, Andrea reflexionó sobre la importancia de disfrutar el presente y valorar cada momento. En su publicación, la conductora expresó: “Han sido días felices, intensos, días de amor y amistad incondicional. De conectar y reconectar. De risas y llanto. De agradecimiento profundo, sincero, dulce. Agradecimiento que conmueve y toca cada poro de la piel, cada fibra, cada emoción. Días de estar en el presente al 100, sin filtros ni distracciones”.
Finalmente, la conductora recalcó el valor de vivir plenamente y apreciar cada nueva oportunidad que la vida da: “De mirarse a los ojos y recordar la importancia de vivir y sentir a profundidad porque la vida es una, pero puede volver a empezar muchas veces. Y si la vivimos bonito ya valió la pena y el gozo. Gracias por todo, por tanto. Mi amor para ustedes”, concluyó.
Andrea Legarreta siempre ha mostrado su apoyo a Pablo Lyle
Desde el incidente, Andrea Legarreta ha manifestado su apoyo a Pablo Lyle, quien permanecerá en prisión hasta febrero de 2027. La conductora ha compartido en distintas ocasiones información sobre el proceso legal del actor porque mantiene una relación cercana con su familia y sigue de cerca su situación.
En enero pasado, la presentadora de Hoy desmintió los rumores que apuntaban a que el actor sería liberado este año. “Yo pude hablar con Silvia, su hermana, y ella me dijo: ‘Andrea, nos han estado hablando hasta familiares para preguntarnos si es cierto’. No, no es cierto, no saben de dónde salió esa información”, declaró Legarreta.
Además, días previos a que se diera a conocer el veredicto, se pensaba que la condena iba a ser mayor, quizá de hasta 15 años, pero al parecer Andrea Legarreta pudo haber influido para que la juez disminuyera la condena. De acuerdo con la presentadora, ella y varios famosos enviaron a la corte cartas y videos para limpiar la reputación del actor ante la juez Marisa Tinkler. La presentadora recalcó que conoce perfectamente a Pablo desde hace muchos años y puede asegurar que el que haya tomado una decisión impulsiva no lo convierte en una mala persona.
En una publicación de Instagram, Andrea aseguró que Lyle "ha sufrido mucho y ha trabajado en su persona desde el día en que tuvo la pelea con el hombre que falleció": "Pablo jamás en su vida hubiera deseado la muerte de alguien y mucho menos provocar algo así. Y sé de su dolor y sufrimiento desde ese fatídico día, sé también de su arrepentimiento y lo que ha trabajado en su persona espiritualmente en amor y crecimiento (...) Dios arrope a las dos familias. Es el caso de personas buenas con decisiones equivocadas", escribió la conductora.