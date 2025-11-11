Revelan causa de muerte de Ace Frehley, guitarrista fundador de Kiss

Hoy, el médico forense del condado de Morris confirmó que la causa oficial de su muerte fue trauma contuso en la cabeza, incluyendo fractura en la base del cráneo, hematoma subdural y derrame cerebral, derivado de un accidente.

Pruebas toxicológicas descartaron la presencia de sustancias en su organismo, y no se realizó autopsia completa, pero el examen externo y los análisis complementarios validaron que no hubo factores externos involucrados.

El músico había sido hospitalizado el 25 de septiembre de 2025 tras la caída, que le causó una hemorragia cerebral. Permaneció en estado crítico, conectado a un respirador artificial, lo que llevó a la cancelación de su gira restante por “problemas médicos persistentes”, según un anuncio en sus redes sociales oficiales. Su familia tomó la decisión de desconectarlo ese mismo jueves.

Gene Simmons, Ace Frehley, y Paul Stanley. (Getty Images)

En un comunicado emitido el 16 de octubre, la familia expresó: “Estamos completamente devastados y desconsolados. En sus últimos momentos, tuvimos la fortuna de rodearlo de palabras, pensamientos, oraciones e intenciones amorosas, cariñosas y pacíficas al dejar este mundo. Apreciamos todos sus mejores recuerdos, su risa, y celebramos su fortaleza y amabilidad, que compartió con los demás. La magnitud de su fallecimiento es de proporciones épicas y más allá de lo comprensible. Reflexionando sobre todos sus increíbles logros a lo largo de su vida, la memoria de Ace continuará viviendo para siempre”.

Ace Frehley nació el 27 de abril de 1951 en el Bronx, Nueva York. Fue uno de los miembros fundadores de KISS en 1973, junto a Paul Stanley, Gene Simmons y Peter Criss.