Ace Frehley, guitarrista fundador de KISS, falleció el pasado 16 de octubre de 2025 a los 74 años en Morristown, Nueva Jersey, tras una caída en su estudio casero que provocó lesiones fatales en la cabeza.
Revelan causa de muerte de Ace Frehley, guitarrista fundador de Kiss
Hoy, el médico forense del condado de Morris confirmó que la causa oficial de su muerte fue trauma contuso en la cabeza, incluyendo fractura en la base del cráneo, hematoma subdural y derrame cerebral, derivado de un accidente.
Pruebas toxicológicas descartaron la presencia de sustancias en su organismo, y no se realizó autopsia completa, pero el examen externo y los análisis complementarios validaron que no hubo factores externos involucrados.
El músico había sido hospitalizado el 25 de septiembre de 2025 tras la caída, que le causó una hemorragia cerebral. Permaneció en estado crítico, conectado a un respirador artificial, lo que llevó a la cancelación de su gira restante por “problemas médicos persistentes”, según un anuncio en sus redes sociales oficiales. Su familia tomó la decisión de desconectarlo ese mismo jueves.
En un comunicado emitido el 16 de octubre, la familia expresó: “Estamos completamente devastados y desconsolados. En sus últimos momentos, tuvimos la fortuna de rodearlo de palabras, pensamientos, oraciones e intenciones amorosas, cariñosas y pacíficas al dejar este mundo. Apreciamos todos sus mejores recuerdos, su risa, y celebramos su fortaleza y amabilidad, que compartió con los demás. La magnitud de su fallecimiento es de proporciones épicas y más allá de lo comprensible. Reflexionando sobre todos sus increíbles logros a lo largo de su vida, la memoria de Ace continuará viviendo para siempre”.
Ace Frehley nació el 27 de abril de 1951 en el Bronx, Nueva York. Fue uno de los miembros fundadores de KISS en 1973, junto a Paul Stanley, Gene Simmons y Peter Criss.
¿Quién fue Ace Frehley?
Participó en álbumes fundamentales como KISS (1974), Destroyer (1976) y Love Gun (1977). En 1978 lanzó su primer disco solista, Ace Frehley, el más exitoso de los cuatro álbumes individuales publicados por los miembros de KISS ese año.
Tras dejar la banda en 1982 por diferencias creativas y problemas de adicciones, regresó brevemente en los años 90 para la gira de reunión y el álbum Psycho Circus (1998). Su carrera solista incluyó discos como Anomaly (2009), Space Invader (2014), Spaceman (2018) y su último lanzamiento, 10,000 Volts (2024), seguido de un planeado Origins Vol. 3 que quedó inconcluso.
En el plano personal, Frehley estuvo casado con Jeanette Trerotola desde 1976 —sin separación legal— y tuvo una hija, Monique Frehley. Sobrevivieron también su hermano Charles y su hermana Nancy Salvner.
Enfrentó problemas de salud y adicciones a lo largo de su vida, pero en años recientes se había mantenido activo musicalmente y en contacto con sus seguidores, incluyendo su inducción al Rock and Roll Hall of Fame en 2014 junto a KISS.
Su fallecimiento, el primero entre los cuatro miembros originales de KISS, generó tributos inmediatos de colegas. Paul Stanley y Gene Simmons declararon en conjunto: “Estamos devastados por el fallecimiento de Ace Frehley. Fue un soldado de rock esencial e irremplazable durante algunos de los capítulos más formativos y fundacionales de la banda y su historia”.
Peter Criss agregó: “Ace influyó y tocó los corazones de millones de personas”. Tom Morello de Rage Against the Machine lo llamó su “primer héroe de la guitarra”, afirmando: “No habría tomado una guitarra sin la influencia de Ace y KISS”. Alice Cooper lo describió como “uno de los pioneros, uno de los grandes guitarristas” con quien compartió giras y amistad.