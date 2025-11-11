Angélica Vale se divorcia: Así fue su historia de amor con Otto Padrón

La historia de amor de Angélica Vale y Otto Padrón

“ Sí es cierto que me estoy divorciando . Es cierto que desde abril estoy separada. Ya no vivimos juntos. Pero esta noticia me tomó de sorpresa (...) Yo me enteré de la noticia de que Otto Padrón puso la demanda de divorcio igual que ustedes, ayer, cenando con él, en familia y con unos amigos”, relató La Vale.

Angélica Vale y Otto Padrón junto a sus dos hijos. (Kevin Winter/Getty Images)

Durante 14 años, Angélica y Otto construyeron una familia discreta, pero querida en la industria del entretenimiento. Juntos dieron la bienvenida a sus dos hijos: Daniel, de actualmente 14 años, y Angélica de 12, quienes se convirtieron en el centro de su vida. Desde el inicio, ambos dejaron claro que su prioridad era mantenerlos alejados del escrutinio mediático. La actriz, fiel a su estilo, compartía momentos familiares relevantes, pero sin exponer en exceso la vida privada de los niños.

Otto Padrón, por su parte, siempre fue un padre presente. Aunque su trabajo como ejecutivo lo mantenía ocupado, era común verlo acompañando a Angélica en eventos escolares, celebraciones familiares o en momentos clave de su carrera. “Otto es un gran papá, un hombre entregado a sus hijos”, declaró la actriz en entrevistas pasadas, cuando hablaba del equilibrio que habían encontrado entre la vida familiar y profesional.

A lo largo de su matrimonio, Angélica y Otto vivieron entre México y Los Ángeles, combinando los compromisos laborales de ambos con la crianza de sus hijos. Esa dinámica, aunque compleja, reflejaba el compromiso compartido de mantener un hogar unido, incluso en medio de agendas exigentes.

Angélica Vale y Otto Padrón (Agencia México)

Sin embargo, después de 14 años de matrimonio, la pareja decidió poner punto final a su historia. La demanda de divorcio se presentó en noviembre de 2025 en Los Ángeles, citando “diferencias irreconciliables” como motivo. La solicitud incluye un acuerdo de custodia compartida, buscando que sus hijos continúen creciendo con el mismo sentido de estabilidad y cercanía que siempre promovieron juntos.

