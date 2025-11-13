El emotivo homenaje de Leonardo DiCaprio a Jane Goodall en su funeral

A lo largo de su vasta carrera, la reconocida científica dedicó su vida al estudio de los chimpancés y se convirtió en una de las defensoras de la vida silvestre más respetadas del mundo.

"Honrémosla todos manteniendo esa firme convicción de que podemos hacerlo mejor, de que debemos hacerlo mejor y de que tenemos la responsabilidad de proteger este hermoso mundo que todos compartimos", dijo DiCaprio durante el homenaje en la Catedral Nacional de Washington.

Goodall podía ser clara y directa "sobre la codicia y el consumo implacable de nuestra especie", afirmó la estrella de Hollywood.

Leonardo DiCaprio. (AFP)

"Pero detrás de esa feroz honestidad había una fe inquebrantable en que cada voz importa, que todos estamos conectados al mundo vivo y que cada uno de nosotros puede marcar la diferencia", añadió DiCaprio.

Familiares, amigos y figuras de su círculo asistieron a la ceremonia en honor a Goodall, quien murió en Los Ángeles el 1 de octubre mientras realizaba una gira de conferencias.