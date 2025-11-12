La mamá de Christian Nodal atraviesa un nuevo problema de salud que la obligó a cancelar su cumpleaños, aseguran

Preocupa la salud de la mamá de Christian Nodal

La periodista Adri Toval reveló en su cuenta de Instagram que Cristy Nodal, mamá Christian Nodal , tuvo complicaciones de salud, lo que la habría obligado a cancelar su fiesta de cumpleaños.

"Madre de Christian Nodal suspende su celebración de cumpleaños debido a complicaciones médicas", se lee en el título de su publicación.

"Puedo revelar en primicia que la señora Cristy Nodal tenía planeado celebrar su cumpleaños este 5 de noviembre en Guadalajara, aparentemente con la presencia de su hijo Christian Nodal y su nuera Ángela Aguilar, además de otros invitados muy cercanos", explicó.

La reportera no quiso dar más detalles sobre el motivo de enfermedad de la empresaria "por respeto a la familia", pero señaló que se encuentra enfrentando "complicaciones médicas" y que "la situación es delicada".

"Por respeto a la familia, no daré más detalles, pero se sabe que la situación es delicada y que todos sus seres queridos están pendientes y acompañándola en este momento difícil", agregó.

La mamá de Christian Nodal tuvo un tumor canceroso en el colon

Toval recordó que la mamá del intérprete de "Botella tras botella" enfrentó un fuerte problema de salud hace tres años, cuando le fue diagnosticado un tumor cancerígeno en el colón.

"Como ustedes recordarán, la madre del cantante Nodal, Cristy Nodal, fue hospitalizada, aunque en ese momento no se revelaron los motivos exactos. La propia Cristy agradeció en redes sociales las oraciones y mensajes de cariño que recibió", anotó en su mensaje.

"Esta situación encendió las alertas, ya que en abril de 2022 fue diagnosticada con cáncer de colon, del cual logró recuperarse tras lo que ella y su familia consideraron un verdadero milagro médico", señaló la periodista.

"En aquella ocasión, los doctores descubrieron que el tumor maligno había desaparecido justo antes de una cirugía de emergencia, algo que sorprendió a todo el equipo médico y fue motivo de fe y gratitud para la familia", agregó.