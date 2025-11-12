La mamá de Christian Nodal atraviesa un nuevo problema de salud que la obligó a cancelar su cumpleaños, aseguran

La salud de Cristy Nodal, mamá del cantante Christian Nodal, vuelve a ser motivo de preocupación. La empresaria, quien en los últimos años ha enfrentado diversos problemas de salud, habría presentado una nueva recaída que encendió las alertas entre sus familiares y seguidores.
Según reportes, la empresaria tenía planeada una celebración por su cumpleaños el pasado 5 de noviembre en Guadalajara. Sin embargo, el evento tuvo que ser cancelado de manera repentina debido a su estado.
Preocupa la salud de la mamá de Christian Nodal
La periodista Adri Toval reveló en su cuenta de Instagram que Cristy Nodal, mamá Christian Nodal, tuvo complicaciones de salud, lo que la habría obligado a cancelar su fiesta de cumpleaños.
"Madre de Christian Nodal suspende su celebración de cumpleaños debido a complicaciones médicas", se lee en el título de su publicación.
"Puedo revelar en primicia que la señora Cristy Nodal tenía planeado celebrar su cumpleaños este 5 de noviembre en Guadalajara, aparentemente con la presencia de su hijo Christian Nodal y su nuera Ángela Aguilar, además de otros invitados muy cercanos", explicó.
La reportera no quiso dar más detalles sobre el motivo de enfermedad de la empresaria "por respeto a la familia", pero señaló que se encuentra enfrentando "complicaciones médicas" y que "la situación es delicada".
"Por respeto a la familia, no daré más detalles, pero se sabe que la situación es delicada y que todos sus seres queridos están pendientes y acompañándola en este momento difícil", agregó.
La mamá de Christian Nodal tuvo un tumor canceroso en el colon
Toval recordó que la mamá del intérprete de "Botella tras botella" enfrentó un fuerte problema de salud hace tres años, cuando le fue diagnosticado un tumor cancerígeno en el colón.
"Como ustedes recordarán, la madre del cantante Nodal, Cristy Nodal, fue hospitalizada, aunque en ese momento no se revelaron los motivos exactos. La propia Cristy agradeció en redes sociales las oraciones y mensajes de cariño que recibió", anotó en su mensaje.
"Esta situación encendió las alertas, ya que en abril de 2022 fue diagnosticada con cáncer de colon, del cual logró recuperarse tras lo que ella y su familia consideraron un verdadero milagro médico", señaló la periodista.
"En aquella ocasión, los doctores descubrieron que el tumor maligno había desaparecido justo antes de una cirugía de emergencia, algo que sorprendió a todo el equipo médico y fue motivo de fe y gratitud para la familia", agregó.
Cristy Nodal habla sobre su problema de salud
Fue la propiaCristy Nodalquien en 2022 dio a conocer que le habían diagnosticado un tumor maligno en el colon, del cual logró recuperarse cuando iba a someterse a una cirugía.
En ese momento, compartió su experiencia a través de redes sociales, donde calificó su recuperación como “un verdadero milagro de vida”.
“En 2018 tuve mi primera batalla contra esta enfermedad. Mis amigos y mi familia saben cuánto luché para estar bien, escribió en ese momento.
La mamá de Nodal contó que los primeros síntomas aparecieron años antes y que, después de someterse a varios estudios y procedimientos médicos, los doctores detectaron el tumor. No obstante, antes de la cirugía, el crecimiento desapareció.
“Fue como si nunca hubiera tenido ningún problema”, expresó en aquel momento.
Sin embargo, en septiembre de 2024, Cristy Nodal fue nuevamente hospitalizada, aunque su familia mantuvo en privado los detalles de su estado de salud. Desde entonces, ha reducido al mínimo sus apariciones públicas y se ha mantenido ausente de las redes sociales.