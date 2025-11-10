Angélica Vale se divorcia de Otto Padrón tras 14 años de matrimonio

Después de 14 años de matrimonio, Angélica Vale y Otto Padrónhan decidido poner fin a su relación. La actriz enfrenta una demanda de divorcio presentada en la Corte Superior de Los Ángeles el pasado 4 de noviembre.
Aunque los motivos de la separación no han sido revelados, la revista People en español confirmó que la actriz se encuentra tranquila y enfocada en su trabajo y en su familia.
Angélica Vale se divorcia de Otto Padrón
Según documentos presentados por el periodista Javier Ceriani, el empresario Otto Padrón presentó la demanda de divorcio de Angélica Valeel pasado 4 de noviembre en Los Ángeles, California.
La pareja se casó el 12 de febrero de 2011 y juntos tuvieron dos hijos, Daniel Nicolás de 14 años y Angélica Masiel, de 12. La demanda señala que la separación habría ocurrido el 1 de abril de 2025, pero se dio a conocer hasta ahora, a pocos días de que la actriz y conductora celebre su cumpleaños número 50.
En los acuerdos, Padrón solicitó la custodia legal compartida de sus dos hijos, alternando los fines de semana y la posibilidad de realizar viajes internacionales con los menos sin objeciones. El documento estipula la notificación constante sobre el paradero de los niños, ya sea en escuelas, campamentos, vacaciones o actividades especiales.
También se debe notificar con varios días de antelación cualquier cambio de domicilio de los menores con el fin de fortalecer los mecanismos para el seguimiento de la convivencia y la custodia compartida.
Los acuerdos de la demanda de divorcio de Angélica Vale y Otto Padrón
La demanda establece que los hijos de la pareja vivirán principalmente con Angélica Vale, cuyo domicilio será considerado la residencia principal. Asimismo, ambos padres deberán garantizar el libre acceso y la comunicación constante con los niños, permitiéndoles tener celulares y mantenerse en contacto en cualquier momento del día.
Finalmente, Otto Padrón solicita que Angélica Vale se haga responsable de los honorarios legales del proceso, además de establecer cláusulas para evitar comentarios negativos sobre la otra parte o la familia especialmente en presencia de los menores.
Angélica Vale y Otto Padrón se conocieron en 2009, cuando ya tenía consolidada una carrera como actriz en México y él se desempeñaba como ejecutivo en Univision. Su romance se hizo público en Nueva York cuando ambos compartieron un beso en Times Square, durante el especial ¡Feliz 2009! de la televisora.
Un año más tarde, la pareja se comprometió. La pedida ocurrió durante el cumpleaños 35 de la actriz, en un restaurante en Miami rodeados de sus amigos y familiares. En 2011 se casaron en el Colegio de las Vizcaínas en Ciudad de México.