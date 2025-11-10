Angélica Vale se divorcia de Otto Padrón tras 14 años de matrimonio

Angélica Vale se divorcia de Otto Padrón

Según documentos presentados por el periodista Javier Ceriani, el empresario Otto Padrón presentó la demanda de divorcio de Angélica Vale el pasado 4 de noviembre en Los Ángeles, California.

Angélica Vale y Otto Padrón (Getty Images)

La pareja se casó el 12 de febrero de 2011 y juntos tuvieron dos hijos, Daniel Nicolás de 14 años y Angélica Masiel, de 12. La demanda señala que la separación habría ocurrido el 1 de abril de 2025, pero se dio a conocer hasta ahora, a pocos días de que la actriz y conductora celebre su cumpleaños número 50.

En los acuerdos, Padrón solicitó la custodia legal compartida de sus dos hijos, alternando los fines de semana y la posibilidad de realizar viajes internacionales con los menos sin objeciones. El documento estipula la notificación constante sobre el paradero de los niños, ya sea en escuelas, campamentos, vacaciones o actividades especiales.

Angélica Vale, Otto Padrón y sus hijos (Getty Images)

También se debe notificar con varios días de antelación cualquier cambio de domicilio de los menores con el fin de fortalecer los mecanismos para el seguimiento de la convivencia y la custodia compartida.