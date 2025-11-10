Durante la pasada celebración de Halloween, Orlando Bloom protagonizó un momento que no pasó desapercibido al posar junto a la actriz Rachel Lynn Matthews, quien eligió vestirse en honor a su ex, Katy Perry.
¿Quién es Rachel Lynn Matthews, actriz que se disfrazó de Katy Perry y generó rumores de una relación con Orlando Bloom?
Rachel Lynn Matthews se disfraza de Katy Perry y posa junto a Orlando Bloom
La imagen, publicada en las historias de Instagram de Rachel Lynn Matthews, generó rápidamente atención debido a que la ex pareja se separó recientemente.
En las imágenes, Orlando Bloom aparece con un disfraz de catrín, mientras Matthews lleva un traje azul ajustado y peluca negra, evocando el look que Katy Perry lució durante su vuelo al espacio con Blue Origin.
En una de las escenas compartidas, Rachel Lynn Matthews incluso recreó la icónica pose de Perry besando el suelo tras su regreso al planeta Tierra, junto al texto “Take up space!”.
La escena ha generado más de un debate en redes sociales, ya que Katy Perry y Bloom anunciaron su separación en julio de 2025, tras casi una década juntos, y comparten una hija de cinco años, Daisy.
Algunos califican el disfraz como una broma ingeniosa, otros lo interpretan como una falta de tacto teniendo en cuenta el vínculo familiar y la historia entre los protagonistas.
Hasta el momento, ni Orlando Orlando Bloom ni Rachel Lynn Matthews han hablado abiertamente sobre la fotografía. No obstante, alimentaron especulaciones sobre una posible relación romántica.
¿Quién es Rachel Lynn Matthews, la actriz que se disfrazó de Katy Perry y generó rumores de una relación con Orlando Bloom?
Rachel Lynn Matthews es una actriz estadounidense nacida el 25 de octubre de 1993 en Los Ángeles, California. Formada en la Escuela Tisch de Artes de la New York University, se involucró en el mundo del teatro desde joven, participando en programas locales de actuación y clases de canto y tap‑dance.
Rachel Lynn Matthews saltó a la fama gracias a su actuación en la película Happy Death Day y su secuela Happy Death Day 2U, donde interpretó a Danielle Bouseman. También le prestó su voz al personaje Honeymaren en la cinta de animación Frozen II.
Rachel Lynn proviene de una familia vinculada al mundo del entretenimiento: su madre es la actriz Leslie Landon, y su abuelo fue el célebre actor y productor Michael Landon.