¿Quién es Rachel Lynn Matthews, actriz que se disfrazó de Katy Perry y generó rumores de una relación con Orlando Bloom?

Rachel Lynn Matthews se disfraza de Katy Perry y posa junto a Orlando Bloom

La imagen, publicada en las historias de Instagram de Rachel Lynn Matthews, generó rápidamente atención debido a que la ex pareja se separó recientemente.

En las imágenes, Orlando Bloom aparece con un disfraz de catrín, mientras Matthews lleva un traje azul ajustado y peluca negra, evocando el look que Katy Perry lució durante su vuelo al espacio con Blue Origin.

En una de las escenas compartidas, Rachel Lynn Matthews incluso recreó la icónica pose de Perry besando el suelo tras su regreso al planeta Tierra, junto al texto “Take up space!”.

Rachel Lynn Matthews se disfrazó de Katy Perry. (Getty Images)

La escena ha generado más de un debate en redes sociales, ya que Katy Perry y Bloom anunciaron su separación en julio de 2025, tras casi una década juntos, y comparten una hija de cinco años, Daisy.

Algunos califican el disfraz como una broma ingeniosa, otros lo interpretan como una falta de tacto teniendo en cuenta el vínculo familiar y la historia entre los protagonistas.

La tripulación femenina que viajó al espacio en la misión de Blue Origin (Instagram/Blue Origin)

Hasta el momento, ni Orlando Orlando Bloom ni Rachel Lynn Matthews han hablado abiertamente sobre la fotografía. No obstante, alimentaron especulaciones sobre una posible relación romántica.