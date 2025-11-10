Escándalo real: ex príncipe Andrés llevó sexoservidoras al palacio de Buckingham con conocimiento de la reina Isabel

Una investigación del historiador Andrew Lownie revela que el ex príncipe Andrés, ahora conocido como Andrew Mountbatten-Windsor, habría llevado prostitutas al palacio real británico durante años, en lo que describe como un uso casi privado del emblemático edificio de la monarquía.
Según testimonios de exempleados del Buckingham Palace, las quejas fueron sistemáticamente ignoradas, mientras la reina, su mamá, estaba al tanto de la situación, pero se mantuvo al margen.
Ex príncipe Andrés llevó prostitutas al palacio de Buckingham con el conocimiento de la reina Isabel
Según un nuevo informe, el ex duque de York, Andrés, habría llevado prostitutas a la residencia real de su mamá, la reina Isabel II. De acuerdo con el historiador Andrew Lownie (autor del libro “Entitled: The Rise and Fall of the House of York”), la monarca estaba al tanto de los encuentros amorosos de su hijo, pero optó por mantenerlos en secreto, según reveló en declaraciones a Paula Froelich, de NewsNation.
“Durante años, llevó prostitutas al Palacio de Buckingham. Era algo habitual. Los empleados se quejaron a sus superiores, pero no se hizo nada; a los guardias de seguridad que se quejaron les dijeron: 'Si quieren volver a patrullar Brixton, pueden hacerlo, pero si no, cállense'”, declaró Lownie a Froelich.
“Por supuesto que la reina lo sabía. Estaba al tanto, pero él era su hijo favorito y siempre se salía con la suya. Lo encubrían. Hasta ahora", señaló.
El informe sostiene que Andrés utilizó el palacio como un “lugar de placer” recurrente, con personal de seguridad y asistentes reales intimidados cuando se atrevieron a plantear objeciones.
Los empleados destapan secretos del ex príncipe Andrés
Según Lownie, antiguos empleados del palacio están comenzando a revelar secretos sobre Randy Andy en conversaciones a puerta cerrada.
“Cada día recibo más información de personas que trabajaron en el Palacio y en el gobierno; ya no tienen miedo de hablar ni de contarle al mundo lo que realmente sucedió ahora que Andrés ha sido destituido del poder... y ahora que ya no cuenta con la protección de la Reina”, dijo.
Lownie reveló recientemente a la corresponsal del Daily Mail, Sarah Vine, en el podcast “Deep Dive”, que el tercer hijo de la reina Isabel II y del príncipe Felipe llegó en una ocasión a solicitar que le entregaran la asombrosa cantidad de “40 prostitutas” en su hotel de Tailandia.
El fin del privilegio: cómo el caso Epstein derrumbó al príncipe Andrés
El rey Carlos III tomó una decisión histórica: formalmente retiró los títulos reales al que fuera su hermano, el ex príncipe Andrés, marcando un antes y después en la monarquía británica.
A través de una carta patente emitida el 3 de noviembre de este año, se declaró que Andrew Mountbatten Windsor (su nuevo nombre legal) "ya no tendrá derecho a ostentar el estilo, título o atributo de ‘Su Alteza Real’ ni la dignidad titular de ‘Príncipe’".
Paralelamente, otra orden emitida el 30 de octubre retiró su inscripción en el “Roll of Peerage” como duque de York, título que ostentaba desde 1986. Además, se le comunicó que debía entregar la residencia de Royal Lodge, situada en los terrenos del castillo de Windsor, y que sería reubicado en una vivienda privada dentro del patrimonio de Sandringham.
La decisión se da en medio de una presión creciente por su amistad y vínculos con el financiero convicto Jeffrey Epstein, así como por nuevas revelaciones incluidas en el libro póstumo de Virginia Giuffre que lo acusaban (y que, hasta el día de hoy, él niega) de conducta sexual inapropiada.
Funcionarios británicos calificaron la renuncia de sus títulos como “el curso de acción correcto”, subrayando que la Casa Real necesitaba responder al daño de imagen público.
A pesar de todo, la medida no afecta la línea de sucesión al trono: la declaración oficial aclaró que la exclusión de sus títulos reales no altera los derechos heredados. Asimismo, aunque sus títulos reales y estilos fueron retirados, aún conserva la medalla del Atlántico Sur (South Atlantic Medal) por su servicio militar en la Guerra de las Malvinas.