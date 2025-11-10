Escándalo real: ex príncipe Andrés llevó sexoservidoras al palacio de Buckingham con conocimiento de la reina Isabel

Ex príncipe Andrés llevó prostitutas al palacio de Buckingham con el conocimiento de la reina Isabel

Según un nuevo informe, el ex duque de York, Andrés, habría llevado prostitutas a la residencia real de su mamá, la reina Isabel II. De acuerdo con el historiador Andrew Lownie (autor del libro “Entitled: The Rise and Fall of the House of York”), la monarca estaba al tanto de los encuentros amorosos de su hijo, pero optó por mantenerlos en secreto, según reveló en declaraciones a Paula Froelich, de NewsNation.

“Durante años, llevó prostitutas al Palacio de Buckingham. Era algo habitual. Los empleados se quejaron a sus superiores, pero no se hizo nada; a los guardias de seguridad que se quejaron les dijeron: 'Si quieren volver a patrullar Brixton, pueden hacerlo, pero si no, cállense'”, declaró Lownie a Froelich.

Por el momento no se sabe de qué se mantiene el príncipe Andrés. (Christopher Furlong/Getty Images)

“Por supuesto que la reina lo sabía. Estaba al tanto, pero él era su hijo favorito y siempre se salía con la suya. Lo encubrían. Hasta ahora", señaló.

El informe sostiene que Andrés utilizó el palacio como un “lugar de placer” recurrente, con personal de seguridad y asistentes reales intimidados cuando se atrevieron a plantear objeciones.

Andrés y Harry están considerados en la mismo daño para la monarquía y eso molesta al hijo de 'Di'. (MJ Kim/Getty Images)

Los empleados destapan secretos del ex príncipe Andrés

Según Lownie, antiguos empleados del palacio están comenzando a revelar secretos sobre Randy Andy en conversaciones a puerta cerrada.

“Cada día recibo más información de personas que trabajaron en el Palacio y en el gobierno; ya no tienen miedo de hablar ni de contarle al mundo lo que realmente sucedió ahora que Andrés ha sido destituido del poder... y ahora que ya no cuenta con la protección de la Reina”, dijo.

Lownie reveló recientemente a la corresponsal del Daily Mail, Sarah Vine, en el podcast “Deep Dive”, que el tercer hijo de la reina Isabel II y del príncipe Felipe llegó en una ocasión a solicitar que le entregaran la asombrosa cantidad de “40 prostitutas” en su hotel de Tailandia.