Sydney Sweeney revela cómo perdió casi 15 kilos en menos de dos meses tras filmar su nueva película

Sydney Sweeney , conocida por su trabajo en Euphoria, reveló en una entrevista con la revista People que perdió aproximadamente casi 15 kilos en menos de dos meses para adaptarse a su figura habitual tras haber subido de peso para encarnar a la boxeadora Christy Martin en el biopic Christy.
En una reciente entrevista con People, la intérprete de 28 años detalló el exigente proceso físico que atravesó antes y después del rodaje. Para encarnar a la icónica deportista estadounidense, Sweeney se sometió a un entrenamiento intensivo de boxeo y fuerza durante meses, apoyado por una dieta rica en proteínas y suplementos como creatina. S
in embargo, al terminar las filmaciones, la actriz decidió que debía regresar a su contextura original, algo que, según confesó, “fue incluso más difícil que el aumento de peso”.
“Tuve que deshacerme del músculo, así que dejé los suplementos, dejé las pesas y me enfoqué completamente en el cardio”, explicó la actriz. A la par, implementó una alimentación limpia, basada en comidas caseras con ingredientes naturales y sin azúcares procesados. Sweeney aseguró que su metabolismo “ayudó mucho”, pero admitió que el proceso fue cansado.
La actriz también reconoció que esta experiencia le hizo reflexionar sobre los estándares de la industria del cine y la presión que sienten los intérpretes para modificar su cuerpo según las exigencias de cada papel.
“Esta podría ser la única vez que cambie tanto mi aspecto físico para un personaje”, afirmó, destacando que, aunque se sintió orgullosa del resultado, el costo físico y mental fue alto.
Sydney Sweeney responde a las críticas tras su drástica transformación física
Además, Sweeney reveló que durante esta etapa enfrentó duras críticas en redes sociales. Algunos seguidores la acusaron de haber recurrido a métodos poco saludables, lo que la motivó a compartir parte de su rutina de entrenamiento en videos.
“La gente puede ser muy cruel sin saber lo que hay detrás. Por eso quise mostrar mi disciplina y mi trabajo”, explicó.
Su interpretación en Christy, que narra la historia de superación y violencia doméstica que marcó la vida de la legendaria boxeadora, ha generado expectativas. Sin embargo, más allá de su desempeño en pantalla, la experiencia dejó una huella personal en Sweeney, que hoy se declara más consciente de la importancia del equilibrio entre el cuerpo, la mente y la profesión.
“Fue un desafío enorme, físico y emocional, pero también un recordatorio de lo que soy capaz de lograr cuando creo en un proyecto”, finalizó.