Sydney Sweeney revela cómo perdió casi 15 kilos en menos de dos meses tras filmar su nueva película

Sydney Sweeney revela cómo perdió casi 15 kilos en menos de dos meses

En una reciente entrevista con People, la intérprete de 28 años detalló el exigente proceso físico que atravesó antes y después del rodaje. Para encarnar a la icónica deportista estadounidense, Sweeney se sometió a un entrenamiento intensivo de boxeo y fuerza durante meses, apoyado por una dieta rica en proteínas y suplementos como creatina. S

in embargo, al terminar las filmaciones, la actriz decidió que debía regresar a su contextura original, algo que, según confesó, “fue incluso más difícil que el aumento de peso”.

Sydney Sweeney sorprende con increíble transformación para papel de boxeadora (Instagram/Sydney Sweeney.)

“Tuve que deshacerme del músculo, así que dejé los suplementos, dejé las pesas y me enfoqué completamente en el cardio”, explicó la actriz. A la par, implementó una alimentación limpia, basada en comidas caseras con ingredientes naturales y sin azúcares procesados. Sweeney aseguró que su metabolismo “ayudó mucho”, pero admitió que el proceso fue cansado.

La actriz también reconoció que esta experiencia le hizo reflexionar sobre los estándares de la industria del cine y la presión que sienten los intérpretes para modificar su cuerpo según las exigencias de cada papel.

“Esta podría ser la única vez que cambie tanto mi aspecto físico para un personaje”, afirmó, destacando que, aunque se sintió orgullosa del resultado, el costo físico y mental fue alto.