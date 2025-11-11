Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Espectáculos

Lo que debes saber sobre Leonardo DiCaprio en su cumpleaños 51

Hoy Leonardo DiCaprio cumple 51 años y aquí lo festejaremos con datos curiosos que debes saber de él.
mar 11 noviembre 2025 07:44 PM
Leonardo-DiCaprio-cumpleaños
Leonardo DiCaprio nació el 11 de noviembre de 1974 y hoy cumple 51 años. (Getty Images)

Desde su primera película, Critters 3 en 1991, hasta su más reciente filme Una batalla tras otra que recién se estrenó en agosto de este 2025, Leonardo DiCaprio ha dejado muy claro que es un talentoso actor.

Nacido el 11 de noviembre de 1974, hoy celebramos que DiCaprio llega a los 51 años con una serie de datos que seguramente desconocías sobre él.

Publicidad

36 datos curiosos sobre Leonardo DiCaprio

La infancia de Leonardo DiCaprio

1. Su madre lo nombró Leonardo después de que estando embarazara fuera a una galería en Italia y sintiera una patada de su bebé mientras miraba una pintura de Leonardo da Vinci.

2. Creció en una zona humilde cerca de Los Ángeles, un aspecto que lo motivó a superarse hasta convertirse en un actor exitoso.

3. Su madre es Irmelin Indenbirken, quien fue secretaria legal y su padre es George DiCaprio un artista independiente y distribuidor de cómics. Ellos se separaron cuando Leonardo DiCaprio era muy pequeño.

Te puede interesar:

leonardo-dicaprio.jpg
"Demasiado étnico": el nombre que Leonardo DiCaprio casi tuvo que cambiar para triunfar en Hollywood El actor reveló que al inicio de su carrera que le aconsejaron cambiar su nombre porque sonaba "demasiado étnico" para Hollywood.

4. Desde muy pequeño se interesó en cuidar el medio ambiente e incluso rescataba animales callejeros como perros y gatos.

5. Su pasión por cuidar la naturaleza, principalmente a los animales marinos, fue tan grande que su segunda opción de carrera fue ser biólogo marino.

Leonardo-DiCaprio-joven
Leonardo DiCaprio fue una actor infantil de comerciales. (Getty Images)

Leonardo DiCaprio y sus comienzos

6. Su primer trabajo como actor fue en Romper Room and Friends, aunque fue expulsado por no comportarse correctamente en el set.

7. También fue actor para comerciales y fue su mamá quien lo llevó a sus primeras audiciones.

8. Su primer anuncio fue para promocionar los coches Matchbox de Mattel.

9. Antes de llegar al cine, participó en series como The New Lassie, Roseanne, Parenthood y Growing Pains.

10. Aunque su primera película fue Critters 3 en 1991, fue hasta This Boy’s Life en 1993 cuando logró posicionarse en Hollywood después de que el mismo Robert De Niro lo eligiera para interpretar el papel de su hijastro.

Leonardo-DiCaprio-Robert-De-Niro
Robert De Niro es considerado el padrino de carrera de Leonardo DiCaprio. (Getty Images)

Publicidad

Leonardo DiCaprio y su cuidado al medio ambiente

11. Leonardo DiCaprio es un ecologista de corazón y es un protector de la naturaleza, por lo que es miembro de distintas ONG’s como WWF. También es un promotor de la concientización sobre el calentamiento global.

12. Ha trabajado como productor de distintos documentales que buscan promover el cuidado del medio ambiente, uno de ellos es Antes de que sea tarde.

13. Desde hace muchos años ha mostrado su apoyo a empresas que dan alternativas al consumo de carne y aunque nunca ha declarado ser vegetariano, se especula que podría llevar esta dieta desde hace varios años.

14. En 1998 fundó Leonardo DiCaprio Foundation a través de la cual ha donado más de 100 millones de dólares a distintas organizaciones que cuidan el medio ambiente, desarrollan energías renovables o protegen animales en peligro de extinción.

15. Donó un millón de dólares en 2010 para salvar tigres en Nepal e India.

Leonardo-DiCaprio-COP26
Leonardo DiCaprio incluso participó en la COP 26 en 2021. (Instagram - @leonardodicaprio)

El trabajo como actor de DiCaprio

16. Una de las escenas más difíciles que ha tenido que grabar fue para la película El renacido, donde tuvo que comerse el hígado crudo de un bisonte a pesar de su postura de cuidado de los animales.

17. Sus mayores inspiraciones como actor son James Dean y Robert De Niro, con quien ha podido trabajar en 3 proyectos: This Boy's Life, La audición y Los asesinos de la luna.

18. Su película más taquillera ha sido Titanic, la cual recaudó más de 2,200 millones de dólares a nivel mundial y continúa siendo la cuarta película más taquillera de toda la historia.

19. Ha sido nominado al Oscar un total de siete veces, cinco como Mejor actor, una como Mejor actor de reparto y una como productor. A pesar de sus nominaciones, solo ganó en la edición de 2016 por su papel en El renacido.

20. En 1993, con tan solo 19 años obtuvo su primera nominación al Oscar por su papel en ¿A quién ama Gilbert Grape?, donde interpretó a un adolescente con una discapacidad intelectual.

21. Durante muchos años fue encasillado por haber interpretado el papel de Jack en Titanic, ya que muchos directores y productores consideraban que únicamente podría actuar como un joven guapo.

Leonardo-DiCaprio-Kate-Winslet
Desde su actuación en Titanic, Leonardo DiCaprio y Kate Winslet desarrollaron una amistad muy cercana. (Getty Images)

Publicidad

Las novias que ha tenido Leonardo DiCaprio

22. Leonardo DiCaprio ha tenido muchas novias a lo largo de su vida, aunque la primera relación famosa del actor fue con Helena Christensen, una supermodelo y fotógrafa danesa.

23. Antes de que Gisele Bündchen se casara con Tom Brady tuvo una relación con DiCaprio de 2000 a 2005 aunque se cree que tuvieron varias rupturas y regresos.

24. Otras de sus novias han sido Blake Lively, con quien tuvo un breve romance en 2011, Madalina Ghenea, una actriz rumana y Camila Morrone, cuya mamá anduvo con Al Pacino, razón por la que Camila lo considera su padrastro.

25. Por muchos años se le ha atribuido a Leonardo DiCaprio la “leyenda” de que sus novias no pueden tener más de 25 años ya que al cumplir esa edad él termina con ellas.

26. Su actual pareja es la exitosa modelo italiana Vittoria Ceretti, con quien ha mantenido una relación desde agosto de 2023. Vittoria tiene 27 años, por lo que ya rompió la “regla de los 25 años”.

Leonardo-DiCaprio-Vittoria-Ceretti
Leonardo DiCaprio y Vittoria Ceretti durante una gala en julio de 2025. (Getty Images)

Leonardo DiCaprio y sus mayores pasiones

27. Otra de sus pasiones es el arte, por lo que se ha convertido en un coleccionista de fotografías, pinturas y más obra de artistas como Jean-Michel Basquiat, Frank Stella e incluso Salvador Dalí.

28. Su género musical favorito es el rap, aunque ha declarado que sus artistas favoritos son Pink Floyd, The Beatles, Harry Connick Jr. y Led Zeppelin.

29. Es un gran fanático del basquetbol y acostumbra a ir a partidos de este deporte. También le gusta jugar beisbol, surfear y jugar billar.

30. En su casa tiene una biblioteca con libros de distintos géneros, desde historia y filosofía, hasta biología.

31. No sólo produce documentales, también los consume de manera cotidiana. Sus temáticas favoritas son sobre el cambio climático y relacionados a civilizaciones antiguas.

Leonardo-DiCaprio-basquetbol
Leonardo DiCaprio es un gran fanático del baloncesto desde hace muchos años. (Getty Images)

32. Desde que era joven, Leonardo se volvió un gran fanático de los videojuegos y sus favoritos son Pong y Space Invaders. En entrevistas llegó a comentar que jugar videojuegos era su mayor distracción durante rodajes.

33. Su pasión por los animales marinos lo ha llevado a practicar snorkel y buceo varias veces con el propósito de mirarlos de cerca.

34. Fue atacado por un tiburón blanco mientras buceaba en Sudáfrica como parte de la grabación de un documental.

35. Para continuar protegiendo el medio ambiente, prefiere utilizar bicicleta para moverse principalmente alrededor de Los Ángeles.

36. También es un gran aficionado de los juegos de mesa y sus favoritos son el ajedrez, Risk y Monopoly.

Leonardo-DiCaprio
Leonardo DiCaprio tiene muchos hobbies que practica durante sus descansos como actor. (Getty Images)

Leonardo DiCaprio llega a los 51 años convertido en más que un actor exitoso, se ha vuelto una importante figura del cuidado del medio ambiente.

La huella de DiCaprio no solo está en las películas que ha realizado, también se encuentra en todas las iniciativas que ha apoyado, con las cuales promueve el cuidado de la naturaleza.

Tags

Leonardo DiCaprio

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Octubre 25

Publicidad