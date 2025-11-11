Lo que debes saber sobre Leonardo DiCaprio en su cumpleaños 51

Leonardo DiCaprio y su cuidado al medio ambiente

11. Leonardo DiCaprio es un ecologista de corazón y es un protector de la naturaleza, por lo que es miembro de distintas ONG’s como WWF. También es un promotor de la concientización sobre el calentamiento global.

12. Ha trabajado como productor de distintos documentales que buscan promover el cuidado del medio ambiente, uno de ellos es Antes de que sea tarde.

13. Desde hace muchos años ha mostrado su apoyo a empresas que dan alternativas al consumo de carne y aunque nunca ha declarado ser vegetariano, se especula que podría llevar esta dieta desde hace varios años.

14. En 1998 fundó Leonardo DiCaprio Foundation a través de la cual ha donado más de 100 millones de dólares a distintas organizaciones que cuidan el medio ambiente, desarrollan energías renovables o protegen animales en peligro de extinción.

15. Donó un millón de dólares en 2010 para salvar tigres en Nepal e India.

Leonardo DiCaprio incluso participó en la COP 26 en 2021. (Instagram - @leonardodicaprio)

El trabajo como actor de DiCaprio

16. Una de las escenas más difíciles que ha tenido que grabar fue para la película El renacido, donde tuvo que comerse el hígado crudo de un bisonte a pesar de su postura de cuidado de los animales.

17. Sus mayores inspiraciones como actor son James Dean y Robert De Niro, con quien ha podido trabajar en 3 proyectos: This Boy's Life, La audición y Los asesinos de la luna.

18. Su película más taquillera ha sido Titanic, la cual recaudó más de 2,200 millones de dólares a nivel mundial y continúa siendo la cuarta película más taquillera de toda la historia.

19. Ha sido nominado al Oscar un total de siete veces, cinco como Mejor actor, una como Mejor actor de reparto y una como productor. A pesar de sus nominaciones, solo ganó en la edición de 2016 por su papel en El renacido.

20. En 1993, con tan solo 19 años obtuvo su primera nominación al Oscar por su papel en ¿A quién ama Gilbert Grape?, donde interpretó a un adolescente con una discapacidad intelectual.

21. Durante muchos años fue encasillado por haber interpretado el papel de Jack en Titanic, ya que muchos directores y productores consideraban que únicamente podría actuar como un joven guapo.