Lo que debes saber sobre Leonardo DiCaprio en su cumpleaños 51

Desde su primera película,Critters 3en 1991, hasta su más reciente filme Una batalla tras otra que recién se estrenó en agosto de este 2025, Leonardo DiCaprioha dejado muy claro que es un talentoso actor.
Nacido el 11 de noviembre de 1974, hoy celebramos que DiCaprio llega a los 51 años con una serie de datos que seguramente desconocías sobre él.
36 datos curiosos sobre Leonardo DiCaprio
La infancia de Leonardo DiCaprio
1. Su madre lo nombró Leonardo después de que estando embarazara fuera a una galería en Italia y sintiera una patada de su bebé mientras miraba una pintura de Leonardo da Vinci.
2. Creció en una zona humilde cerca de Los Ángeles, un aspecto que lo motivó a superarse hasta convertirse en un actor exitoso.
3. Su madre es Irmelin Indenbirken, quien fue secretaria legal y su padre es George DiCaprio un artista independiente y distribuidor de cómics. Ellos se separaron cuando Leonardo DiCaprio era muy pequeño.
4. Desde muy pequeño se interesó en cuidar el medio ambiente e incluso rescataba animales callejeros como perros y gatos.
5. Su pasión por cuidar la naturaleza, principalmente a los animales marinos, fue tan grande que su segunda opción de carrera fue ser biólogo marino.
Leonardo DiCaprio y sus comienzos
6. Su primer trabajo como actor fue en Romper Room and Friends, aunque fue expulsado por no comportarse correctamente en el set.
7. También fue actor para comerciales y fue su mamá quien lo llevó a sus primeras audiciones.
8. Su primer anuncio fue para promocionar los coches Matchbox de Mattel.
9. Antes de llegar al cine, participó en series como The New Lassie, Roseanne, Parenthood yGrowing Pains.
10. Aunque su primera película fue Critters 3en 1991, fue hasta This Boy’s Life en 1993 cuando logró posicionarse en Hollywood después de que el mismo Robert De Niro lo eligiera para interpretar el papel de su hijastro.
Leonardo DiCaprio y su cuidado al medio ambiente
11. Leonardo DiCaprio es un ecologista de corazón y es un protector de la naturaleza, por lo que es miembro de distintas ONG’s como WWF. También es un promotor de la concientización sobre el calentamiento global.
12. Ha trabajado como productor de distintos documentales que buscan promover el cuidado del medio ambiente, uno de ellos es Antes de que sea tarde.
13. Desde hace muchos años ha mostrado su apoyo a empresas que dan alternativas al consumo de carne y aunque nunca ha declarado ser vegetariano, se especula que podría llevar esta dieta desde hace varios años.
14. En 1998 fundó Leonardo DiCaprio Foundation a través de la cual ha donado más de 100 millones de dólares a distintas organizaciones que cuidan el medio ambiente, desarrollan energías renovables o protegen animales en peligro de extinción.
15. Donó un millón de dólares en 2010 para salvar tigres en Nepal e India.
El trabajo como actor de DiCaprio
16. Una de las escenas más difíciles que ha tenido que grabar fue para la película El renacido, donde tuvo que comerse el hígado crudo de un bisonte a pesar de su postura de cuidado de los animales.
17. Sus mayores inspiraciones como actor son James Dean y Robert De Niro, con quien ha podido trabajar en 3 proyectos: This Boy's Life, La audicióny Los asesinos de la luna.
18. Su película más taquillera ha sido Titanic, la cual recaudó más de 2,200 millones de dólares a nivel mundial y continúa siendo la cuarta película más taquillera de toda la historia.
19. Ha sido nominado al Oscar un total de siete veces, cinco como Mejor actor, una como Mejor actor de reparto y una como productor. A pesar de sus nominaciones, solo ganó en la edición de 2016 por su papel en El renacido.
20. En 1993, con tan solo 19 años obtuvo su primera nominación al Oscar por su papel en ¿A quién ama Gilbert Grape?, donde interpretó a un adolescente con una discapacidad intelectual.
21. Durante muchos años fue encasillado por haber interpretado el papel de Jack en Titanic, ya que muchos directores y productores consideraban que únicamente podría actuar como un joven guapo.
Las novias que ha tenido Leonardo DiCaprio
22. Leonardo DiCaprio ha tenido muchas novias a lo largo de su vida, aunque la primera relación famosa del actor fue con Helena Christensen, una supermodelo y fotógrafa danesa.
23. Antes de que Gisele Bündchen se casara con Tom Brady tuvo una relación con DiCaprio de 2000 a 2005 aunque se cree que tuvieron varias rupturas y regresos.
24. Otras de sus novias han sido Blake Lively, con quien tuvo un breve romance en 2011, Madalina Ghenea, una actriz rumana y Camila Morrone, cuya mamá anduvo con Al Pacino, razón por la que Camila lo considera su padrastro.
25. Por muchos años se le ha atribuido a Leonardo DiCaprio la “leyenda” de que sus novias no pueden tener más de 25 años ya que al cumplir esa edad él termina con ellas.
26. Su actual pareja es la exitosa modelo italianaVittoria Ceretti, con quien ha mantenido una relación desde agosto de 2023. Vittoria tiene 27 años, por lo que ya rompió la “regla de los 25 años”.
Leonardo DiCaprio y sus mayores pasiones
27. Otra de sus pasiones es el arte, por lo que se ha convertido en un coleccionista de fotografías, pinturas y más obra de artistas como Jean-Michel Basquiat, Frank Stella e incluso Salvador Dalí.
28. Su género musical favorito es el rap, aunque ha declarado que sus artistas favoritos son Pink Floyd, The Beatles, Harry Connick Jr. y Led Zeppelin.
29. Es un gran fanático del basquetbol y acostumbra a ir a partidos de este deporte. También le gusta jugar beisbol, surfear y jugar billar.
30. En su casa tiene una biblioteca con libros de distintos géneros, desde historia y filosofía, hasta biología.
31. No sólo produce documentales, también los consume de manera cotidiana. Sus temáticas favoritas son sobre el cambio climático y relacionados a civilizaciones antiguas.
32. Desde que era joven, Leonardo se volvió un gran fanático de los videojuegos y sus favoritos son Pong y SpaceInvaders. En entrevistas llegó a comentar que jugar videojuegos era su mayor distracción durante rodajes.
33. Su pasión por los animales marinos lo ha llevado a practicar snorkel y buceo varias veces con el propósito de mirarlos de cerca.
34. Fue atacado por un tiburón blanco mientras buceaba en Sudáfrica como parte de la grabación de un documental.
35. Para continuar protegiendo el medio ambiente, prefiere utilizar bicicleta para moverse principalmente alrededor de Los Ángeles.
36. También es un gran aficionado de los juegos de mesa y sus favoritos son el ajedrez, Risk y Monopoly.
Leonardo DiCaprio llega a los 51 años convertido en más que un actor exitoso, se ha vuelto una importante figura del cuidado del medio ambiente.
La huella de DiCaprio no solo está en las películas que ha realizado, también se encuentra en todas las iniciativas que ha apoyado, con las cuales promueve el cuidado de la naturaleza.