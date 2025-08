Llueven críticas a Leonardo DiCaprio por su nuevo negocio, ¿de qué se trata?

El nuevo resort se construirá bajo los más modernos estándares ecológicos, sin embargo, su desarrollo ha divido opiniones por su cercanía al conflicto en la Franja de Gaza, a unos 70 kilómetros de distancia, donde persisten los bombardeos que afecta a miles de civiles palestinos.

Críticos y activistas coinciden que el proyecto prioriza el lujo y el turismo por encima de la crítica situación que atraviesa la población. "El actor se está beneficiando del apartheid en medio de un genocidio", escribió el activista estadounidense Shaun King en su cuenta de X.



💸 While Gaza Starves, Leonardo DiCaprio Is Building a 14-Story Luxury Hotel in Israel

Hollywood silence is one thing. But Leonardo DiCaprio is actively profiting from apartheid during a genocide. The hotel was just approved. https://t.co/ko65nlvbat pic.twitter.com/f5owDM7QAe

— Shaun King (@shaunking) July 30, 2025