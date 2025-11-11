Publicidad

Espectáculos

Brooklyn y Nicola Peltz quieren reconciliarse con los Beckham, pero con una condición exagerada

Tras de meses de distanciamiento, la pareja deja en claro que la reconciliación con David y Victoria Beckham ocurrirá si se cumple una condición específica
mar 11 noviembre 2025 08:32 PM
brooklin-beckham-habla-pelea-papas.jpg
Brooklyn Beckham habla por primera vez sobre su distanciamiento con su familia. (Getty Images)

En medio de la disputa que existe entre la familia Beckham, habría una solución que podría redefinir sus lazos más íntimos.

De acuerdo con The Sun, Brooklyn Beckham y su esposa Nicola Peltz están abiertos a reconciliarse con David y Victoria Beckham, pero solamente si ellos emiten una disculpa pública sincera.

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz están abiertos a reconciliarse con los Beckham, pero con condiciones

Según diversas fuentes, Brooklyn Beckham y su esposa Nicola Peltz estarían dispuestos a reconciliarse con David y Victoria Beckham, pero únicamente si ellos emiten una disculpa pública sincera por lo que la pareja considera un trato injusto.

De acuerdo con Daily Mail, allegados a la pareja aseguran que “no todo está perdido” y que “la relación aún no está más allá de reparación”, aunque recalcan que nada avanzará mientras no haya un reconocimiento público.

Victoria Beckham Spring/Summer 2023 Runway show
Cruz Beckham, Harper Beckham, David Beckham, Victoria Beckham, Romeo Beckham, Brooklyn Beckham y Nicola Peltz. (Getty Images)

Una muestra de la distancia que persiste se evidenció en redes sociales, cuando David Beckham compartió desde Escocia, durante un viaje de pesca con sus hijos Cruz y Romeo: “Te extrañamos @brooklynpeltzbeckham”, un mensaje dirigido a Brooklyn.

Además, una fuente interna declaró que, si bien una disculpa pública no resolvería inmediatamente las tensiones, sería un paso fundamental para sanar la disputa, que se dice ha sido alimentada por historias “anti-Nicola” filtradas a los medios.

Esto sale a relucir debido a que meses atrás, Romeo Beckham, uno de los hermanos de Brooklyn, habría mandado indirectas a su hermano a través de redes sociales. Por lo que la pareja consideró una falta de respeto hacia su persona.

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz
Brooklyn Beckham y Nicola Peltz (Instagram)

La misma fuente explicó: “Es difícil comprender la intensidad y la escala. Parece que pensaban que podían insultar a Nicola sin consecuencias. No cesaron”, y agregó: “Lo que se escribió importa. Parecía que se decían cosas sin tener en cuenta el impacto en Brooklyn. Él es leal a su esposa”.

Ante la situación, David y Victoria no se han pronunciado directamente sobre las consecuencias, aunque la diseñadora de modas insinuó sus sentimientos en una entrevista previa al estreno de su documental en Netflix.

El distanciamiento en la familia Beckham: la disputa entre Brooklyn y sus papás

La relación entre Brooklyn Beckham y sus papás, David y Victoria Beckham, atraviesa un distanciamiento que ha llamado la atención de medios y fans.

Según diversas fuentes, el conflicto se originó tras la boda de Brooklyn con Nicola Peltz en 2022, cuando la actriz y modelo eligió un vestido de Valentino en lugar de uno diseñado por Victoria, generando tensiones familiares que se han ido profundizando con el tiempo.

Desde entonces, se han reportado ausencias en eventos familiares importantes, filtraciones de historias “anti-Nicola” en Instagram por parte de su familia y gestos públicos que reflejan la distancia entre ambas partes.

Victoria Beckham Spring/Summer 2023 Runway show
Cruz Beckham, Harper Beckham, David Beckham, Victoria Beckham, Romeo Beckham, Brooklyn Beckham y Nicola Peltz. (Getty Images)

Cabe destacar que, hasta el día de hoy, ningún miembro de la familia Beckham ha hecho declaraciones públicas respecto a la supuesta pelea.

