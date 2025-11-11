Brooklyn y Nicola Peltz quieren reconciliarse con los Beckham, pero con una condición exagerada

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz están abiertos a reconciliarse con los Beckham, pero con condiciones

Según diversas fuentes, Brooklyn Beckham y su esposa Nicola Peltz estarían dispuestos a reconciliarse con David y Victoria Beckham, pero únicamente si ellos emiten una disculpa pública sincera por lo que la pareja considera un trato injusto.

De acuerdo con Daily Mail, allegados a la pareja aseguran que “no todo está perdido” y que “la relación aún no está más allá de reparación”, aunque recalcan que nada avanzará mientras no haya un reconocimiento público.

Cruz Beckham, Harper Beckham, David Beckham, Victoria Beckham, Romeo Beckham, Brooklyn Beckham y Nicola Peltz. (Getty Images)

Una muestra de la distancia que persiste se evidenció en redes sociales, cuando David Beckham compartió desde Escocia, durante un viaje de pesca con sus hijos Cruz y Romeo: “Te extrañamos @brooklynpeltzbeckham”, un mensaje dirigido a Brooklyn.

Además, una fuente interna declaró que, si bien una disculpa pública no resolvería inmediatamente las tensiones, sería un paso fundamental para sanar la disputa, que se dice ha sido alimentada por historias “anti-Nicola” filtradas a los medios.

Esto sale a relucir debido a que meses atrás, Romeo Beckham, uno de los hermanos de Brooklyn, habría mandado indirectas a su hermano a través de redes sociales. Por lo que la pareja consideró una falta de respeto hacia su persona.

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz (Instagram)

La misma fuente explicó: “Es difícil comprender la intensidad y la escala. Parece que pensaban que podían insultar a Nicola sin consecuencias. No cesaron”, y agregó: “Lo que se escribió importa. Parecía que se decían cosas sin tener en cuenta el impacto en Brooklyn. Él es leal a su esposa”.

Ante la situación, David y Victoria no se han pronunciado directamente sobre las consecuencias, aunque la diseñadora de modas insinuó sus sentimientos en una entrevista previa al estreno de su documental en Netflix.