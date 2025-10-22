Publicidad

Victoria Beckham rompe el silencio sobre el distanciamiento de su hijo Brooklyn

En una reciente entrevista para 'Call her Daddy', la ex Spice Girl se mostró vulnerable sobre su papel de mamá y la independencia de su hijo Brooklyn, de quien se ha distanciado los últimos meses.
mié 22 octubre 2025 02:41 PM
Premiere Of "Lola" - Arrivals
Victoria y Brooklyn Beckham (Frazer Harrison/Getty Images)

En medio de la polémica que ha rodeado el distanciamiento de su hijo Brooklyn y su nuera Nicola Peltz, con los Beckham, Victoria Beckham abordó (sin mencionar directamente el conflicto) lo que muchos interpretan como una indirecta durante su más reciente participación en el podcast Call Her Daddy.

Aunque evitó referirse de forma explícita al distanciamiento familiar, la diseñadora habló sobre la importancia de aceptar la autonomía de sus hijos, incluso cuando sus decisiones no coinciden con las expectativas de los padres.

Victoria Beckham lanza indirecta a su Brooklyn tras distanciamiento familiar

Desde hace meses atrás, de acuerdo con diversos medios, tanto Victoria como su esposo, David Beckham atraviesan una profunda disputa con su hijo mayor, Brooklyn Beckham y su esposa, la actriz Nicola Peltz. Las diferencias habrían crecido al punto de provocar un profundo distanciamiento, en el que, supuestamente, ninguna de las partes se ha dirigido la palabra durante meses.

Bajo este contexto, Victoria Beckham se sinceró sobre cómo ha aprendido a dar espacio a sus hijos en medio de los reflectores que da la fama y los cambios en la dinámica familiar.

"Victoria Beckham" World Premiere - Arrivals
Brooklyn Beckham no fue al estreno del nuevo documental de Victoria Beckham. (Gareth Cattermole/Gareth Cattermole/Getty Images)

Tras guardar lo que describe como un “silencio estoico”, Victoria admitió que ha tenido que aceptar que sus hijos deben forjar su propio camino, incluso cuando eso implique tomar decisiones con las que ella no siempre esté de acuerdo.

"Quiero decir, somos una familia muy unida. Sabes, la comunicación es clave y siempre les hacemos saber que, para cualquier tema que quieran abordar, este es un lugar seguro. Eso es muy importante, pero tienen que seguir su propio camino", señaló.

Cuando le preguntaron más sobre cómo ella y David lidian con la dinámica cambiante de su familia, sostuvo: "De nuevo, se trata simplemente de comunicación. Siempre hemos sido así con los niños. Y estoy emocionada por ellos; todos son muy diferentes. A todos les gusta hacer cosas distintas".

Victoria Beckham Spring/Summer 2023 Runway show
Cruz Beckham, Harper Beckham, David Beckham, Victoria Beckham, Romeo Beckham, Brooklyn Beckham y Nicola Peltz. (Getty Images)

Aunque Victoria evitó mencionar directamente la tensión familiar que viven, su énfasis en la importancia de la comunicación sugiere que, puertas adentro, la familia Beckham está intentando manejar la polémica.

Victoria Beckham defiende a sus hijos del "nepo hate"

En medio del creciente debate sobre los llamados nepo babies (hijos de celebridades que, según muchos, acceden fácilmente a oportunidades por su apellido y no por mérito), Victoria Beckham decidió alzar la voz para defender no solo a sus hijos, sino también a toda una generación nacida bajo el reflector de sus padres famosos.

Durante su entrevista, la diseñadora se unió a la conversación reconociendo el privilegio, pero pidiendo empatía: "Denles una oportunidad a los niños. No es su culpa, ¿saben? Y creo que simplemente hay que darles una oportunidad".

Lejos de negar que sus hijos crecieron en un entorno favorecido, Beckham destacó que los valores inculcados en su familia van más allá de la fama:

"Y nuestros hijos son realmente buenos, dulces y amables. Sabes, ser amable es muy importante, ser trabajadores. No esperan que las cosas sucedan por sí solas".

David y Victoria Beckham junto con sus 4 hijos.
David y Victoria Beckham junto con sus 4 hijos. (Especial)

