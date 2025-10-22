Victoria Beckham rompe el silencio sobre el distanciamiento de su hijo Brooklyn

Victoria Beckham lanza indirecta a su Brooklyn tras distanciamiento familiar

Desde hace meses atrás, de acuerdo con diversos medios, tanto Victoria como su esposo, David Beckham atraviesan una profunda disputa con su hijo mayor, Brooklyn Beckham y su esposa, la actriz Nicola Peltz. Las diferencias habrían crecido al punto de provocar un profundo distanciamiento, en el que, supuestamente, ninguna de las partes se ha dirigido la palabra durante meses.

Bajo este contexto, Victoria Beckham se sinceró sobre cómo ha aprendido a dar espacio a sus hijos en medio de los reflectores que da la fama y los cambios en la dinámica familiar.

Brooklyn Beckham no fue al estreno del nuevo documental de Victoria Beckham. (Gareth Cattermole/Gareth Cattermole/Getty Images)

Tras guardar lo que describe como un “silencio estoico”, Victoria admitió que ha tenido que aceptar que sus hijos deben forjar su propio camino, incluso cuando eso implique tomar decisiones con las que ella no siempre esté de acuerdo.

"Quiero decir, somos una familia muy unida. Sabes, la comunicación es clave y siempre les hacemos saber que, para cualquier tema que quieran abordar, este es un lugar seguro. Eso es muy importante, pero tienen que seguir su propio camino", señaló.

Cuando le preguntaron más sobre cómo ella y David lidian con la dinámica cambiante de su familia, sostuvo: "De nuevo, se trata simplemente de comunicación. Siempre hemos sido así con los niños. Y estoy emocionada por ellos; todos son muy diferentes. A todos les gusta hacer cosas distintas".

Cruz Beckham, Harper Beckham, David Beckham, Victoria Beckham, Romeo Beckham, Brooklyn Beckham y Nicola Peltz. (Getty Images)

Aunque Victoria evitó mencionar directamente la tensión familiar que viven, su énfasis en la importancia de la comunicación sugiere que, puertas adentro, la familia Beckham está intentando manejar la polémica.