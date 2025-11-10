¿Quién es Otto Padrón, el esposo de Angélica Vale que le solicitó el divorcio?

El divorcio de Angélica Vale y Otto Padrón tras 14 años de matrimonio

Angélica Vale y Otto Padrón han decidido poner fin a su matrimonio tras 14 años juntos y dos hijos en común. Según los documentos presentados en la Corte Superior de Los Ángeles el pasado 4 de noviembre, Padrón fue quien interpuso la demanda de divorcio alegando “diferencias irreconciliables”.

El trámite legal revela que la pareja ya llevaba separada de hecho desde el 1 de abril de este año, lo que sugiere que la ruptura se venía gestando en privado antes de convertirse en asunto público. Además, Padrón solicita la custodia compartida de sus hijos, estableciendo un régimen de visitas con días alternados y la posibilidad de que él pueda viajar con ellos sin objeciones de la mamá.

Angélica Vale y Otto Padrón (Getty Images)

Los documentos también incluyen condiciones que llaman la atención: se pide que Angélica Vale cubra los gastos legales del proceso, que ambas partes se abstengan de emitir comentarios negativos frente a sus hijos acerca del otro progenitor, y que cualquier mudanza o viaje que afecte a los menores deba notificarse con anticipación.

Angélica Vale confirma su divorcio de Otto Padrón

Angélica Vale confirmó públicamente que su matrimonio con Otto Padrón ha llegado a su fin, después de más de 14 años juntos. En una transmisión en vivo de su programa de radio, la intérprete se mostró visiblemente conmovida al hablar sobre la separación y señaló que la decisión se había gestado desde hace 8 meses.

“No importa lo que haya pasado entre Otto Padrón y yo porque tenemos dos hijos y haría lo que fuera por mis hijos... Perdón que llore, pero es un momento difícil para mí”, dijo la actriz.

Angélica Vale, Otto Padrón y sus hijos (Getty Images)

Asimismo, la hija de Angélica María reveló que se enteró del trámite legal por el periodista Javier Ceriani: “Fue él quien me avisó que Otto ya había metido los papeles del divorcio. Él me dice que no sabía que sus abogados los iban a meter una semana antes de mi cumpleaños… eso ya no importa”, dijo.