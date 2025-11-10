¿Quién es Otto Padrón, el esposo de Angélica Vale que le solicitó el divorcio?

En medio del anuncio de divorcio entre la actriz Angélica Vale y su esposo Otto Padrón , han surgido muchas dudas sobre la identidad del hombre con quien la actriz compartió más de 14 años de matrimonio.
Aunque durante su relación prefirió mantenerse lejos de los reflectores, Padrón cuenta con una trayectoria destacada en el ámbito militar y en los medios de comunicación hispanos en Estados Unidos.
¿Quién es Otto Padrón, el ex esposo de Angélica Vale?
Otto Padrón nació en Cuba en agosto de 1965. A los ocho años emigró junto a su familia, primero a España y luego a Estados Unidos, donde se estableció en Miami. Proveniente de un entorno vinculado a la transmisión televisiva (su papá fue ingeniero de comunicación), Padrón se formó entre la disciplina militar y la pasión por los medios.
A los veinte años ingresó al Ejército de los Estados Unidos, donde desarrolló una larga y condecorada carrera. Llegó a ser coronel en la Reserva del Ejército, con más de 35 años de servicio combinado. Su expediente militar incluye reconocimientos como la Estrella de Bronce, la Medalla al Mérito Militar y la Insignia de Infantería de Combate, según registros del Departamento de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos.
Otto construyó una carrera sólida en el sector de los medios hispanos. Fue vicepresidente senior de programación en Univisión y posteriormente asumió la presidencia ejecutiva de Meruelo Media, grupo propietario de varias estaciones de radio y televisión en California, incluyendo KWHY-TV, la primera televisora en español en Estados Unidos. Bajo su liderazgo, la empresa fortaleció su programación multicultural y se consolidó como un referente en el mercado hispano.
El lado más personal de Otto Padrón, ex esposo de Angélica Vale
En el ámbito personal personal, Otto Padrón se casó con Angélica Vale en febrero de 2011. La pareja celebró primero una boda civil en Miami y, días después, una ceremonia religiosa en la Ciudad de México, a la que asistieron más de 800 invitados y donde el grupo Camila amenizó el evento. La ahora ex pareja tuvo dos hijos: Angélica Masiel y Daniel Nicolás, quienes hoy tienen 12 y 10 años, respectivamente.
El divorcio de Angélica Vale y Otto Padrón tras 14 años de matrimonio
Angélica Vale y Otto Padrón han decidido poner fin a su matrimonio tras 14 años juntos y dos hijos en común. Según los documentos presentados en la Corte Superior de Los Ángeles el pasado 4 de noviembre, Padrón fue quien interpuso la demanda de divorcio alegando “diferencias irreconciliables”.
El trámite legal revela que la pareja ya llevaba separada de hecho desde el 1 de abril de este año, lo que sugiere que la ruptura se venía gestando en privado antes de convertirse en asunto público. Además, Padrón solicita la custodia compartida de sus hijos, estableciendo un régimen de visitas con días alternados y la posibilidad de que él pueda viajar con ellos sin objeciones de la mamá.
Los documentos también incluyen condiciones que llaman la atención: se pide que Angélica Vale cubra los gastos legales del proceso, que ambas partes se abstengan de emitir comentarios negativos frente a sus hijos acerca del otro progenitor, y que cualquier mudanza o viaje que afecte a los menores deba notificarse con anticipación.
Angélica Vale confirma su divorcio de Otto Padrón
Angélica Vale confirmó públicamente que su matrimonio con Otto Padrón ha llegado a su fin, después de más de 14 años juntos. En una transmisión en vivo de su programa de radio, la intérprete se mostró visiblemente conmovida al hablar sobre la separación y señaló que la decisión se había gestado desde hace 8 meses.
“No importa lo que haya pasado entre Otto Padrón y yo porque tenemos dos hijos y haría lo que fuera por mis hijos... Perdón que llore, pero es un momento difícil para mí”,dijo la actriz.
Asimismo, la hija de Angélica María reveló que se enteró del trámite legal por el periodista Javier Ceriani: “Fue él quien me avisó que Otto ya había metido los papeles del divorcio. Él me dice que no sabía que sus abogados los iban a meter una semana antes de mi cumpleaños… eso ya no importa”, dijo.