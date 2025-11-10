Angélica Vale rompe el silencio y entre lágrimas confirma su divorcio de Otto Padrón

Después de darse a conocer que después de 14 años de matrimonio, Angélica Valeenfrenta una demanda de divorcio que presentó Otto Padrón en la Corte Superior de Los Ángeles el pasado 4 de noviembre, la actriz confirmó la noticia.
La Mañana de este lunes 10 de noviembre de 2025 la actriz habló del tema durante su programa La Vale Show en Cali 93.9. La protagonista de La fea más bella reveló que ella se enteró al mismo tiempo que la información se hizo pública.
Angélica Vale confirma su divorcio de Otto Padrón
Angélica Vale confirmó, entre lágrimas, que se encuentra en proceso de divorcio de Otto Padrón, con quien tuvo un matrimonio de 14 años y con quien procreó dos hijos: Daniel Nicolás de 14 años y Angélica Masiel, de 12.
“Ahora sí ya llegó el momento de hablar. Estoy temblando, la verdad, estoy temblando, nunca pensé que iba a vivir un momento así en mi vida”, dijo. “Primero, les tengo que decir que sí, sí es cierto, sí es cierto que me estoy divorciando. Es cierto que desde abril estoy separada, ya no vivimos juntos”, agregó.
La actriz aseguró que “esta noticia me tomó por sorpresa”, pues se enteró de la demanda de divorcio justo cuando estaba cenando con Padrón y unos amigos
“Yo me enteré de la noticia de que Otto Padrón puso, de que el papá de mis hijos puso la demanda de divorcio igual que ustedes, ayer, cenando con él, cenando con él en familia y con unos amigos, así fue como me me enteré de la noticia”, contó.
Angélica aseguró que, según el papá de sus hijos, no sabía que sus abogados ya habían puesto la demanda en la corte. “Si sabía o no eso ya no importa, él me llamó el viernes para decirme que íbamos a iniciar el proceso, yo le dije que sí”.
A pesar de que ya no viven desde abril, la cantante declaró que mantiene una relación cordial con el empresario por sus hijos, Angélica y Daniel. “Tengo un gran ejemplo para estas cosas. Primero, mis padres. Creo que cuando se divorciaron, nunca fue un escándalo. Y lo dije. Lo dije en televisión. Dije: ‘Son el mejor ejemplo de cómo debe divorciarse una familia. Sin escándalos, sin hacer daño a sus hijos’. Porque seamos sinceros, no importa lo que pasó entre Otto Padrón y yo”, señaló.
Angélica Vale lanza comunicado tras confirmar su divorcio
Con lágrimas en los ojos y visiblemente conmovida, Angélica Valeleyó un comunicado de prensa que también compartió en sus redes sociales en el que aclara la razón por la que quiso hablar sobre que su historia de amor con Otto Padrón llegó a su fin.
“Después de muchos años juntos y dos milagros, nuestros hijos, la historia de amor entre Otto Padrón y yo, lamentablemente llega a su fin. Hemos decidido poner fin legalmente a nuestro matrimonio de 14 años.
A veces, detrás de las risas hay batallas que, como adultos, tenemos que afrontar, y esta es una de ellas. Elegimos la paz por encima de cualquier sentimiento que implique el fin de algo soñado durante toda una vida. Especialmente con nuestros hijos, que siempre nos tendrán juntos. Saben que Ángel y Daniel son el centro de mi mundo.
En su mensaje, Angélica se sinceró sobre su proceso personal tras anunciar su separación y habló del amor, la gratitud y las lecciones que le deja su matrimonio y su deseo de mantenerse fuerte ante la adversidad.
Fue entonces cuando expresó: “Quiero seguir siendo un ejemplo para ellos. Primero, como madre dedicada y cariñosa, pero también como mujer que sigue adelante sin importar las circunstancias. Otto, te doy las gracias. Le doy las gracias a Otto, el padre de mis hijos. Lo he compartido y le deseo lo mejor. Siempre. Lo que he aprendido durante nuestro matrimonio me hace ser la persona que soy hoy. Tengo que sufrir. Pero con más sabiduría seguiré creciendo.
A pocas horas de celebrar su cumpleaños número 50, Angélica Vale compartió un mensaje lleno de gratitud. La actriz reflexionó sobre las experiencias que ha vivido a lo largo de su vida y expresó su entusiasmo por lo que está por venir, reafirmando su conexión con el público que la ha acompañado durante carrera.
“Estoy y estaré profundamente agradecida con ustedes, el público, mis amigos, la prensa, los medios, por el apoyo y cariño constante y sé que cuento con su empatía y sus apapachos”, declaró, y finalizó: “Mañana cumplo 50 años y despido esta mitad de siglo, dándole la bienvenida a una nueva etapa con la que espero seguir contando con ustedes. Tengan la seguridad de que ustedes seguirán contando conmigo”.