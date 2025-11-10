Angélica Vale rompe el silencio y entre lágrimas confirma su divorcio de Otto Padrón

Angélica Vale confirma su divorcio de Otto Padrón

Angélica Vale confirmó, entre lágrimas, que se encuentra en proceso de divorcio de Otto Padrón, con quien tuvo un matrimonio de 14 años y con quien procreó dos hijos: Daniel Nicolás de 14 años y Angélica Masiel, de 12.

“Ahora sí ya llegó el momento de hablar. Estoy temblando, la verdad, estoy temblando, nunca pensé que iba a vivir un momento así en mi vida”, dijo. “Primero, les tengo que decir que sí, sí es cierto, sí es cierto que me estoy divorciando. Es cierto que desde abril estoy separada, ya no vivimos juntos”, agregó.

Angélica Vale y Otto Padrón (Getty Images)

La actriz aseguró que “esta noticia me tomó por sorpresa”, pues se enteró de la demanda de divorcio justo cuando estaba cenando con Padrón y unos amigos

“Yo me enteré de la noticia de que Otto Padrón puso, de que el papá de mis hijos puso la demanda de divorcio igual que ustedes, ayer, cenando con él, cenando con él en familia y con unos amigos, así fue como me me enteré de la noticia”, contó.

Angélica aseguró que, según el papá de sus hijos, no sabía que sus abogados ya habían puesto la demanda en la corte. “Si sabía o no eso ya no importa, él me llamó el viernes para decirme que íbamos a iniciar el proceso, yo le dije que sí”.

A pesar de que ya no viven desde abril, la cantante declaró que mantiene una relación cordial con el empresario por sus hijos, Angélica y Daniel. “Tengo un gran ejemplo para estas cosas. Primero, mis padres. Creo que cuando se divorciaron, nunca fue un escándalo. Y lo dije. Lo dije en televisión. Dije: ‘Son el mejor ejemplo de cómo debe divorciarse una familia. Sin escándalos, sin hacer daño a sus hijos’. Porque seamos sinceros, no importa lo que pasó entre Otto Padrón y yo”, señaló.