Jessica Alba confirma su noviazgo con el actor Danny Ramirez en redes sociales

¿Quién es Danny Ramirez, el novio de Jessica Alba?

Desde que Jessica Alba solicitó el divorcio de Cash Warren en febrero de 2025, la actriz ha sido relacionada con Danny Ramirez. Los rumores de romance entre la pareja surgieron cuando fueron fotografiados volando juntos de regreso a Los Ángeles desde Cancún, pero fue hasta este fin de semana que hicieron pública su relación en Instagram.

Orlando Bloom, Jessica Alba y Danny Ramirez (Instagram)

Danny Ramirez es un actor que ha trabajado en películas, Top Gun: Maverick y Capitán América: Brave New World. Además de actuar en cine, también ha protagonizado varias series como The Last of Us y Falcon y el Soldado del Invierno, además debutó como director con el drama deportivo Baton, producida por David Beckham.

Danny Ramirez (Getty Images)

Ramírez, de ascendencia colombo-mexicana, nació en Chicago pero se mudó a Miami cuando era niño. Antes de convertirse en actor, era un joven atleta que aspiraba a jugar fútbol americano profesional. El actor explicó a The Face que quería ser receptor abierto en la NFL, pero al darse cuenta de que no tenía la estatura suficiente, empezó a jugar al fútbol en la Universidad de Oglethorpe.

Sin embargo, tras sufrir un esguince en el tobillo tuvo que abandonar su sueño de ser jugador profesional y se matriculó en la Escuela de Artes Tisch de la Universidad de Nueva York.

Danny Ramirez (Getty Images)

Ramirez debutó en la pantalla en 2016 con la serie de televisión The Affair. Posteriormente, participó en Orange Is the New Black , On My Block y The Gifted. En 2018, debutó en el cine con Assassination Nation y al año siguiente obtuvo papeles en Tone Deaf, Lost Transmissions y Silo. Su salto a la fama fue con la cinta Top Gun: Maverick junto a Tom Cruise en 2022.