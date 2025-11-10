Jessica Alba confirma su noviazgo con el actor Danny Ramirez en redes sociales

Jessica Alba y Danny Ramirez hicieron pública su relación luego de varios meses de rumores sobre un posible romance que surgieron en julio pasado cuando fueron captados juntos en el aeropuerto tras regresar de su escapada a Cancún.
El sábado, la pareja asistió a la Gala Baby2Baby 2025 en el Pacific Design Center de West Hollywood. Al día siguiente, ambos compartieron en sus respectivas cuentas de Instagram varias fotos que se tomaron juntos durante el evento.
Jessica Alba y Danny Ramirez confirman su noviazgo
Durante su participación en la gala Baby2Baby 2025 que este año celebró los 14 años de trabajo de la organización liderada por mujeres para ayudar a niños que viven en la pobreza en Estados Unidos, Jessica Alba y Danny Ramirez hicieron su primera emoción pública como pareja.
En una de las fotografías que el actor compartió en sus redes sociales, aparece la empresaria vestida con un elegante vestido negro y un collar de Cartier, mientras abraza a Ramirez. Él, por su parte, usó un esmoquin y posó para otra selfie mientras se reían juntos.
“¡Qué noche tan extraordinaria gracias a todo el equipo de @baby2baby y a todos los que donaron!”, escribió Ramírez en su publicación. “¡Se recaudaron 19,5 millones de dólares en minutos! Ayudando a baby2baby a apoyar a niños de todo Estados Unidos y a continuar su labor fundamental proporcionando artículos de primera necesidad a familias necesitadas”, agregó.
El álbum de fotos también incluyó una foto grupal en la que Jessica hace la señal de paz con sus dedos. La actriz comentó la publicación con un emoji enamorado y unas manos haciendo la forma de un corazón, además de compartir en sus historias de Instagram un par de fotos junto a Ramirez y otros amigos.
¿Quién es Danny Ramirez, el novio de Jessica Alba?
Desde que Jessica Alba solicitó el divorcio de Cash Warren en febrero de 2025, la actriz ha sido relacionada con Danny Ramirez. Los rumores de romance entre la pareja surgieron cuando fueron fotografiados volando juntos de regreso a Los Ángeles desde Cancún, pero fue hasta este fin de semana que hicieron pública su relación en Instagram.
Danny Ramirez es un actor que ha trabajado en películas, Top Gun: Maverick y Capitán América: Brave New World. Además de actuar en cine, también ha protagonizado varias series como The Last of Us y Falcon y el Soldado del Invierno, además debutó como director con el drama deportivo Baton, producida por David Beckham.
Ramírez, de ascendencia colombo-mexicana, nació en Chicago pero se mudó a Miami cuando era niño. Antes de convertirse en actor, era un joven atleta que aspiraba a jugar fútbol americano profesional. El actor explicó a The Face que quería ser receptor abierto en la NFL, pero al darse cuenta de que no tenía la estatura suficiente, empezó a jugar al fútbol en la Universidad de Oglethorpe.
Sin embargo, tras sufrir un esguince en el tobillo tuvo que abandonar su sueño de ser jugador profesional y se matriculó en la Escuela de Artes Tisch de la Universidad de Nueva York.
Ramirez debutó en la pantalla en 2016 con la serie de televisión The Affair. Posteriormente, participó en Orange Is the New Black , On My Block y The Gifted. En 2018, debutó en el cine con Assassination Nation y al año siguiente obtuvo papeles en Tone Deaf, Lost Transmissions y Silo. Su salto a la fama fue con la cinta Top Gun: Maverick junto a Tom Cruise en 2022.