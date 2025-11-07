Puede que lo conozcas como Steve Harrington en Stranger Things o que hayas cantado a todo pulmón el exitazo “End of Beginning” y ni quiera supieras que Joe Keery, mejor conocido como Djo, es el artista detrás de la canción que enamoró a todos a finales de 2024.
De 'Stranger Things' a Djo: cómo Joe Keery está conquistando el mundo
¿Quién es Joe Keery?
Tal vez su nombre no te suena, pero su cara es reconocida por millones. Pero, ¿qué hacía antes de ser conocido por Stranger Things?
Además de hacer comerciales para marcas como KFC y Domino 's, Joe Keery reveló en una entrevista para The Tonight Show Starring Jimmy Fallon en 2022 que, antes de conquistar los corazones de todas como Steve Harrington, trabajaba como mesero y que estaba trabajando cuando lo llamaron para darle la gran noticia de que había quedado en el papel de Steve en la serie de Netflix.
El plot twist: originalmente él había audicionado para el papel Jonathan Byers y, tres meses después de no haber recibido una llamada, terminó con el papel del “jerky boyfriend” que todas terminaron amando.
Joe Keery ha dejado claro que lo suyo no solo es la actuación. Aunque para muchos es sinónimo de Stranger Things, el actor es uno de los pocos artistas que han podido construir una carrera musical completamente independiente de su carrera actoral.
Era miembro de una banda de rock psicodélico llamada Post Animal, en la que fue guitarrista y vocalista. Con ellos lanzó dos EP: el primero en 2015 y el segundo en 2016. Aunque para 2017, ya no era parte de la banda, ya que su carrera estaba despegando radicalmente tras el estreno de la primera temporada de Stranger Things.
Y todo esto, ¿qué tiene que ver con la canción “End of Beginning”?
DJo: el alter ego de Joe Keery
Joe Keery tiene un alter ego musical y la está rompiendo. En 2019, empezó su carrera cómo solista bajo el nombre Djo, con el single “Roddy”.
La vibra de Djo es algo que seguro no habías escuchado antes, una fusión de pop psicodélico con sintetizadores, un poco de funk y una vibe súper setentera con un twist moderno.
Desde su primer proyecto como Djo, Joe Keery ha construido un universo musical cada vez más personal. Con Twenty Twenty empezó a definir su estilo psicodélico y nostálgico con canciones como “Roddy” y “Chateau”.
Después, en 2022, llegó Decide, el álbum que incluyó la famosísima canción “End of Beginning”, que no fue hasta 2024 que se volvió súper viral en TikTok, llevándola al número 11 del Billboard Hot 100.
Este año, Djo presentó su álbum más personal: The Crux. Para él, este proyecto es como una especie de diario, un viaje emocional lleno de sus pensamientos convertidos en música. Publicarlo, es como dejar que el mundo lea su diario, lo hace vulnerable, algo que él describe como “el sentido del arte”.
Si ya amas su música y quieres cantar a todo pulmón (o simplemente mueres por él) tenemos buenas noticias para ti.
Djo acaba de anunciar fechas en la Ciudad de México y Guadalajara y, además, se va a presentar en el Tecate Pal Norte en Monterrey.
Joe Keery está viviendo su mejor era. Este 2025 ha sido un año inolvidable para él: con el lanzamiento de The Crux y el esperado estreno de la última temporada de Stranger Things, el actor y músico está conquistando tanto la escena musical como Hollywood. Lo que nos hace pensar, ¿hay algo que Joe Keery no haga bien?