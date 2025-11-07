De 'Stranger Things' a Djo: cómo Joe Keery está conquistando el mundo

¿Quién es Joe Keery?

Tal vez su nombre no te suena, pero su cara es reconocida por millones. Pero, ¿qué hacía antes de ser conocido por Stranger Things?

Además de hacer comerciales para marcas como KFC y Domino 's, Joe Keery reveló en una entrevista para The Tonight Show Starring Jimmy Fallon en 2022 que, antes de conquistar los corazones de todas como Steve Harrington, trabajaba como mesero y que estaba trabajando cuando lo llamaron para darle la gran noticia de que había quedado en el papel de Steve en la serie de Netflix.

El plot twist: originalmente él había audicionado para el papel Jonathan Byers y, tres meses después de no haber recibido una llamada, terminó con el papel del “jerky boyfriend” que todas terminaron amando.

Joe Keery (Instagram @djotime)

Joe Keery ha dejado claro que lo suyo no solo es la actuación. Aunque para muchos es sinónimo de Stranger Things, el actor es uno de los pocos artistas que han podido construir una carrera musical completamente independiente de su carrera actoral.

Era miembro de una banda de rock psicodélico llamada Post Animal, en la que fue guitarrista y vocalista. Con ellos lanzó dos EP: el primero en 2015 y el segundo en 2016. Aunque para 2017, ya no era parte de la banda, ya que su carrera estaba despegando radicalmente tras el estreno de la primera temporada de Stranger Things.

Y todo esto, ¿qué tiene que ver con la canción “End of Beginning”?