Uno de los momentos más icónicos de la Induction Ceremony del Rock & Roll Hall of Fame de este 2025 sucedió cuando Jim Carrey, quien dio vida al Grinch, y Taylor Momsen, quien interpretó a Cindy Lou a sus 7 años, posaron juntos en la alfrombra roja. A 25 años del estreno de El Grinch, Taylor ya no es una niña y te contaremos cómo pasó de ser actriz a cantante de una banda de hard rock.
De Cindy Lou a estrella de rock, ¿qué ha sido de Taylor Momsen a 25 años del estreno de 'El Grinch'?
La carrera de Taylor Momsen como actriz infantil
Antes de saltar a la fama por interpretar a Cindy Lou Quien, Taylor Momsen comenzó a actuar desde los 3 años en anuncios publicitarios. Su primer papel en el cine fue dentro de la película Los juegos del profeta en el 2000 y ese mismo año actuó en El Grinch, personaje que la convirtió en una celebridad infantil.
Taylor Momsen también actuó en las películas Mini espías 2: las isla de los sueños perdidos, Hansel y Gretel, We were soldiers y más. A la par de su carrera como actriz, Taylor también trabajó como modelo e incluso fue la imagen de la línea de ropa que Madonna lanzó en 2010.
El último papel como actriz de Taylor Momsen
En 2007 Taylor Momsen fue elegida para ser Jenny Humphrey en la serie Gossip Girl, donde trabajó junto a Blake Lively y Leighton Meester. La serie mantuvo una audiencia constante y se convirtió en un ejemplo a seguir para otros dramas adolescentes que buscaron replicar su fórmula.
La cuarta temporada de Gossip Girl fue la última vez que Taylor Momsen dio vida a Jenny Humphrey y únicamente apareció en cuatro episodios debido a problemas de agenda con su banda The Pretty Reckless, aunque regresó para tener una aparición especial en el último capítulo de la serie.
Taylor Momsen y su pasión por la música
Desde muy pequeña Taylor Momsen mostró interés por la música e incluso cantó como parte de la banda sonora de El Grinch, pero fue hasta 2009 que formó la banda The Pretty Reckless, que originalmente se llamaba únicamente The Reckless y de la cual Taylor Momsen es vocalista.
Después de publicar varios sencillos, en 2010 sacaron su primer álbum Light Me Up y a partir de ahí han estrenado otros 4 álbumes: Going to Hell, Who You Selling For, Death by Rock and Roll y Other Worlds. Junto a los otros miembros de la banda, Jamie Perkins, Ben Phillips y Mark Damon, Taylor Momsen ha sido telonera para Evanescence y Guns N’ Roses. Incluso, The Pretty Reckless abrirá los conciertos que AC/DC dará en México en 2026.
Con el paso del tiempo Taylor Momsen se ha consolidado como una celebridad infantil que logró salir del estereotipo de niña actriz para convertirse en una cantante que de la mano de su banda The Pretty Reckless ha logrado entrar al mundo del hard rock actual.