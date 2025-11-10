De Cindy Lou a estrella de rock, ¿qué ha sido de Taylor Momsen a 25 años del estreno de 'El Grinch'?

La carrera de Taylor Momsen como actriz infantil

Antes de saltar a la fama por interpretar a Cindy Lou Quien, Taylor Momsen comenzó a actuar desde los 3 años en anuncios publicitarios. Su primer papel en el cine fue dentro de la película Los juegos del profeta en el 2000 y ese mismo año actuó en El Grinch, personaje que la convirtió en una celebridad infantil.

Taylor Momsen también actuó en las películas Mini espías 2: las isla de los sueños perdidos, Hansel y Gretel, We were soldiers y más. A la par de su carrera como actriz, Taylor también trabajó como modelo e incluso fue la imagen de la línea de ropa que Madonna lanzó en 2010.

Taylor Momsen saltó a la fama en el 2000 gracias a El Grinch con tan solo 7 años. (Getty Images)

El último papel como actriz de Taylor Momsen

En 2007 Taylor Momsen fue elegida para ser Jenny Humphrey en la serie Gossip Girl, donde trabajó junto a Blake Lively y Leighton Meester. La serie mantuvo una audiencia constante y se convirtió en un ejemplo a seguir para otros dramas adolescentes que buscaron replicar su fórmula.

La cuarta temporada de Gossip Girl fue la última vez que Taylor Momsen dio vida a Jenny Humphrey y únicamente apareció en cuatro episodios debido a problemas de agenda con su banda The Pretty Reckless, aunque regresó para tener una aparición especial en el último capítulo de la serie.