Así fue el debut de Stormi Webster, hija de Kylie Jenner y Travis Scott, en el concierto de su papá en Tokio

Stormi, hija de Kylie Jenner y Travis Scott, debuta en el escenario junto a su papá

El pasado sábado 8 de noviembre, ante más de 30 mil fans, Travis Scott ofreció un espectáculo que superó todas las expectativas. No solo sorprendió al público con la aparición de Kanye West, quien irrumpió en escena con una máscara antes de revelarse y compartir con Scott algunos de sus clásicos, sino que además invitó al escenario a su hija de siete años, Stormi Webster, protagonizando uno de los momentos más emotivos de la noche.

Te contamos todo lo que ha sido de Travis Scott en pleno 2025. (Slaven Vlasic/Getty Images)

El momento ocurrió cuando Travis Scott invitó a Stormi a subir al escenario en medio de la euforia del público. Con una gran sonrisa y la confianza heredada de sus papás, la niña saludó a los asistentes y compartió un breve instante musical con el rapero, generando miles de reacciones en redes sociales. Los fanáticos captaron cada segundo del tierno debut, que rápidamente se volvió tendencia en plataformas como TikTok y X (antes Twitter).

Travis brought Stromi out in the sold out stadium show in Tokyo 🤎 pic.twitter.com/kePBScMIC3 — XXLBM ☝️ (@bidsman) November 8, 2025

Kylie Jenner, presente entre bambalinas, no pudo ocultar el orgullo al ver a su hija disfrutar del escenario. En redes, compartió fragmentos del show junto a mensajes llenos de emoción y emojis de corazones.

Travis Scott y Stormi Webster juntos en evento de Nike

Un día antes del concierto de Travis Scott, el rapero y Stormi estuvieron en el puerto de Yokohama, Japón, donde la marca Cactus Jack de Travis y la firma japonesa Fragment Design encabezada por Hiroshi Fujiwara y Nike, unieron fuerzas para presentar el evento “Hijacked: A Tokyo Bay Takeover”, como parte del lanzamiento del modelo Air Jordan 1 Low OG ‘Sail/Military Blue’ de la colaboración entre Travis Scott, Fragment Design y Jordan/Nike.

El evento tuvo lugar el 7 de noviembre en Yokohama Hammerhead, un espacio junto a la bahía, y estuvo diseñado como una experiencia inmersiva que combinó arte, música, automóviles y moda.

Sin embargo, la presencia de Stormi fue la sensación de la noche: la hija de Kylie Jenner subió al escenario junto a su papá, mientras el cantante dedicaba unas palabras al público. Aquel momento quedó grabado en video y rápidamente circuló a través de redes sociales.