Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia, revela la razón de su ataque a la mexicana Fátima Bosch

Raúl Rocha Cantú, presidente de la Miss Universe Organization (MUO), anunció el martes 4 de noviembre de 2025 la revocación inmediata de Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia y presidente de Miss Grand International, de todas las actividades restantes de la 74 edición del certamen, además, indicó que se tomarán medidas tanto corporativas como legales.
La gala final está programada para el 21 de noviembre en el Impact Challenger Hall de Nonthaburi, Bangkok, con la participación de más de 90 delegaciones internacionales.
Remueven de sus funciones a Nawat Itsaragrisil tras insultar a Fátima Bosch
La decisión de remover a Nawat Itsaragrisil de sus funciones en el concurso de belleza durante la edición 2025 se tomó tras un altercado público durante una ceremonia de imposición de bandas, en la que el empresario insultó a la representante mexicana, Fátima Bosch, lo que provocó la reacción de varias concursantes en solidaridad.
“He condicionado la participación de Nawat en los eventos que forman parte del certamen número 74 de Miss Universo y que ésta sea muy limitada o nula (…) No permitiremos que ni una sola persona haga daño ni que trunque el sueño de tantas mujeres que viajaron de todo el mundo para estar ahí”, aseguró Rocha Cantú.
El incidente ocurrió el lunes por la tarde, durante una reunión preliminar con medios, patrocinadores y personal técnico en un hotel de Bangkok, transmitida en vivo por la página de Facebook de Miss Universe Thailand. Nawat se acercó a Bosch en tono confrontativo y le reclamó por no participar en una sesión de fotos con patrocinadores locales ni publicar contenido turístico sobre Tailandia en sus redes sociales, alegando que priorizó una grabación para Telemundo.
En el video que se viralizó rápidamente en varias plataformas se le escucha decir: “Escuché que no vas a publicar nada sobre Tailandia, ¿es cierto?”, seguido de comentarios despectivos como “tonta” y “cabeza hueca”, aludiendo a su supuesta falta de compromiso.
Bosch, de 25 años, originaria de Santiago de Teapa, Tabasco, y graduada en diseño de modas, respondió con serenidad y firmeza: “Represento a un país, y merezco el mismo respeto que estoy dando”. La polémica escaló cuando Nawat pidió a seguridad que la sacara del lugar, gritando: “¡Si quieres irte, vete! Quien se vaya no necesita seguir en la competencia”.
Bosch abandonó la sala llorando, seguida por al menos una docena de participantes, incluyendo a la actual Miss Universo 2024, la danesa Victoria Kjaer Theilvig, quien publicó en sus redes: “Basta ya. Apoyo total a Fátima. Esto no representa los valores de Miss Universe”.
Raúl Rocha Cantú, empresario mexicano que asumió como copropietario y presidente de Miss Universe Organization (MUO) en enero de 2024 tras una reestructuración que lo posicionó al 50 por ciento junto a Anne Jakkaphong Jakrajutatip, calificó el comportamiento de Nawat como “inaceptable y contrario a los valores de respeto, inclusión y dignidad que promueve Miss Universe”.
En su comunicado oficial, emitido desde las oficinas centrales en Ciudad de México y Nueva York, Rocha informó que una delegación de ejecutivos y expertos de la MUO, incluyendo representantes de Legacy Holding, tomará el control operativo del evento, desplazando por completo al equipo tailandés liderado por Nawat.
“Estamos enviando un equipo para fortalecer la colaboración con el país anfitrión y garantizar un ambiente seguro y empoderador”, recalcó el comunicado, que también reafirmó que todas las actividades programadas continuarán sin interrupciones.
Lo que motivó la revocación de Nawat Itsaragrisil
Algunas de las acciones que habrían motivado el veto se incluyen el acoso verbal a la concursante mexicana, la presión indebida sobre otras participantes para generar contenido turístico no autorizado por la sede central, el uso no autorizado del logo de Miss Universe en transmisiones locales y votaciones digitales manipuladas, así como la reciente denuncia de Nawat contra la MUO por supuesta promoción de apuestas ilegales en un evento no oficial el 3 de noviembre, que es investigada por la policía metropolitana de Bangkok.
Estas prácticas, según la organización, violan los términos contractuales y éticos del certamen, exacerbando tensiones previas por el control de franquicias regionales y contenidos digitales. Fuentes internas indican que Nawat, nombrado director ejecutivo de Miss Universe a inicios de 2025, ha acumulado controversias pasadas, como body-shaming a candidatas en ediciones anteriores de Miss Grand International.
Mario Búcaro, CEO de la Miss Universe Organization desde el 29 de octubre de 2025, adelantó en un mensaje interno que se presentará un informe detallado sobre las acciones corporativas y legales contra Nawat, incluyendo sanciones por abuso verbal, uso indebido de marca, violación de cláusulas de confidencialidad y posible exclusión permanente de futuras ediciones.
“Reforzaremos nuestro compromiso con la excelencia y la inclusión global”, declaró Búcaro, ex canciller guatemalteco y vicepresidente de relaciones internacionales de la MUO. La medida entra en vigor de forma inmediata: Nawat no podrá asistir a la gala final ni participar en ninguna actividad oficial, y su rol como vicepresidente para Asia y Oceanía está bajo revisión.
Fátima Bosch, coronada Miss Universo México 2025 el 13 de septiembre en Guadalajara, Jalisco, agradeció públicamente el respaldo recibido por la organización y expresó en un video en TikTok e Instagram: “Las mexicanas siempre se levantan. Estoy aquí para representar a mi país con dignidad, y nadie va a quitarme eso. Lo que ocurrió fue doloroso, pero también me dio fuerza. Estoy más comprometida que nunca con mi preparación y con el mensaje que quiero dar al mundo: la dignidad está por encima de cualquier corona”, aseguró.