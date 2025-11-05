Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia, revela la razón de su ataque a la mexicana Fátima Bosch

Remueven de sus funciones a Nawat Itsaragrisil tras insultar a Fátima Bosch

La decisión de remover a Nawat Itsaragrisil de sus funciones en el concurso de belleza durante la edición 2025 se tomó tras un altercado público durante una ceremonia de imposición de bandas, en la que el empresario insultó a la representante mexicana, Fátima Bosch , lo que provocó la reacción de varias concursantes en solidaridad.

“He condicionado la participación de Nawat en los eventos que forman parte del certamen número 74 de Miss Universo y que ésta sea muy limitada o nula (…) No permitiremos que ni una sola persona haga daño ni que trunque el sueño de tantas mujeres que viajaron de todo el mundo para estar ahí”, aseguró Rocha Cantú.

El incidente ocurrió el lunes por la tarde, durante una reunión preliminar con medios, patrocinadores y personal técnico en un hotel de Bangkok, transmitida en vivo por la página de Facebook de Miss Universe Thailand. Nawat se acercó a Bosch en tono confrontativo y le reclamó por no participar en una sesión de fotos con patrocinadores locales ni publicar contenido turístico sobre Tailandia en sus redes sociales, alegando que priorizó una grabación para Telemundo.

En el video que se viralizó rápidamente en varias plataformas se le escucha decir: “Escuché que no vas a publicar nada sobre Tailandia, ¿es cierto?”, seguido de comentarios despectivos como “tonta” y “cabeza hueca”, aludiendo a su supuesta falta de compromiso.

Nawat Itsaragrisil (Instagram)

Bosch, de 25 años, originaria de Santiago de Teapa, Tabasco, y graduada en diseño de modas, respondió con serenidad y firmeza: “Represento a un país, y merezco el mismo respeto que estoy dando”. La polémica escaló cuando Nawat pidió a seguridad que la sacara del lugar, gritando: “¡Si quieres irte, vete! Quien se vaya no necesita seguir en la competencia”.

Bosch abandonó la sala llorando, seguida por al menos una docena de participantes, incluyendo a la actual Miss Universo 2024, la danesa Victoria Kjaer Theilvig, quien publicó en sus redes: “Basta ya. Apoyo total a Fátima. Esto no representa los valores de Miss Universe”.

Raúl Rocha Cantú, empresario mexicano que asumió como copropietario y presidente de Miss Universe Organization (MUO) en enero de 2024 tras una reestructuración que lo posicionó al 50 por ciento junto a Anne Jakkaphong Jakrajutatip, calificó el comportamiento de Nawat como “inaceptable y contrario a los valores de respeto, inclusión y dignidad que promueve Miss Universe”.

Fátima Bosch (Instagram)

En su comunicado oficial, emitido desde las oficinas centrales en Ciudad de México y Nueva York, Rocha informó que una delegación de ejecutivos y expertos de la MUO, incluyendo representantes de Legacy Holding, tomará el control operativo del evento, desplazando por completo al equipo tailandés liderado por Nawat.

“Estamos enviando un equipo para fortalecer la colaboración con el país anfitrión y garantizar un ambiente seguro y empoderador”, recalcó el comunicado, que también reafirmó que todas las actividades programadas continuarán sin interrupciones.