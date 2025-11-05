El actor y cantante Sergio Mayer Mori se sinceró durante su participación en el reality show La Granja VIP: envió un mensaje público y emotivo a Natália Subtil, madre de su hija Mila, a quien por primera vez reconoció explícitamente como “una excelente madre” y a quien pidió perdón por exponerla.
Sergio Mayer Mori pide perdón a Natália Subtil y reconoce su labor como mamá
Luego de una larga disputa pública, Sergio Mayer Mori sorprendió al mostrarse conciliador con su ex pareja, la modelo Natália Subtil. En medio de la tensión mediática que ha marcado su relación durante años, el hijo de Sergio Mayer aprovechó un momento frente a las cámaras para dirigirle un mensaje directo y emotivo a la mamá de su hija.
“Natália, te hablo a ti directamente: Perdón que en la situación en la que estoy, a lo mejor, he tenido que mencionar tu nombre; lo último que quiero es exponerte”, dijo el actor. Agregó: “Quiero aprovechar este momento para darte las gracias por la persona en la que Mila se ha convertido… y en el proceso en el que está de convertirse en lo que es, mucho de eso te lo debo a ti, así que gracias”.
Más allá de la disculpa, Mayer Mori reflexionó sobre su relación como papá y reconoció los errores que ha cometido: “Mila, no hay palabras para describir el amor que siento por ti… gracias a ti he querido ser mejor papá de lo que nunca me podré imaginar, te amo mi amorcito, muchas gracias. Te extraño con todo mi corazón”.
La tensión entre Mayer Mori y Subtil había sido documentada por años por la prensa y el público en general. El músico fue señalado por la diferencia de edad entre ellos, su paternidad temprana y la disputa por la convivencia y el apoyo económico de la menor desde su nacimiento.
La larga disputa entre Sergio Mayer Mori y Natália Subtil por la custodia de su hija Mila
La tensión entre Sergio Mayer Mori y Natália Subtil había escalado nuevamente en los últimos meses, con acusaciones públicas cruzadas sobre la convivencia y el contacto del actor con su hija en común, Mila. Mayer Mori ha denunciado que Subtil le ha impedido ver a su pequeña incluso en fechas emblemáticas como el Día del Padre, y ha mostrado capturas de pantalla de mensajes sin respuesta como evidencia de su situación.
Según Mayer Mori, “yo le marco y le escribo y le digo que quiero ver a Mila y ella es la que no me contesta”. En una publicación en Instagram, también acusó a Subtil de obstaculizar su relación con su hija: “Mila tiene derecho a ver y a estar con su papá… una relación hermosa que está siendo limitada a propósito”.
Por su parte, Natália emitió un comunicado en el que afirma que “jamás se ha negado el acceso a mi hija por parte de sus abuelos, ni tampoco al padre” y que las imágenes de los mensajes publicados por el cantante corresponden a una medida de protección emocional adoptada tras acusaciones públicas infundadas.
El conflicto tiene raíces más profundas: Mayer Mori recordó que fue informado del embarazo de Subtil cuando tenía apenas 17 años, y que la diferencia de edad entre ambos (ella tenía 28) fue uno de los factores que complicaron la relación desde el inicio. Además, señaló que la modelo estaba casada cuando quedó embarazada, lo que para él marcó un antecedente en la controversia.