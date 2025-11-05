Sergio Mayer Mori pide perdón a Natália Subtil y reconoce su labor como mamá

Luego de una larga disputa pública, Sergio Mayer Mori sorprendió al mostrarse conciliador con su ex pareja, la modelo Natália Subtil. En medio de la tensión mediática que ha marcado su relación durante años, el hijo de Sergio Mayer aprovechó un momento frente a las cámaras para dirigirle un mensaje directo y emotivo a la mamá de su hija.

“Natália, te hablo a ti directamente: Perdón que en la situación en la que estoy, a lo mejor, he tenido que mencionar tu nombre; lo último que quiero es exponerte”, dijo el actor. Agregó: “Quiero aprovechar este momento para darte las gracias por la persona en la que Mila se ha convertido… y en el proceso en el que está de convertirse en lo que es, mucho de eso te lo debo a ti, así que gracias”.

Más allá de la disculpa, Mayer Mori reflexionó sobre su relación como papá y reconoció los errores que ha cometido: “Mila, no hay palabras para describir el amor que siento por ti… gracias a ti he querido ser mejor papá de lo que nunca me podré imaginar, te amo mi amorcito, muchas gracias. Te extraño con todo mi corazón”.

Sergio Mayer Mori, Natália Súbtil y Mila (Instagram)

La tensión entre Mayer Mori y Subtil había sido documentada por años por la prensa y el público en general. El músico fue señalado por la diferencia de edad entre ellos, su paternidad temprana y la disputa por la convivencia y el apoyo económico de la menor desde su nacimiento.