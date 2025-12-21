Blake Lively acusa al equipo legal de Justin Baldoni de cuestionarla sobre su vida sexual

De acuerdo con documentos presentados ante un tribunal federal, los abogados de Blake Lively consideran que este tipo de interrogatorios no solo son irrelevantes para el caso, sino que también vulneran protecciones legales destinadas a víctimas de presunto acoso sexual.

Blake Lively (Getty Images)

Según la defensa de la actriz, las preguntas se realizaron durante las declaraciones bajo juramento relacionadas con la demanda que Lively interpuso contra Baldoni por presunto acoso sexual, represalias y un ambiente laboral hostil durante la filmación de It Ends With Us.

En una carta dirigida al juez encargado del caso, los abogados de Lively solicitaron que se impongan sanciones y se limite la línea de cuestionamiento de la defensa, al considerar que indagar sobre la historia íntima de la actriz no guarda relación alguna con los hechos que se investigan.

'He Said, She Said: Blake Lively vs. Justin Baldoni': un documental para reflexionar sobre el pleito alrededor de la película 'It Ends with Us' (Cortesía / Universal+)

El equipo legal de Lively argumenta que este tipo de preguntas están expresamente restringidas por leyes que buscan evitar la revictimización de quienes presentan denuncias por acoso o agresión sexual.

Además, señalaron que durante las deposiciones se registraron conductas que calificaron como poco profesionales, incluyendo interrupciones constantes y comentarios inapropiados, lo que afirman entorpeció el desarrollo adecuado del proceso legal.

