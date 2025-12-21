La disputa legal entre Blake Lively y Justin Baldoni sumó un nuevo y polémico capítulo luego de que la actriz denunciara que, durante el proceso judicial en curso, el equipo legal del actor y director realizó preguntas invasivas sobre su vida sexual.
Blake Lively acusa al equipo legal de Justin Baldoni de cuestionarla sobre su vida sexual
De acuerdo con documentos presentados ante un tribunal federal, los abogados de Blake Lively consideran que este tipo de interrogatorios no solo son irrelevantes para el caso, sino que también vulneran protecciones legales destinadas a víctimas de presunto acoso sexual.
Según la defensa de la actriz, las preguntas se realizaron durante las declaraciones bajo juramento relacionadas con la demanda que Lively interpuso contra Baldoni por presunto acoso sexual, represalias y un ambiente laboral hostil durante la filmación de It Ends With Us.
En una carta dirigida al juez encargado del caso, los abogados de Lively solicitaron que se impongan sanciones y se limite la línea de cuestionamiento de la defensa, al considerar que indagar sobre la historia íntima de la actriz no guarda relación alguna con los hechos que se investigan.
El equipo legal de Lively argumenta que este tipo de preguntas están expresamente restringidas por leyes que buscan evitar la revictimización de quienes presentan denuncias por acoso o agresión sexual.
Además, señalaron que durante las deposiciones se registraron conductas que calificaron como poco profesionales, incluyendo interrupciones constantes y comentarios inapropiados, lo que afirman entorpeció el desarrollo adecuado del proceso legal.
Últimas actualizaciones del caso entre Blake Lively y Justin Baldoni: rumbo al juicio de 2026
El prolongado conflicto legal entre Blake Lively y Justin Baldoni, que gira en torno a la producción de la película It Ends With Us, sigue avanzando en los tribunales de Estados Unidos con nuevos acontecimientos relevantes de cara a la audiencia programada para mayo de 2026.
Un juez federal ha ordenado que tanto Lively como Baldoni asistan personalmente a una conferencia de conciliación el 11 de febrero de 2026, un paso importante antes del juicio. La intención de esta reunión, en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, es intentar una posible solución antes de la fecha de inicio del juicio fijada para el 18 de mayo de 2026. Las partes deberán intercambiar ofertas de conciliación y respuestas formales en las semanas previas a esa cita.
Mientras tanto, otros aspectos de la disputa han ido evolucionando con el tiempo. A mediados de 2025, Justin Baldoni retiró dos de sus reclamos por angustia emocional contra Lively, luego de que un juez autorizara dicha acción, enfocando así más el litigio en las acusaciones principales sobre conducta y represalias durante la producción.
Por su parte, la demanda inicial de Baldoni por $400 millones, que alegaba difamación y otras reclamaciones, fue cerrada definitivamente por un tribunal después de que no se presentara una queja enmendada dentro del plazo legal, aunque el resto del pleito presentado por Lively sigue activo.