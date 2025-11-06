Sofía Castro revela por qué ni Verónica ni Cristian Castro fueron a su boda

El próximo 30 de noviembre, Sofía Castro celebrará su primer aniversario de bodas. En vísperas de esta fecha tan especial, la actriz recordó algunos de los momentos más significativos de su enlace religioso con Pablo Bernot.
Durante su participación en el podcast Karime Kooler, la actriz no solo habló del gran ausente en su boda, su primo Cristian Castro, sino también de su tía Verónica Castro, cuya inasistencia también le dejó un profundo sentimiento de tristeza.
Publicidad
Sofía Castro habla de su distanciamiento con su tía Verónica Castro
Sofía Castro, quien el próximo 23 de noviembre celebrará su primer aniversario de bodas con Pablo Bernot, recordó los momentos más emotivos de ese día tan especial. La actriz también habló por primera vez del distanciamiento con su tía Verónica Castro, revelando cómo comenzó esa etapa en su relación familiar.
“Mi tía Vero tampoco fue (a la boda). La quiero mucho. Me gustaría tener una mejor relación con ella”, declaró la actriz en el podcast Karime Kooler, además de reconocer que el divorcio de sus papás influyó en la separación entre su familia.
“Tuvimos de repente nuestros asuntos familiares, pero eso no quiere decir que no la quiero mucho, que la respeto mucho como profesional, como actriz. Es un espectáculo de mujer. Siempre va a ser Vero Castro”.
La intérprete también confesó que espera poder reconstruir su vínculo con la protagonista de Los ricos también lloran. “Espero algún día poder tener una relación un poco más cercana. Si nos vemos nos saludamos... es que también cuando mis papás se divorciaron cada quien agarró su bando, ¿sabes? Y entre que sí, que no, que la tía y tal, pero la quiero mucho, la respeto.”
También destacó la trayectoria de la hermana de su papá, José Alberto Catro: “Obviamente, que tu tía sea Verónica Castro pues también está heavy, ¡qué fuerte que la tía sea la Vero Castro! Y también, ya, luego entiendo que también moverte [es complicado], llega de repente una edad en donde te da medio flojera ir, aunque sea la sobrina”.
Publicidad
Sofía Castro se enojó con Cristian por no ir a su boda
Aunque tiene grandes recuerdos del día de su boda, Sofía Castro reveló que se enojó con su primo Cristian Castro quien, de última hora, rechazó la invitación, pese a que se tenía confirmada su participación durante el baile familiar, donde interpretaría la canción “Azul”.
La actriz contó por qué el hijo de Verónica Castro no cantó en su boda, como lo había prometido. "No fue, ya me enojé con él porque no fue. No fue Cristian y me súper enojé, pero no podía, estaba en Argentina”, y bromeó al respecto con una reciente frase del artista que se volvió viral. “Ya saben que como no le gusta hacer nada…”.
Sofía reveló que la elección del tema musical para el baile familiar tuvo un significado muy especial, ya que fue seleccionada con la intención de que su primo pudiera lucirse y cautivar a los invitados con su talento: "Cuando terminé de bailar mis hermanas de sorpresa me sacaron a bailar la de Esa muchachita, luego baile con Pablo y después el baile familiar que fue Azul de Cristian".
Además recordó que tuvo la oportunidad de reclamarle a Cristian su ausencia: “El otro día que lo vi en Miami le dije: ‘No fuiste a mi boda, así que vas a cantar en mi fiesta de 30, en el bautizo de mis hijos y a ver cómo le haces, porque solo así te voy a perdonar’”.
Finalmente compartió uno de los uno de los momentos más especiales de su boda: cuando bailó con sus papás y con sus hermanas: "De los novios fue una de Chino y Nacho con Mau y Ricky, se llama 'Cariño mío' y con mi papá fue un mix porque mi papá no se decidía, le dije bueno, escógeme 3 o 4 y mi DJ buenísimo me hizo un mix de todas las canciones que escogió mi papá, quedó padrísimo. Con mi mamá bailé una de Celine Dione la de 'Because you loved me", no se esperan que la novia baile con su mamá", recalcó.