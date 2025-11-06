Sofía Castro revela por qué ni Verónica ni Cristian Castro fueron a su boda

Sofía Castro se enojó con Cristian por no ir a su boda

Aunque tiene grandes recuerdos del día de su boda, Sofía Castro reveló que se enojó con su primo Cristian Castro quien, de última hora, rechazó la invitación, pese a que se tenía confirmada su participación durante el baile familiar, donde interpretaría la canción “Azul”.

Cristian y Sofía Castro (Instagram)

La actriz contó por qué el hijo de Verónica Castro no cantó en su boda, como lo había prometido. "No fue, ya me enojé con él porque no fue. No fue Cristian y me súper enojé, pero no podía, estaba en Argentina”, y bromeó al respecto con una reciente frase del artista que se volvió viral. “Ya saben que como no le gusta hacer nada…”.

Sofía reveló que la elección del tema musical para el baile familiar tuvo un significado muy especial, ya que fue seleccionada con la intención de que su primo pudiera lucirse y cautivar a los invitados con su talento: "Cuando terminé de bailar mis hermanas de sorpresa me sacaron a bailar la de Esa muchachita, luego baile con Pablo y después el baile familiar que fue Azul de Cristian".

Regina Castro, el Güero Castro, Sofía Castro, Pablo Bernot, Angélica Rivera y Fernanda Castro (@agba.weddings)

Además recordó que tuvo la oportunidad de reclamarle a Cristian su ausencia: “El otro día que lo vi en Miami le dije: ‘No fuiste a mi boda, así que vas a cantar en mi fiesta de 30, en el bautizo de mis hijos y a ver cómo le haces, porque solo así te voy a perdonar’”.

Finalmente compartió uno de los uno de los momentos más especiales de su boda: cuando bailó con sus papás y con sus hermanas: "De los novios fue una de Chino y Nacho con Mau y Ricky, se llama 'Cariño mío' y con mi papá fue un mix porque mi papá no se decidía, le dije bueno, escógeme 3 o 4 y mi DJ buenísimo me hizo un mix de todas las canciones que escogió mi papá, quedó padrísimo. Con mi mamá bailé una de Celine Dione la de 'Because you loved me", no se esperan que la novia baile con su mamá", recalcó.