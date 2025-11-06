En una noche que prometía glamour y tradición en la competencia de talentos de la semifinal de Miss Mundo Chile 2025, la representante de la comuna de Las Condes, la modelo y vocalista de la banda de metal Decessus, Ignacia Fernández de 27 años, capturó toda la atención al interpretar un tema de death metal utilizando la técnica de voz gutural.
Quién es Ignacia Fernández, la Miss que cantó death metal en Miss Mundo Chile
Durante la semifinal del certamen, transmitida por Chilevisión, Fernández sorprendió al jurado y al público al subir al escenario para mostrar su “otro yo”, lejos del desfile convencional, presentó un acto musical con gritos guturales típicos del death metal.
El jurado no tardó en mostrar sorpresa. Uno de los miembros comentó: "¿Qué te puedo decir? Creo que todos estamos sorprendidos… al principio la miraba bien y decía: 'A lo mejor está cantando otra persona’".
Para su actuación en la semifinal del certamen de belleza, Ignacia optó por interpretar una de las canciones propias de su grupo de death metal.
Ignacia Fernández no es ajena ni al mundo del modelaje ni al de la música pesada. Ella es vocalista y cofundadora de Decessus, banda chilena de death metal progresivo fundada en 2020.
Además, esta no es su primera experiencia en certámenes de belleza: ya participó en la edición 2024 de Miss Universo Chile 2024.
En una conversación con el diario chileno Las Últimas Noticias, Ignacia confesó que sentía nervios ante la posible reacción del público.
"La televisión se presta para que te hagan memes y se burlen de ti. La canción que yo canté es de mi banda, es mi trabajo, mi vida", aseguró.
Gracias a su presentación, Fernández logró avanzar entre las semifinalistas y se encuentra entre las 20 candidatas que competirán en la final del concurso, programada para el próximo domingo 9 de noviembre.
Decessus, la banda de metal de Miss Chile, Ignacia Fernández
Decessus es una banda chilena de metalcore y death metal progresivo fundada en 2020 por Ignacia Fernández junto a un grupo de amigos músicos de Santiago; Carlos Palma en la guitarra, Martín Fénix en la batería y Jaime Pepe en el bajo.
Su nombre proviene del latín y significa “descenso” o “caída”, una referencia al tono oscuro y existencial de sus letras. El proyecto comenzó como una iniciativa universitaria, pero rápidamente ganó notoriedad en la escena underground por su propuesta técnica y por el contraste entre la imagen elegante de Ignacia y su potente voz gutural en el escenario.
La banda ha sido telonera de grupos internacionales como Insomnium y Jinjer. También se han presentado en festivales de Finlandia y Alemania, y en septiembre de 2024 abrieron el concierto de la banda de metal Epica en Santiago.
Decessus combina influencias de bandas como Jinjer, Gojira y Arch Enemy. En sus redes sociales, Decessus ha compartido adelantos de su primer EP de estudio, grabado de forma independiente, que mezcla temas en inglés y español.