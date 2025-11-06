Quién es Ignacia Fernández, la Miss que cantó death metal en Miss Mundo Chile

Ignacia Fernández, la Miss que cantó death metal en Miss Mundo Chile

Durante la semifinal del certamen, transmitida por Chilevisión, Fernández sorprendió al jurado y al público al subir al escenario para mostrar su “otro yo”, lejos del desfile convencional, presentó un acto musical con gritos guturales típicos del death metal.

El jurado no tardó en mostrar sorpresa. Uno de los miembros comentó: "¿Qué te puedo decir? Creo que todos estamos sorprendidos… al principio la miraba bien y decía: 'A lo mejor está cantando otra persona’".

Para su actuación en la semifinal del certamen de belleza, Ignacia optó por interpretar una de las canciones propias de su grupo de death metal.

Ignacia Fernández no es ajena ni al mundo del modelaje ni al de la música pesada. Ella es vocalista y cofundadora de Decessus, banda chilena de death metal progresivo fundada en 2020.

Además, esta no es su primera experiencia en certámenes de belleza: ya participó en la edición 2024 de Miss Universo Chile 2024.

En una conversación con el diario chileno Las Últimas Noticias, Ignacia confesó que sentía nervios ante la posible reacción del público.

Ignacia Fernández (Instagram)

"La televisión se presta para que te hagan memes y se burlen de ti. La canción que yo canté es de mi banda, es mi trabajo, mi vida", aseguró.

Gracias a su presentación, Fernández logró avanzar entre las semifinalistas y se encuentra entre las 20 candidatas que competirán en la final del concurso, programada para el próximo domingo 9 de noviembre.