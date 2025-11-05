Fátima Bosch no está sola: Estas fueron las famosas y ex misses que mostraron su apoyo tras escándalo en Miss Universo

El certamen de Miss Universo 2025, realizado en Tailandia, generó gran controversia cuando Nawat Itsaragrisil, director ejecutivo de Miss Universe Tailandia, insultó públicamente a la representante mexicana Fátima Bosch y ordenó que fuera retirada del lugar, hecho que se viralizó en redes. Tras el incidente, celebridades y exreinas de belleza expresaron su apoyo a la mexicana y condenaron la actitud del organizador, destacando su valentía al defenderse.
Las famosas que apoyaron a Fátima Bosch tras polémica en Miss Universo
Gloria Trevi fue una de las primeras en expresarse públicamente a través de sus redes sociales: aplaudió la fuerza y autenticidad de Fátima ante una situación de humillación: “Conozco lo que es estar bajo los reflectores y sentir el peso de las críticas. Por eso, cuando veo a alguien como @fatimaboschfdz levantar la voz, no puedo más que aplaudir su valentía”, escribió.
Lupita Jones, ex Miss Universo 1991 y ex directora de la franquicia mexicana, mostró su indignación y enfatizó que los concursos de belleza deben evolucionar hacia espacios de respeto y empoderamiento femenino en un post que subió a su cuenta de Instagram.
“Alzar la voz y decir lo que piensas algunas veces te puede traer problemas o situaciones difíciles de enfrentar, pero mantenerte firme en tus ideales, valores y visión de la vida te hace una mujer congruente, de una sola pieza.
Agregó: "Es por eso que aplaudo y respaldo las palabras de @fatimaboschfd “no importa si tienes un sueño o una corona, si eso te quita la dignidad debes irte".
Otra ex Miss Universo, Ximena Navarrete, quien ganó del título en 2010, se sumó a las muestras de solidaridad y pidió a las organizaciones de belleza revisar sus códigos de conducta: "Me encantaría ver a mi familia original de MUO (Miss Universe Organization) dirigiendo este certamen con clase y respeto. Sería maravilloso que los nuevos organizadores pidieran ayuda al equipo original, porque ellos sí saben cómo hacerlo. Amor a todos por aquí”, escribió Navarrete en una publicación.
Alicia Machado, ex Miss Universo 1996, fue otra de las mujeres que salió en defensa de la representante mexicana por medio de un en vivo que realizó el día de ayer, en donde condenó las actitudes de Nawat Itsaragrisil y pidió respeto hacia las participantes del certamen.
“En el año 97 al día de hoy sigue siendo el mismo problema, porque es un problema cultural. No entiendo por qué se sigue avalando que estos concursos internacionales caigan en malas prácticas”, declaró.
Claudia Sheinbaum externó su admiración a Fátima Bosch
En medio de los problemas políticos, la creciente ola de inseguridad y la indignación ciudadana que sacuden al país, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su admiración por Fátima Bosch durante la conferencia matutina, luego de ser cuestionada sobre su postura ante la humillación sufrida por la representante mexicana en el certamen.
"Mi reconocimiento porque ella vive esta agresión y muy dignamente dice 'No estoy de acuerdo'. Me parece que es un ejemplo de como las mujeres debemos levantar la voz", señaló.
