Paola Rojas revela que recurrió a apoyo médico para cumplir su deseo de ser mamá

Paola Rojas habla de su experiencia con la maternidad

Con la intención de informar a su audiencia de la mano de especialistas, Paola Rojas abordó en un nuevo episodio de su podcast Somos Aliadas el tema de la congelación de óvulos, presentándola como una opción real que ofrece la ciencia para las mujeres que desean ser madres sin renunciar a esa posibilidad.

Paola Rojas con sus mellizos Leonardo y Paulo. (Instagram)

Para hablar del tema, la periodista invitó al doctor Álvaro Santibáñez, ginecólogo y especialista en reproducción, con quien platicó de forma clara y directa sobre este procedimiento al que hoy recurren muchas mujeres.

Aunque Paola no entró en detalles sobre el tratamiento que siguió para convertirse en mamá, sí admitió que en su momento necesitó apoyo médico para que su embarazo pudiera darse de la mejor forma.

Paola Roja y sus hijos Leonardo y Paulo (Instagram)

“Yo también agradecida siempre con la medicina reproductiva, un tema en mi salud no permitió que todo fuera de forma natural y tengo a mis gemelos gracias a médicos como tú, así es que imagínate si no voy a tener agradecimiento por quienes han estudiado tanto, tanto”, dijo en medio de la conversación sin ser más específica.