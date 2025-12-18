Paola Rojas revela que recurrió a apoyo médico para cumplir su deseo de ser mamá

Hace poco más de una década, Paola Rojas vivió uno de los capítulos más importantes de su vida al convertirse en mamá de los gemelos Leonardo y Paulo, fruto de su entonces matrimonio con Luis Alberto Alves Zague.
Hoy, con sus hijos ya convertidos en adolescentes de 14 años, la periodista recordó que su profundo deseo de convertirse en mamá la llevó a recorrer un camino lleno de retos, en el que tuvo que recurrir a especialistas en medicina reproductiva que la acompañaron y apoyaron durante todo ese proceso.
Paola Rojas habla de su experiencia con la maternidad
Con la intención de informar a su audiencia de la mano de especialistas, Paola Rojas abordó en un nuevo episodio de su podcast Somos Aliadas el tema de la congelación de óvulos, presentándola como una opción real que ofrece la ciencia para las mujeres que desean ser madres sin renunciar a esa posibilidad.
Para hablar del tema, la periodista invitó al doctor Álvaro Santibáñez, ginecólogo y especialista en reproducción, con quien platicó de forma clara y directa sobre este procedimiento al que hoy recurren muchas mujeres.
Aunque Paola no entró en detalles sobre el tratamiento que siguió para convertirse en mamá, sí admitió que en su momento necesitó apoyo médico para que su embarazo pudiera darse de la mejor forma.
“Yo también agradecida siempre con la medicina reproductiva, un tema en mi salud no permitió que todo fuera de forma natural y tengo a mis gemelos gracias a médicos como tú, así es que imagínate si no voy a tener agradecimiento por quienes han estudiado tanto, tanto”, dijo en medio de la conversación sin ser más específica.
Paola Rojas celebra los avances en la medicina reproductiva
Paola Rojascelebró que gracias a los avances en la medicina reproductiva, muchas mujeres han logrado convertirse en mamás sin sentirse presionadas por la edad.
“Lo he visto de cerca, cambia la realidad de tantas personas, decirte que sí, celebro y agradezco cada minuto de los años de trabajo y de investigación que hay de médicos como tú, de científicos que van dándonos posibilidades, sobre todo quien pone en ello un objetivo cómo convertirse en madre” agregó.
Paola Rojas ya había contado antes cuándo sintió que despertó en ella el deseo de ser mamá. En una charla en el programa Montse & Joe, la periodista habló con sinceridad sobre ese momento que la impulsó a iniciar una nueva etapa en su vida, una decisión de la que hoy se siente plenamente orgullosa.
“No sabía si quería ser mamá o no. Cuando iba a cumplir 30 fue biológico, fue una cosa animal. Veía un bebé y lo quería cargar, quería abrazar a todos los bebés, empecé a soñar con reproducirme y mira, qué bien”, compartió.