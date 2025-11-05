Antes de la polémica: La tensa entrevista de Millie Bobby Brown que dejó en evidencia su distancia con David Harbour

Millie Bobby Brown se encuentra nuevamente en el centro de la atención mediática tras la reaparición de una entrevista de 2024 en la que, de forma sutil mostró incomodidad al mencionar a su compañero de Stranger Things, David Harbour.
Aquel momento tiene hoy mayor relevancia ya que coincide con los reportes de que Brown presentó una queja por acoso y bullying contra Harbour antes del rodaje de la quinta y última temporada de la serie.
Publicidad
La tensa entrevista de Millie Bobby Brown que dejó en evidencia su distancia con David Harbour
En medio de la polémica que surgió a raíz de que Millie Bobby Brown acusó al actor David Harbour por bullying y acoso laboral, usuarios de redes sociales revivieron una entrevista en la que la actriz se muestra incómoda al hablar sobre su compañero de Stranger Things.
La entrevista fue realizada por MTV y promocionaba la película Damsel. Durante la conversación, el entrevistador bromeó con la idea de que Harbour sería el oficiante de la boda de Brown con Jake Bongiovi.
“Harbour será quien oficie la ceremonia”, dijo el periodista. A lo que la actriz respondió con un “Sí…” que sonó forzado y agregó con cierto tono de broma: “No sé cómo me siento. Claro.” Luego sugirió que fuera otro compañero del reparto, Matthew Modine, quien finalmente ofició su boda en mayo de 2024.
I’m sure that interviewer is slamming his head against the wall now. Millie always preferred Matthew over David and unfortunately Brenner over Hopper. pic.twitter.com/TW32oVX2Et
El señalamiento se agrava con la reciente noticia de que la actriz de 21 años habría presentado una queja formal ante la producción de Netflix por presunto hostigamiento laboral de Harbour, de 51 años, al inicio del rodaje de la temporada final.
Las fuentes indican que el documento contenía “páginas y páginas de acusaciones” y que la investigación interna se prolongó durante varios meses.
Lo llamativo es que, en 2021, David Harbour había declarado sentir una “afectuosa preocupación” por la actriz, a quien conoció cuando ella era aún una niña en la primera temporada de la serie.
“Millie y yo siempre hemos tenido una especie de relación especial porque la conocí cuando era muy joven… me preocupo por ella".
Publicidad
¿Quién es David Harbour, el actor acusado de bullying por Millie Bobby Brown?
David Harbour es un actor estadounidense reconocido por su versatilidad tanto en cine como en televisión. Nació el 10 de abril de 1975 en White Plains, Nueva York, y desde joven mostró interés por la actuación, estudiando en la Universidad de Dartmouth y más tarde perfeccionándose en la escuela de teatro Juilliard.
Su carrera comenzó con papeles menores en televisión y cine, pero fue en 2010 cuando alcanzó mayor notoriedad al integrarse al elenco de la serie Law & Order y de producciones teatrales de Broadway.
El salto a la fama internacional llegó con su papel de "Jim Hopper" en la exitosa serie de Netflix Stranger Things (2016), donde interpreta al jefe de policía de Hawkins, un personaje que combina dureza y un toque de humor. Su actuación le valió nominaciones a premios Emmy y consolidó su reputación como actor dramático capaz de transmitir emociones complejas.
Además de su trabajo en televisión, el actor ha participado en películas como Hellboy (2019), Black Widow (2021) y Revolutionary Road (2008), en donde ha mostrado su capacidad de adaptarse a géneros que van del thriller y la acción al drama romántico.
El polémico matrimonio de Lily Allen y David Harbour
David Harbour y Lily Allen comenzaron su relación en 2019, tras conocerse a través de la aplicación de citas Raya.
En septiembre de 2020, en plena pandemia, se casaron en una ceremonia íntima en Las Vegas, oficiada por un imitador de Elvis Presley. La pareja mostraba al principio una gran complicidad: Harbour afirmó que supo que estaba enamorado de Allen en su tercera cita.
Sin embargo, su matrimonio enfrentó desde entonces múltiples desafíos: su vínculo comenzó a deteriorarse alrededor de 2024 cuando Lily Allen empezó a manifestar problemas de salud mental y alimenticios provocados por la situación personal y marital.
En enero de 2025, Allen confesó sentirse “en espiral” y “no en buen lugar”, lo que coincidió con rumores cada vez más fuertes de separación.
La causa que detonó la crisis habría sido la detección de una cuenta activa de Harbour en la misma aplicación de citas donde se conocieron, lo que Allen descubrió y admitió que la dejó “en agonía”.
Las especulaciones apuntan también a que la rutina profesional de ambos, los desplazamientos y la pandemia agravaron la distancia emocional. El actor comentó que su matrimonio era “tan bueno” en entrevistas anteriores, pero luego reconoció que “la vida es como una casa de naipes… cuando intentas cambiar algo tienes que cambiarlo todo”.
Finalmente, el 3 de febrero de este año se informó que la pareja se había separado luego de cuatro años de unión. Fuentes citadas por People afirmaron que el matrimonio había estado “desmoronándose”.
Allen habló posteriormente de recibir tratamiento por “confusión emocional” tras la ruptura, mientras que Harbour ha preferido no comentar públicamente los detalles, diciendo que no entraría en “hipérbole histérica”.