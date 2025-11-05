Antes de la polémica: La tensa entrevista de Millie Bobby Brown que dejó en evidencia su distancia con David Harbour

La tensa entrevista de Millie Bobby Brown que dejó en evidencia su distancia con David Harbour

En medio de la polémica que surgió a raíz de que Millie Bobby Brown acusó al actor David Harbour por bullying y acoso laboral, usuarios de redes sociales revivieron una entrevista en la que la actriz se muestra incómoda al hablar sobre su compañero de Stranger Things.

La entrevista fue realizada por MTV y promocionaba la película Damsel. Durante la conversación, el entrevistador bromeó con la idea de que Harbour sería el oficiante de la boda de Brown con Jake Bongiovi.

“Harbour será quien oficie la ceremonia”, dijo el periodista. A lo que la actriz respondió con un “Sí…” que sonó forzado y agregó con cierto tono de broma: “No sé cómo me siento. Claro.” Luego sugirió que fuera otro compañero del reparto, Matthew Modine, quien finalmente ofició su boda en mayo de 2024.

I’m sure that interviewer is slamming his head against the wall now. Millie always preferred Matthew over David and unfortunately Brenner over Hopper. pic.twitter.com/TW32oVX2Et — ~ (@hopfiIms) November 1, 2025

El señalamiento se agrava con la reciente noticia de que la actriz de 21 años habría presentado una queja formal ante la producción de Netflix por presunto hostigamiento laboral de Harbour, de 51 años, al inicio del rodaje de la temporada final.

Las fuentes indican que el documento contenía “páginas y páginas de acusaciones” y que la investigación interna se prolongó durante varios meses.

Millie Bobby Brown y David Harbour (Getty Images)

Lo llamativo es que, en 2021, David Harbour había declarado sentir una “afectuosa preocupación” por la actriz, a quien conoció cuando ella era aún una niña en la primera temporada de la serie.

“Millie y yo siempre hemos tenido una especie de relación especial porque la conocí cuando era muy joven… me preocupo por ella".