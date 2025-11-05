Anahí se adelanta a la Navidad, es de las primeras celebs en poner su arbolito

Anahí busca ser motivo de orgullo para su familia

La Navidad es sin duda una época del año que Anahí disfruta pasar junto a sus dos hijos, Manuel, de 8 años, y Emiliano, de 5, fruto de su matrimonio con Manuel Velasco.

Anahí, Manuel Velasco y sus hijos Manuel y Emiliano (Instagram)

Recientemente, la actriz y cantante ofreció una entrevista a Televisa Espectáculos, en la que habló sobre su faceta como mamá y reflexionó acerca de su compromiso por convertirse en la mejor versión de sí misma para su familia, con el propósito de ser un ejemplo y motivo de orgullo para sus seres queridos.

“Trato de ser lo mejor que puedo con lo que tengo y con lo que soy para ellos. Yo espero que algún día estén orgullosos de mí, sobre todo de la persona que soy, al final eso es lo único que cuenta y que importa en esta vida, quién eres acá”, compartió.