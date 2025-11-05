Anahí se adelanta a la Navidad, es de las primeras celebs en poner su arbolito

Anahíno pudo esperar más y desde los primeros días de noviembre ya se dejó contagiar por la magia de la Navidad.
A solo un día de celebrar el Día de Muertos con un disfraz de catrina, la cantante sorprendió a sus seguidores al mostrar su casa ya transformada con una espectacular decoración para las fiestas decembrinas.
Publicidad
Anahí se adelanta a la Navidad y presume la decoración de su árbol
A través de un video que compartió en sus historias de Instagram, Anahípresentó su impresionante árbol de Navidad, con lo que marca el inicio oficial de una de sus festividades favoritas del año.
En el video, la actriz y cantante mostró el ambiente cálido y luminoso de su casa, decorada con predominantes tonos rojos, grandes esferas y luces que resaltan.
Como fondo musical eligió el clásico navideño “All I Want for Christmas Is You” de Mariah Carey, una canción que se ha convertido en símbolo de la temporada.
Publicidad
Anahí busca ser motivo de orgullo para su familia
La Navidad es sin duda una época del año que Anahídisfruta pasar junto a sus dos hijos, Manuel, de 8 años, y Emiliano, de 5, fruto de su matrimonio con Manuel Velasco.
Recientemente, la actriz y cantante ofreció una entrevista a Televisa Espectáculos, en la que habló sobre su faceta como mamá y reflexionó acerca de su compromiso por convertirse en la mejor versión de sí misma para su familia, con el propósito de ser un ejemplo y motivo de orgullo para sus seres queridos.
“Trato de ser lo mejor que puedo con lo que tengo y con lo que soy para ellos. Yo espero que algún día estén orgullosos de mí, sobre todo de la persona que soy, al final eso es lo único que cuenta y que importa en esta vida, quién eres acá”, compartió.