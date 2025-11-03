Justin Baldoni pierde su millonaria contrademanda contra Blake Lively

Un juez federal en Nueva York cerró oficialmente la contrademanda de Baldoni, valorada en 400 millones de dólares, tras el vencimiento de los plazos para que el actor y director presentara una versión enmendada de su demanda.

El conflicto judicial comenzó en diciembre pasado, cuando Lively acusó a Baldoni de conducta inapropiada en el rodaje de It Ends with Us, adaptación cinematográfica de la novela de Colleen Hoover que ambos protagonizan y producen.

'He Said, She Said: Blake Lively vs. Justin Baldoni': un documental para reflexionar sobre el pleito alrededor de la película 'It Ends with Us' (Cortesía / Universal+)

La actriz alegó que el director había creado un ambiente hostil y posteriormente emprendió una campaña de difamación en su contra.

Baldoni negó categóricamente las acusaciones y respondió con una contrademanda millonaria en la que lo acompañó su productora Wayfarer Studios. En ella, señalaba a Lively, a su esposo Ryan Reynolds y a otros asociados de haberlo difamado y extorsionado, asegurando que sus declaraciones habían dañado su reputación y su carrera.

El juez Lewis Liman, del Distrito Sur de Nueva York, dictaminó el 31 de octubre que el caso quedaba cerrado y terminado al no haber sido presentado ningún nuevo escrito tras la desestimación inicial en junio.

Justin Baldoni (Getty Images)

En aquel momento, la corte ya había rechazado tanto la contrademanda de Baldoni como una demanda separada por 250 millones de dólares contra The New York Times, vinculada al mismo conflicto mediático.