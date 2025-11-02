‘Chico del Futuro’: el eterno viaje de Michael J. Fox entre su vida, carrera y su lucha contra el Parkinson

Michael J. Fox refleja su compromiso con la investigación del Parkinson

Michael J. Fox detalla cómo la enfermedad transformó su vida, desde los primeros síntomas (un temblor en un dedo) hasta los retos físicos actuales, que incluyen dificultades para caminar y hablar: “Hay días buenos y días malos, pero sigo aquí, y eso ya es una victoria”, afirmó en CBS Mornings.

Michael J. Fox (Agencia México)

El libro también refleja su compromiso con la investigación del Parkinson. A través de la Michael J. Fox Foundation, creada en 2000, ha recaudado más de 1,500 millones de dólares para financiar estudios científicos. En una entrevista con NPR el 11 de octubre de 2025, Fox enfatizó: “No se trata solo de encontrar una cura para mí, sino de asegurarme de que las generaciones futuras no tengan que pasar por esto. Ese es mi legado”. Su activismo le valió el Premio Humanitario Jean Hersholt en los Óscars de 2022.

Además de su carrera y su lucha contra el Parkinson, Chico del Futuro ofrece una mirada íntima a su vida familiar. Casado desde 1988 con Tracy Pollan, a quien conoció en el set de Lazos de Familia, Fox es padre de cuatro hijos: Sam, de 36 años, las gemelas Aquinnah y Schuyler, de 30 y Esmé, de 24.

El libro dedica capítulos a su rol como padre y esposo, destacando el apoyo incondicional de Pollan. “Tracy es mi roca. Sin ella, no sé dónde estaría”, confesó en The New York Times.

Chico del Futuro no es solo una autobiografía, sino una meditación sobre el tiempo, la resiliencia y la identidad. Con su humor característico, Fox relató encuentros con fans: “Un niño me ve en la calle y grita ‘¡Marty McFly!’. Yo pienso, ‘No, pequeño, este es un hombre de 64 años con una misión’”, contó en CBS Mornings. Para millones de admiradores, Michael J. Fox sigue siendo el eterno joven que surcó el tiempo en un DeLorean. Hoy, desde su presente, inspira con su valentía, su humor y una obra que invita a reflexionar sobre el pasado, el presente y el futuro.