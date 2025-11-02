‘Chico del Futuro’: el eterno viaje de Michael J. Fox entre su vida, carrera y su lucha contra el Parkinson

A cuatro décadas del estreno de Volver al Futuro, Michael J. Foxregresa al centro de la escena con su nuevo libro de memorias, Chico del Futuro: Volver al Futuro y mi viaje a través del continuo espacio-tiempo.
Coescrito con la periodista Nelle Fortenberry, el libro entrelaza recuerdos de su carrera, reflexiones sobre su vida personal y una mirada íntima a su lucha de más de 30 años contra la enfermedad de Parkinson.
Publicidad
Michael J. Fox ofrece una mirada íntima de su vida, carrera y su lucha contra el Parkinson
En una entrevista con The New York Times, Michael J. Fox describió su obra: “Este libro es mi máquina del tiempo personal. No necesito un DeLorean para viajar por mi vida, pero espero que los lectores se suban al viaje conmigo”.
A sus 64 años, el actor canadiense-estadounidense se muestra tan carismático como siempre, pero también profundamente reflexivo. Desde su apartamento en Nueva York, donde vive con su esposa, la actriz Tracy Pollan, Fox ha compartido en entrevistas su humor característico y su resiliencia.
En una entrevista con la revista People, explicó su rutina actual: “Cada mañana es un mensaje nuevo de mi cuerpo. A veces dice ‘vamos, puedes con esto’, y otras veces me pide que vaya más despacio. Aprendí a escuchar”, aseguró.
Aunque anunció su retiro de la actuación en 2020, su aparición en la serie Shrinking de Apple TV+ demostró que sigue activo. “Siempre estoy diciendo que me retiro, pero luego aparece algo que no puedo resistir”, bromeó en Good Morning America.
Chico del Futuro es el quinto libro de Fox, tras Hombre Afortunado (2002), Siempre Optimista (2009), Algo Curioso Pasó Camino al Futuro (2010) y No Hay Tiempo Como el Futuro (2020). En esta nueva obra, el actor repasa su ascenso a la fama como Marty McFly, el joven viajero del tiempo en la trilogía de Volver al Futuro, y los desafíos que enfrentó tras su diagnóstico de Parkinson en 1991, a los 29 años. “El miedo pudo haberme detenido, pero decidí que no sería mi guía”, escribe en un pasaje del libro, citado por The Guardian.
Publicidad
Michael J. Fox refleja su compromiso con la investigación del Parkinson
Michael J. Foxdetalla cómo la enfermedad transformó su vida, desde los primeros síntomas (un temblor en un dedo) hasta los retos físicos actuales, que incluyen dificultades para caminar y hablar: “Hay días buenos y días malos, pero sigo aquí, y eso ya es una victoria”, afirmó en CBS Mornings.
El libro también refleja su compromiso con la investigación del Parkinson. A través de la Michael J. Fox Foundation, creada en 2000, ha recaudado más de 1,500 millones de dólares para financiar estudios científicos. En una entrevista con NPR el 11 de octubre de 2025, Fox enfatizó: “No se trata solo de encontrar una cura para mí, sino de asegurarme de que las generaciones futuras no tengan que pasar por esto. Ese es mi legado”. Su activismo le valió el Premio Humanitario Jean Hersholt en los Óscars de 2022.
Además de su carrera y su lucha contra el Parkinson, Chico del Futuro ofrece una mirada íntima a su vida familiar. Casado desde 1988 con Tracy Pollan, a quien conoció en el set de Lazos de Familia, Fox es padre de cuatro hijos: Sam, de 36 años, las gemelas Aquinnah y Schuyler, de 30 y Esmé, de 24.
El libro dedica capítulos a su rol como padre y esposo, destacando el apoyo incondicional de Pollan. “Tracy es mi roca. Sin ella, no sé dónde estaría”, confesó en The New York Times.
Chico del Futuro no es solo una autobiografía, sino una meditación sobre el tiempo, la resiliencia y la identidad. Con su humor característico, Fox relató encuentros con fans: “Un niño me ve en la calle y grita ‘¡Marty McFly!’. Yo pienso, ‘No, pequeño, este es un hombre de 64 años con una misión’”, contó en CBS Mornings. Para millones de admiradores, Michael J. Fox sigue siendo el eterno joven que surcó el tiempo en un DeLorean. Hoy, desde su presente, inspira con su valentía, su humor y una obra que invita a reflexionar sobre el pasado, el presente y el futuro.