Sydney Sweeney rompe el silencio sobre la polémica campaña de American Eagle

Sydney Sweeney habla por primera vez sobre la controversial campaña de American Eagle

Tres meses después de que Sydney Sweeney fuera objeto de críticas por protagonizar una polémica campaña para American Eagle, la actriz de 28 años habló por primera vez en una entrevista para GQ sobre la turbulenta reacción del público.

"Hice un anuncio de jeans. La reacción fue sin duda una sorpresa, pero me encantan los jeans. Solo uso jeans. Literalmente, llevo jeans y camiseta todos los días de mi vida", respondió la actriz.

Sydney Sweeney desata controversia por campaña de 'American Eagle'. (Instagram)

Cabe destacar que, la campaña no solo generó controversia entre los espectadores, sino que también llamó la atención de figuras políticas: incluso, Donald Trump, presidente de Estados Unidos expresó su apoyo públicamente, llevando la conversación más allá de la moda hacia un debate sobre genética, identidad y poder.

Bajo este contexto, la actriz fue cuestionada sobre cómo se sintió al tener al presidente y al vicepresidente hablando sobre el anuncio de los jeans: “Fue surrealista”, respondió ella en referencia a los elogios de Trump.