En una entrevista reciente con GQ, Sydney Sweeney habló por primera vez sobre la controversial campaña de American Eagle protagonizada por ella y titulada “Sydney Sweeney Has Great Jeans”, haciendo alusión a los "buenos genes" que tiene la actriz.
Sydney Sweeney rompe el silencio sobre la polémica campaña de American Eagle
Tres meses después de que Sydney Sweeney fuera objeto de críticas por protagonizar una polémica campaña para American Eagle, la actriz de 28 años habló por primera vez en una entrevista para GQ sobre la turbulenta reacción del público.
"Hice un anuncio de jeans. La reacción fue sin duda una sorpresa, pero me encantan los jeans. Solo uso jeans. Literalmente, llevo jeans y camiseta todos los días de mi vida", respondió la actriz.
Cabe destacar que, la campaña no solo generó controversia entre los espectadores, sino que también llamó la atención de figuras políticas: incluso, Donald Trump, presidente de Estados Unidos expresó su apoyo públicamente, llevando la conversación más allá de la moda hacia un debate sobre genética, identidad y poder.
Bajo este contexto, la actriz fue cuestionada sobre cómo se sintió al tener al presidente y al vicepresidente hablando sobre el anuncio de los jeans: “Fue surrealista”, respondió ella en referencia a los elogios de Trump.
Así fue la polémica campaña de Sydney Sweeney con American Eagle
Sydney Sweeney protagonizó la campaña publicitaria de American Eagle bajo el lema “Sydney Sweeney has great Jeans”, pero lo que en apariencia era una promoción se convirtió en una polémica.
El anuncio juega con un juego de palabras entre “jeans” (pantalones) y “genes” (herencia genética). En uno de los videos Sweeney dice:
"Los genes se transmiten de los padres a la descendencia, a menudo determinan rasgos como el color de pelo, la personalidad e incluso el color de ojos. Mis jeans son azules".
El problema surgió porque muchos usuarios interpretaron este doble sentido como una insinuación a teorías de eugenesia (la idea de que ciertos genes o rasgos físicos son superiores). En especial porque Sweeney luce pelo rubio y ojos azules, lo que generó cuestionamientos sobre los valores implícitos en la campaña.