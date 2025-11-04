Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Espectáculos

Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides reaparecen juntos llenos de estilo y complicidad

Los actores Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides brillaron, como sólo ellos saben hacerlo, en la premiere de “Frankenstein” de Guillermo del Toro en CDMX
mar 04 noviembre 2025 07:54 PM
Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides juntos y felices con outfits de Dolce & Gabbana
Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides juntos y felices (Fotos: César Larenaudie)

La presencia de Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides en la premiere de la película Frankenstein de Guillermo del Toro para Netflix confirmó que los actores se dieron una nueva oportunidad en el amor y están felices.

En esta ocasión llevaron su complicidad a otro nivel al coordinar sus outfits Dolce&Gabbana, ideales para este otoño.

Publicidad

Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides: juntos y felices

Fue en octubre pasado cuando Esmeralda Pimentel dio señales en Instagram de que había vuelto a darse una oportunidad como pareja con Osvaldo Benavides.

Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides juntos y felices con outfits de Dolce & Gabbana
Esmeralda y Osvaldo en total looks de Dolce&Gabbana en la premier de 'Frankenstein' (Fotos: César Larenaudie)

Tienes que leerlo:

esmeralda-pimentel-osvaldo-benavides-regresaron-2025.jpg
Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides juntos otra vez: así su historia de amor Tras mantener caminos separados, los actores vuelven a sorprender a sus seguidores con una inesperada reconciliación que revive los recuerdos de una de las parejas más queridas del medio.

En un carrusel compuesto por distintas imágenes, una de ella del actor de 46 años abrazando a un perrito, la actriz escribió: “Lo que viene siendo babear por los míos y vivir agradecida por el amor bonito en sus múltiples formas y colores, manifestaciones, y sabores y dimensiones”, a lo que Osvaldo respondió en la sección de comentarios con un "Cuánta belleza”.

Juntos y felices: Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides

Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides juntos y felices con outfits de Dolce & Gabbana

Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides juntos y felices con outfits de Dolce & Gabbana

Fotos: César Larenaudie
Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides juntos y felices con outfits de Dolce & Gabbana

Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides juntos y felices con outfits de Dolce & Gabbana

Fotos: César Larenaudie
Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides juntos y felices con outfits de Dolce & Gabbana

Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides juntos y felices con outfits de Dolce & Gabbana

Fotos: César Larenaudie

Publicidad

Osvaldo Benavides y Esmeralda Pimentel confirman lo felices que son como pareja y socios

En exclusiva para Quién, Osvaldo Benavides expresó lo feliz que se encuentra en esta etapa de su vida, otra vez junto a Esmeralda Pimentel, con quien, además, trae varios proyectos en puerta.

"Pura ricura pensar en todo lo que estamos construyendo juntos, incluyendo proyectos y empezando por lo nuestro", declaró el actor a Quién.

Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides juntos y felices con outfits de Dolce & Gabbana
Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides juntos y felices (Fotos: César Larenaudie)

Por su parte, Esmeralda hizo eco de las declaraciones de Osvaldo.

"Amo la manera tan comprometida y divertida que hemos encontrado para acompañarnos. Me siento la más afortunada de que mi pareja sea mi mayor cómplice en todo lo que vamos creando juntos", nos aseguró ella.

Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides juntos y felices con outfits de Dolce & Gabbana
Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides juntos y felices (Fotos: César Larenaudie)

Por lo pronto, la pareja se muestra feliz y en plan súper romántico, y nosotros estamos en espera de que nos den más detalles sobre los planes que traen entre manos en todos los aspectos.

Publicidad

La historia de amor de Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides

La historia de amor de Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides salió del set de televisión a la vida real.

Los actores protagonizaron La Bella y Las Bestias en 2017 y oficializaron su noviazgo en 2018.

Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides juntos y felices con outfits de Dolce & Gabbana
Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides juntos y felices (Fotos: César Larenaudie)

Luego de algunos años de optar por caminos separados y para sorpresa de sus fans, Esmeralda publicó en julio pasado una foto junto a Osvaldo en Instagram, lo que levantó sospechas de que volvían a estar juntos. Ahora es más que un hecho y nos encanta.

Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides juntos y felices con outfits de Dolce & Gabbana
Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides juntos y felices (Fotos: César Larenaudie)

Créditos:
Fotos: César Larenaudie
Esmeralda y Osvaldo visten Dolce & Gabbana
La joyería de Esmeralda es de Tous Atelier
El reloj que lleva Osvaldo es un Panerai 4
Estilismo/PR : Carlos Castellanos @InThePark
Pelo: Erich Clemenz
Maquillaje: Roberto Sierra

Tags

Osvaldo Benavides Esmeralda Pimentel

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Octubre 25

Publicidad