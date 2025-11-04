Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides reaparecen juntos llenos de estilo y complicidad

La presencia de Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides en la premiere de la película Frankenstein de Guillermo del Toro para Netflix confirmó que los actores se dieron una nueva oportunidad en el amor y están felices.
En esta ocasión llevaron su complicidad a otro nivel al coordinar sus outfits Dolce&Gabbana, ideales para este otoño.
Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides: juntos y felices
Fue en octubre pasado cuando Esmeralda Pimentel dio señales en Instagram de que había vuelto a darse una oportunidad como pareja con Osvaldo Benavides.
En un carrusel compuesto por distintas imágenes, una de ella del actor de 46 años abrazando a un perrito, la actriz escribió: “Lo que viene siendo babear por los míos y vivir agradecida por el amor bonito en sus múltiples formas y colores, manifestaciones, y sabores y dimensiones”, a lo que Osvaldo respondió en la sección de comentarios con un "Cuánta belleza”.
Juntos y felices: Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides
Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides juntos y felices con outfits de Dolce & Gabbana
Fotos: César Larenaudie
Osvaldo Benavides y Esmeralda Pimentel confirman lo felices que son como pareja y socios
En exclusiva para Quién, Osvaldo Benavides expresó lo feliz que se encuentra en esta etapa de su vida, otra vez junto a Esmeralda Pimentel, con quien, además, trae varios proyectos en puerta.
"Pura ricura pensar en todo lo que estamos construyendo juntos, incluyendo proyectos y empezando por lo nuestro", declaró el actor a Quién.
Por su parte, Esmeralda hizo eco de las declaraciones de Osvaldo.
"Amo la manera tan comprometida y divertida que hemos encontrado para acompañarnos. Me siento la más afortunada de que mi pareja sea mi mayor cómplice en todo lo que vamos creando juntos", nos aseguró ella.
Por lo pronto, la pareja se muestra feliz y en plan súper romántico, y nosotros estamos en espera de que nos den más detalles sobre los planes que traen entre manos en todos los aspectos.
La historia de amor de Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides
La historia de amor de Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides salió del set de televisión a la vida real.
Los actores protagonizaron La Bella y Las Bestias en 2017 y oficializaron su noviazgo en 2018.
Luego de algunos años de optar por caminos separados y para sorpresa de sus fans, Esmeralda publicó en julio pasado una foto junto a Osvaldo en Instagram, lo que levantó sospechas de que volvían a estar juntos. Ahora es más que un hecho y nos encanta.
Créditos: Fotos: César Larenaudie Esmeralda y Osvaldo visten Dolce & Gabbana La joyería de Esmeralda es de Tous Atelier El reloj que lleva Osvaldo es un Panerai 4 Estilismo/PR : Carlos Castellanos @InThePark Pelo: Erich Clemenz Maquillaje: Roberto Sierra