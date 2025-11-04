Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides reaparecen juntos llenos de estilo y complicidad

Osvaldo Benavides y Esmeralda Pimentel confirman lo felices que son como pareja y socios

En exclusiva para Quién, Osvaldo Benavides expresó lo feliz que se encuentra en esta etapa de su vida, otra vez junto a Esmeralda Pimentel, con quien, además, trae varios proyectos en puerta.

"Pura ricura pensar en todo lo que estamos construyendo juntos, incluyendo proyectos y empezando por lo nuestro", declaró el actor a Quién.

Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides juntos y felices (Fotos: César Larenaudie)

Por su parte, Esmeralda hizo eco de las declaraciones de Osvaldo.

"Amo la manera tan comprometida y divertida que hemos encontrado para acompañarnos. Me siento la más afortunada de que mi pareja sea mi mayor cómplice en todo lo que vamos creando juntos", nos aseguró ella.

Por lo pronto, la pareja se muestra feliz y en plan súper romántico, y nosotros estamos en espera de que nos den más detalles sobre los planes que traen entre manos en todos los aspectos.