Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides juntos otra vez: así su historia de amor

La historia de amor de

Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides

La historia de amor entre Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides comenzó de forma inesperada en 2017, cuando coincidieron en las grabaciones de la serie La bella y las bestias. Aunque el romance no surgió de inmediato, la chispa entre ellos se encendió mientras trabajaban juntos.

“Desde el primer día de llamado [nos llevamos muy bien]”, dijo el actor en una entrevista para People en Español.

“A los dos nos tocó entrar a la serie dos semanas después del inicio de rodaje, entonces nos tocó echarnos al ruedo juntos cuando ya llevaban un poquito de camino andado. Eso nos puso en una situación de cómplices”, aseguró.

Osvaldo Benavides y Esmeralda Pimentel. (Instagram/Osvaldo Benavides)

Sin embargo, fue en 2018 cuando oficializaron su noviazgo, consolidándose rápidamente como una de las parejas más queridas y estables del medio. Durante esos años, tanto Esmeralda como Osvaldo compartían constantemente momentos de su relación en redes sociales, donde sus seguidores fueron testigos de la profunda complicidad y del mutuo apoyo que se brindaban en sus respectivas carreras.

A principios y mediados de 2019, Esmeralda y Osvaldo seguían disfrutando de su noviazgo, compartiendo en redes sociales momentos de viajes, salidas y escenas cotidianas que reflejaban su cercanía. En junio de ese mismo año, Benavides celebró su cumpleaños número 40 junto a la actriz y publicó una foto con ella acompañada del mensaje: 'Welcome 40s'."

Osvaldo Benavides y Esmeralda Pimentel en 2019. (Instagram)

Aunque el romance parecía ir viento en popa, la pareja terminó por primera vez en 2019. Ambos famosos tomaron caminos diferentes e incluso se dejaron de seguir en redes sociales, lo que confirmó el distanciamiento.

Al poco tiempo, en un encuentro con la prensa, la actriz habló por primera vez sobre su rompimento y aclaró que el fin de su relación con Benavides se debió diversos motivos, y no por su supuesta preferencia sexual, como algunos medios habían señalado: “No, no es cierto, él y yo habíamos terminado desde hace mucho tiempo, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra”.

Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides. (Instagram)

En marzo de 2021 trascendió que habían retomado su relación cuando Osvaldo Benavides publicó fotos con ella en Disney. El mes siguiente ella lo confirmó la reconciliación a través de sus stories de Instagram con una foto de ambos besándose.

Además, en ese mismo lapso, Esmeralda publicó un par de fotos en Instagram que forman parte de una sesión de fotos que hizo para la revista Noir. En la sección de comentarios resalta el de Osvaldo, quien, en pocas palabras, lo dijo todo: “Belleza absoluta”, escribió el actor.

Por otro lado, en abril de 2021, el actor publicó una foto en la que aparece con Pimentel en la premier de Mentada de padre, y escribió: "Cosas hermosas que se encuentra uno de el cámper de maquillaje... Fue la premier de #mentadadepadre !!!".

Para finales de ese año, la complicidad y el amor entre ambos era más que evidente. La actriz de Casi el paraíso, reveló a sus seguidores de Instagram qué era lo que más le gustaba de Osvaldo Benavides: “Lo que más amo de nosotros es que somos un par de tragones, por decir lo menos”, escribió Pimentel junto a emojis de risa.

Lamentablemente en 2022, Esmeralda y Osvaldo volvieron a terminar su relación. “Eso se terminó desde hace mucho tiempo, dijo la actriz en una entrevista exclusiva para Quién. Aunque Pimentel no dio detalles sobre la ruptura, dejó claro que se encontraba "lista para lo nuevo, para todo lo que viene”.