No pudo esperar más: Mariah Carey lanza el clásico grito de “¡Es hora!” y adelanta por mucho la temporada navideña

Tras Halloween y en pleno Día de Muertos podemos confirmar que la temporada navideña comenzó oficialmente. Y es que Mariah Carey, autoproclamada “Reina de la Navidad”, ya dio el tradicional grito que marca el inicio de las fiestas decembrinas (en noviembre): “¡Es hora!”.
Este año, la cantante Mariah Carey dio inicio oficialmente a la temporada decembrina con un video publicado a medianoche del sábado 1 de noviembre de 2025, en colaboración con la marca de cosméticos Sephora, para dar paso a su campaña navideña 2025.
El video, dirigido por Joseph Kahn (quien ha trabajado previamente en videoclips de Mariah Carey y Taylor Swift), muestra a la diva vestida de ángel en una escenografía festiva, volando en un trineo sobre un “invierno maravilloso temático de Sephora” rodeada de nieve, luces y tiendas brillantes.
Así es la nueva campaña navideña de Mariah Carey para Sephora
En la trama de la nueva campaña navideña de Mariah Carey para Sephora, el actor y comediante Billy Eichner interpreta a un “elfo travieso” que roba los productos de belleza de la cantante y anuncia una huelga de elfos, desatando una breve discusión cómica.
Finalmente, Mariah rompe el hielo con su característico grito navideño, dando inicio a la temporada con su clásico tema “All I Want for Christmas is You” de fondo.
La campaña busca fusionar el espíritu navideño con el glamour cosmético, apelando a la nostalgia y al entusiasmo que genera la música de la cantante estadounidense de 56 años en estas fechas.
El video se estrenó simultáneamente en las cuentas de Instagram, X y TikTok de Carey y Sephora, además de un cartel en Times Square.
Así se convirtió Mariah Carey en ‘La Reina de la Navidad’
La historia detrás de esta tradición se remonta a 1994, cuando Mariah Carey lanzó el álbum Merry Christmas, que incluye el tema “All I Want for Christmas is You”.
Desde entonces, la canción se ha convertido en un himno navideño global, alcanzando el número uno en múltiples países, incluídas 20 semanas en el Billboard Hot 100 hasta 2024, con proyecciones para llegar a 100 semanas en 2025 si regresa al número 1 por tres semanas más.
En 2022, la canción generó más de 5.3 millones de dólares en ingresos por grabación maestra y 3.2 millones en regalías de publicación a nivel mundial, con Carey recibiendo aproximadamente 1.86 millones del primero y 1.59 millones del segundo, según estimaciones de Billboard.
En redes sociales, el inicio de noviembre se ha vuelto sinónimo del regreso de la diva, con la publicación de memes y videos y el surgimiento de tendencias que celebran su entrada triunfal a la temporada, y este año el video acumuló más de 20 millones de vistas en TikTok en menos de 24 horas.
Desde hace más de una década, Mariah Carey ha capitalizado el ser “La Reina de la Navidad” con campañas publicitarias, lanzamientos especiales, conciertos temáticos y colaboraciones con marcas como MAC, Walkers y ahora Sephora.
Su estrategia se basa en revivir el espíritu navideño con humor, elegancia y música, posicionándose como una figura central de la cultura pop en diciembre.
“Las fiestas son un momento para celebrar y difundir alegría, estoy muy emocionada de comenzar la temporada con Sephora”, declaró Carey en un comunicado oficial.
“Todo se trata de crear esos momentos mágicos que te hacen sentir glamorosa desde adentro hacia afuera”. Por su parte, Zena Arnold, directora de Marketing de Sephora, añadió: “Nuestra campaña navideña de este año celebra la noción de ‘destellos’ —esos pequeños momentos de alegría que un regalo de belleza trae— y no hay nadie que encarne mejor ese sentimiento que Mariah Carey durante la temporada navideña”.
