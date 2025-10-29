Los años 90 dejaron una huella imborrable en el cine de terror. Entre slasher, vampiros y thrillers psicológicos, varias películas de esa década se han convertido en auténticos clásicos de culto, que siguen atrapando a nuevas generaciones.
Si eres fanático del terror y quieres revivir estos clásicos, aquí te dejamos una lista de películas icónicas y en qué plataformas de streaming puedes verlos.
Publicidad
Películas de terror de los 90 que son de culto y dónde verlas en streaming
Scream 1996 – El slasher que cambió el género
Dirigida por Wes Craven, Scream reinventó el slasher con humor y autoconciencia. La icónica máscara del asesino Ghostface y las preguntas sobre películas de terror favoritas marcaron a toda una generación.
Dónde verla: Disponible en Prime Video y Paramount+.
Sé lo que hicieron el verano pasado 1997 - El clásico de un crímen
Un clásico de suspenso y terror que sigue a un grupo de jóvenes que, tras un accidente fatal durante un juego en la playa, intentan mantener su secreto oculto. Un año después, comienzan a recibir mensajes amenazantes de alguien que sabe exactamente lo que hicieron, y poco a poco son perseguidos por un asesino misterioso que busca vengarse.
La historia combina misterio, tensión y elementos de terror, explorando cómo los secretos y la culpa pueden tener consecuencias devastadoras.
Dónde verla: Prime Video
El silencio de los inocentes 1991 – Terror psicológico
Aunque más thriller que terror puro, El silencio de los inocentes dejó un legado imborrable gracias al personaje de Hannibal Lecter y su interacción con Clarice Starling. Ganadora de varios Óscares, es imprescindible en cualquier maratón de terror.
Dónde verla: Prime Video
El sexto sentido 1999 – Suspenso sobrenatural
La obra maestra de M. Night Shyamalan convirtió al joven Haley Joel Osment y al inolvidable Bruce Willis en íconos del cine paranormal. El giro final se ha vuelto legendario y aún hoy sorprende a los espectadores.
Dónde verla: Disney+ y plataformas de renta como Google Play y Apple TV.
Publicidad
El proyecto de la bruja de Blair 1999 – El terror que parecía real
Esta película independiente popularizó el estilo found footage, generando miedo con apenas cámara en mano y efectos mínimos. Su impacto en la cultura pop la hace un clásico de culto.Dónde verla:
Disponible en: Prime Video y Netflix.
The ring 1998 - La versión japonesa de un clásico
The Ring es una película de terror que sigue a un reportero de televisión que investiga un misterioso mito sobre un¡ video que provoca la muerte de quien la ve exactamente una semana después. A medida que se adentra en la investigación, descubre secretos oscuros ligados a la cinta y a su origen, enfrentándose a una fuerza sobrenatural implacable.
La película combina suspenso, misterio y elementos sobrenaturales, explorando el miedo al desconocido y las consecuencias de la curiosidad.