Películas de terror de los 90 que son de culto y dónde verlas en streaming

Scream 1996 – El slasher que cambió el género

Dirigida por Wes Craven, Scream reinventó el slasher con humor y autoconciencia. La icónica máscara del asesino Ghostface y las preguntas sobre películas de terror favoritas marcaron a toda una generación.

Dónde verla: Disponible en Prime Video y Paramount+.

Sé lo que hicieron el verano pasado 1997 - El clásico de un crímen

Un clásico de suspenso y terror que sigue a un grupo de jóvenes que, tras un accidente fatal durante un juego en la playa, intentan mantener su secreto oculto. Un año después, comienzan a recibir mensajes amenazantes de alguien que sabe exactamente lo que hicieron, y poco a poco son perseguidos por un asesino misterioso que busca vengarse.

La historia combina misterio, tensión y elementos de terror, explorando cómo los secretos y la culpa pueden tener consecuencias devastadoras.

Dónde verla: Prime Video

El silencio de los inocentes 1991 – Terror psicológico

Aunque más thriller que terror puro, El silencio de los inocentes dejó un legado imborrable gracias al personaje de Hannibal Lecter y su interacción con Clarice Starling. Ganadora de varios Óscares, es imprescindible en cualquier maratón de terror.

Dónde verla: Prime Video

Anthony Hopkins (Getty Images)

El sexto sentido 1999 – Suspenso sobrenatural

La obra maestra de M. Night Shyamalan convirtió al joven Haley Joel Osment y al inolvidable Bruce Willis en íconos del cine paranormal. El giro final se ha vuelto legendario y aún hoy sorprende a los espectadores.

Dónde verla: Disney+ y plataformas de renta como Google Play y Apple TV.