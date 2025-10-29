Así fue el inesperado encuentro entre Belinda y Cher en Hollywood

La cantante mexicana asistió como representante latinoamericana de Swarovski, luciendo un vestido dorado diseñado especialmente para la ocasión. Sus fans no dejaron pasar ningún detalle, desde su maquillaje hasta los accesorios que complementaban su look, que destacó entre las celebridades presentes en West Sunset Boulevard.

La leyenda del pop Cher mostró su simpatía y cercanía durante el encuentro, compartiendo risas y un emotivo abrazo con Belinda. Esta reunión ya se había gestado tras una colaboración virtual en 2024, y este momento confirmó la admiración mutua y la conexión entre dos generaciones de artistas influyentes.

El encuentro fue capturado en fotos virales que rápidamente inundaron Instagram, Twitter y TikTok, acumulando miles de “me gusta” y comentarios de fans.

Belinda y Cher (Cortesía)

Este reencuentro se convirtió en trending topic, demostrando la influencia global de ambas artistas y el poder de la música pop para unir culturas y generaciones.