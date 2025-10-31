Una reciente filtración de documentos del estado de Nuevo México ha puesto en la mira una vez más al financiero Jeffrey Epstein . Los archivos revelan reuniones y actividades dentro de su propiedad conocida como Zorro Ranch, ubicada cerca de Santa Fe, y plantean nuevas preguntas sobre quiénes participaban en los encuentros ahí y qué pasó realmente.
El otro refugio de Jeffrey Epstein: descubren reuniones secretas a minutos de su rancho en Nuevo México
Descubren reuniones secretas de Jeffrey Epstein a minutos de su rancho en Nuevo México
De acuerdo con Daily Mail, recientemente se filtraron miles de documentos obtenidos por la organización The American Prospect que arrojan luz sobre las reuniones y actividades del financiero Jeffrey Epstein en su controvertida propiedad, "Zorro Ranch", ubicada cerca de Santa Fe, Nuevo México.
Los archivos, que incluyen registros de vuelos, listas de invitados, arrendamientos de tierras estatales y entrevistas con testigos, revelan un panorama detallado de lo que ocurría en el lugar.
Cabe destacar que, Epstein compró parte del terreno en 1993 y, a lo largo de los años, amplió sus dominios mediante estructuras legales y empresariales, despertando la atención de autoridades locales y federales.
You’ve heard of Epstein Island. But what about Zorro Ranch?— Jason Bassler (@JasonBassler1) July 31, 2025
Epstein’s 7,500-acre New Mexico compound was bought in 1993 and allegedly used for trafficking and abuse, yet barely anyone talks about it.
5 questions you should be asking about Zorro Ranch:
1. Epstein leased over… pic.twitter.com/bUAUkEAL7S
Según los documentos, la oficina del fiscal general de Nuevo México estaba al tanto de ciertos arrendamientos de tierras que beneficiaban al magnate, aunque gran parte de la investigación quedó interrumpida cuando las autoridades federales asumieron el caso.
La filtración también ha impulsado a legisladores estatales a considerar la creación de una comisión de la verdad que pueda citar testigos y desclasificar archivos actualmente bajo fuerte redacción.
El oscuro imperio de Epstein: el "Zorro ranch" y sus perturbadores planes genéticos
El famoso "Zorro ranch" se convirtió en el epicentro de algunas de las acusaciones más graves contra Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell. Documentos y testimonios revelan que el financiero fantaseaba con usar la propiedad para un retorcido plan de “propagación de su ADN”, mientras múltiples mujeres denunciaron haber sido abusadas sexualmente allí cuando eran menores de edad.
Según un artículo de The New York Times, Epstein compartió con científicos y otras personas los detalles de su perturbador plan, aunque no existen pruebas de que alguna vez se haya llevado a cabo. Su idea era utilizar el rancho de 33 mil pies cuadrados en Nuevo México como un lugar donde las mujeres serían inseminadas con su esperma para dar a luz a sus hijos.
El financiero habló de estos planes en diversas ocasiones, incluyendo una cena en 2001 en su residencia de Nueva York y nuevamente durante una conferencia en 2006 en St. Thomas, en las Islas Vírgenes. Además, expresaba su obsesión por la manipulación genética y la perpetuación de su propio ADN, así como su interés en la criónica, la controvertida práctica de congelar cuerpos para intentar revivirlos en el futuro.
Además lee:
Bill y Hillary Clinton, los invitados a Zorro Ranch de Jeffrey Epstein: ¿qué hacían ahí?
Los ex‑mandatarios Bill y Hillary Clinton figuran como visitantes frecuentes de la propiedad de Jeffrey Epstein, "Zorro Ranch". Según un reportaje de Daily Mail, los Clinton, junto con su hija Chelsea, “visitaban Zorro Ranch casi todos los años desde que dejaron la Casa Blanca", afirmó un ex empleado que trabajaba en la finca.
La propiedad contaba con un “pueblo estilo vaquero” construido por el financiero para alojar a sus invitados. Ahí, los Clinton se llegaron a hospedar en casas de huéspedes, en lugar de la mansión principal. Un ex experto en seguridad del rancho, Jared Kellogg, relató que el gestor del lugar le decía que era “muy cool que los Clinton vinieran a pasar el verano” allí, lo que generaba mayor intriga sobre la naturaleza de sus visitas.
Sin embargo, cuando fueron contactados por el medio británico, los Clinton señalaron que Bill jamás había visitado las residencias de Epstein salvo una vez en Nueva York.