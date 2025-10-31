El otro refugio de Jeffrey Epstein: descubren reuniones secretas a minutos de su rancho en Nuevo México

El oscuro imperio de Epstein: el "Zorro ranch" y sus perturbadores planes genéticos

El famoso "Zorro ranch" se convirtió en el epicentro de algunas de las acusaciones más graves contra Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell. Documentos y testimonios revelan que el financiero fantaseaba con usar la propiedad para un retorcido plan de “propagación de su ADN”, mientras múltiples mujeres denunciaron haber sido abusadas sexualmente allí cuando eran menores de edad.

Según un artículo de The New York Times, Epstein compartió con científicos y otras personas los detalles de su perturbador plan, aunque no existen pruebas de que alguna vez se haya llevado a cabo. Su idea era utilizar el rancho de 33 mil pies cuadrados en Nuevo México como un lugar donde las mujeres serían inseminadas con su esperma para dar a luz a sus hijos.

El financiero habló de estos planes en diversas ocasiones, incluyendo una cena en 2001 en su residencia de Nueva York y nuevamente durante una conferencia en 2006 en St. Thomas, en las Islas Vírgenes. Además, expresaba su obsesión por la manipulación genética y la perpetuación de su propio ADN, así como su interés en la criónica, la controvertida práctica de congelar cuerpos para intentar revivirlos en el futuro.

Bill y Hillary Clinton, los invitados a Zorro Ranch de Jeffrey Epstein: ¿qué hacían ahí?

Los ex‑mandatarios Bill y Hillary Clinton figuran como visitantes frecuentes de la propiedad de Jeffrey Epstein, "Zorro Ranch". Según un reportaje de Daily Mail, los Clinton, junto con su hija Chelsea, “visitaban Zorro Ranch casi todos los años desde que dejaron la Casa Blanca", afirmó un ex empleado que trabajaba en la finca.

La propiedad contaba con un “pueblo estilo vaquero” construido por el financiero para alojar a sus invitados. Ahí, los Clinton se llegaron a hospedar en casas de huéspedes, en lugar de la mansión principal. Un ex experto en seguridad del rancho, Jared Kellogg, relató que el gestor del lugar le decía que era “muy cool que los Clinton vinieran a pasar el verano” allí, lo que generaba mayor intriga sobre la naturaleza de sus visitas.

Sin embargo, cuando fueron contactados por el medio británico, los Clinton señalaron que Bill jamás había visitado las residencias de Epstein salvo una vez en Nueva York.