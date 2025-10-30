¿Habrá boda? Dove Cameron y Damiano David podrían haberse comprometido en secreto

Tras dos años de relación discreta pero visible en redes y alfombras rojas, la actriz y cantante Dove Cameron y el líder de la banda Måneskin, Damiano David, podrían estar dando un paso importante en sus vidas: según informa TMZ, Cameron fue vista con un llamativo anillo en su dedo anular izquierdo durante un paseo por Sidney, Australia. Este detalle ha avivado los rumores de compromiso en la pareja.
De acuerdo con TMZ, las imágenes tomadas en Sidney muestran a Cameron llevando una pieza grande de diamantes en la mano izquierda mientras caminaba del brazo de Damiano David.
Aunque ninguno de los dos artistas ha emitido un comunicado oficial confirmando el compromiso, el detalle del anillo y el hecho de que la pareja celebre su segundo aniversario generan un fuerte indicio de que algo importante está por ocurrir.
La historia de amor de Dove Cameron y Damiano David
La historia de amor entre Dove Cameron y Damiano David comenzó de manera discreta, pero pronto se convirtió en una de las relaciones más comentadas del mundo del entretenimiento. La actriz y cantante y el líder de la banda Måneskin se conocieron a mediados de 2022, durante un evento musical en Europa, donde coincidieron por amigos en común. Desde entonces, la conexión entre ambos fue inmediata.
Aunque al principio mantuvieron su vínculo lejos de los reflectores, las primeras especulaciones surgieron cuando fueron vistos juntos en varias ocasiones en Los Ángeles y Roma. Con el paso del tiempo, las apariciones públicas y las publicaciones en redes sociales confirmaron lo que sus fans ya sospechaban: había química y una complicidad especial entre ellos.
En entrevistas, ambos han hablado de lo mucho que se inspiran mutuamente en sus carreras, destacando el respeto y la admiración que se tienen.
Recientemente, los rumores de un compromiso comenzaron a circular cuando Dove Cameron fue vista con un anillo con una piedra cuadrada rodeada de un brillo rosa, detalle que no pasó desapercibido para sus seguidores. Aunque ninguno de los dos había confirmado nada en ese momento, el gesto coincidió con la celebración de su segundo aniversario, desatando una ola de felicitaciones y teorías en redes sociales.