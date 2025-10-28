Giran orden de aprehensión contra Jesús Martínez Patiño, dueño del Pachuca y el León por meterse 'autogol'

Un juez de control en la Ciudad de México emitió una orden de aprehensión contra Jesús Martínez Patiño, presidente del Grupo Pachuca y dueño de los equipos de futbol Pachuca y León, por el delito de desobediencia de particulares agravada.
La acción se produce luego de que el empresario se metiera no uno, sino dos "autogoles", al incumplir en dos ocasiones una orden judicial que le exigía presentarse a audiencia.
La causa sostiene que Jesús Martínez Patiño —junto con Hipólito Gerardo Cabrera Acosta, representante legal del club Club Pachuca— no se presentó a la audiencia inicial requerida por la autoridad para responder a una resolución que ordenaba al club abstenerse de retransmitir partidos implicados en un litigio con Fox Sports México.
Al no acudir ni justificar su ausencia, fueron declarados sustraídos de la acción de la justicia y se ordenó su traslado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte una vez que sean detenidos.
El artículo correspondiente del Código Penal de la Ciudad de México estipula que el delito de desobediencia de particulares agravada se configura cuando una persona incumple una resolución judicial o administrativa.
En este caso, el presunto desacato está vinculado directamente a la batalla legal por derechos de transmisión de la Liga MX entre Grupo Pachuca y Fox Sports, conflicto iniciado en 2023 y que ha involucrado a otros clubes bajo el paraguas del grupo.
¿Quién es Jesús Martínez Patiño, duegño de Grupo Pachuca?
Jesús Martínez Patiño es considerado una de las figuras clave del futbol y los negocios deportivos en México.
En 1995 adquirió el Club Pachuca por aproximadamente cien mil dólares cuando militaba en Segunda División y lo transformó en la piedra angular de un conglomerado que gestiona múltiples clubes, filiales y proyectos educativos.
Bajo su liderazgo, el Club Pachuca conquistó siete títulos de Liga MX (Invierno 1999, Invierno 2001, Apertura 2006, Clausura 2007, Clausura 2016, Apertura 2022 y recientemente en 2024).
Grupo Pachuca: un imperio dentro del futbol mexicano
Además, el grupo tomó posesión del Club León en 2010 (ascendido en 2012), del español Real Oviedo (51 por ciento desde 2022, con ascenso a LaLiga en 2025) y también del chileno Everton de Viña del Mar y el argentino Club Talleres de Córdoba.
En México cuenta con Mineros de Zacatecas, Tlaxcala FC y una vasta red de educación, como la Universidad del Futbol y Ciencias del Deporte, además de ser semillero de figuras como Héctor Herrera, Hirving Lozano y Erick Gutiérrez.
En enero de 2025, su grupo volvió a los reflectores al fichar al internacional colombiano James Rodríguez para el Club León, decisión con fuerte impacto mediático y de posicionamiento internacional.