Giran orden de aprehensión contra Jesús Martínez Patiño, dueño del Pachuca y el León por meterse 'autogol'

Giran orden de aprehensión contra dueño del Pachuca, Jesús Martínez Patiño

La causa sostiene que Jesús Martínez Patiño —junto con Hipólito Gerardo Cabrera Acosta, representante legal del club Club Pachuca— no se presentó a la audiencia inicial requerida por la autoridad para responder a una resolución que ordenaba al club abstenerse de retransmitir partidos implicados en un litigio con Fox Sports México.

Al no acudir ni justificar su ausencia, fueron declarados sustraídos de la acción de la justicia y se ordenó su traslado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte una vez que sean detenidos.

Giran orden de aprehensión contra Jesús Martínez Patiño, dueño de los clubes de futbol Pachuca y León (CUARTOSCURO)

El artículo correspondiente del Código Penal de la Ciudad de México estipula que el delito de desobediencia de particulares agravada se configura cuando una persona incumple una resolución judicial o administrativa.

En este caso, el presunto desacato está vinculado directamente a la batalla legal por derechos de transmisión de la Liga MX entre Grupo Pachuca y Fox Sports, conflicto iniciado en 2023 y que ha involucrado a otros clubes bajo el paraguas del grupo.

